ഇത് കലക്കും... പൊളി ടേസ്‌റ്റ്, സ്വാദ് പകരാൻ വെറൈറ്റി ചായക്കടികള്‍

വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചായയ്‌ക്ക് അല്‌പം സ്വാദ് പകരാൻ വെറൈറ്റി ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ.

tea and snack (getty images ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
രു കപ്പ് ചൂട് ചായയും നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചായക്കടിയും, ശൈത്യകാല സായാഹ്നങ്ങൾ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടത് സ്വാദേറിയ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം. ചൂട് ചായയ്‌ക്ക് ഒപ്പം ക്രിസ്‌പി ബൈറ്റ്‌സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര കോംബോയാകും. തണുപ്പത്ത് മൂടി പുതച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെറു ചൂട് ചായയും ഈ ലഘുകടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വയറും നിറയും മനസും നിറയും. നിങ്ങളുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ആനന്ദപൂർണമാക്കാൻ രുചികരമായ ലഘുഭക്ഷണ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

മസാല പനീർ ബൈറ്റ്‌സ്

മഞ്ഞൾപൊടി, മുളക് പൊടി, ചാറ്റ് മസാല എന്നിവ പനീർ ക്യൂബുകളിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ശേഷം ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെ ചെറുതീയിൽ വഴറ്റുക. മസാല ചായയ്‌ക്ക് ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ ലഘു ഭക്ഷണമാണ് ഇത്.

മസാല പനീർ ബൈറ്റ്‌സ് (ANI)

വെജ്‌ പോഹ കട്ട്‌ലറ്റുകൾ

പുറത്ത് കട്ടികൂടിയതും ഉള്ളിൽ ക്രിസ്‌പിയുമായ ഒരു കട്ട്‌ലറ്റ് തയാറാക്കാം. ഇതിനായി കട്ടിയുള്ള പോഹ വേവിച്ചവച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്,കാരറ്റ്,കടല എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മസാലകളും ചേർത്ത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ ഇത് തയാറാക്കാം.

വെജ്‌ പോഹ കട്ട്‌ലറ്റുകൾ (ANI)

ഗാർലിക് ബട്ടർ മഖാന

ആരോഗ്യകരവും അതേസമയം രുചികരവുമായ ലഘുഭക്ഷമാണ് ഗാർലിക് ബട്ടർ മഖാന. വെണ്ണ,ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്,ചാട്ട് മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് വറുത്ത് മഖാന ഉണ്ടാക്കാം. വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ക്രിഞ്ചി ഐറ്റം റെഡി.

ഗാർലിക് ബട്ടർ മഖാന (ANI)

കോണ്‍ ചീസ് ടോസ്റ്റ്

പൊരിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് കഷ്‌ണങ്ങളിൽ ചീസ്, കുരുമുളക്, സ്വൽപം ഔഷധസസ്യങ്ങളും ചേർക്കാം ശേഷം ബ്രെഡിന് മുകളിൽ ഫ്രഷ് സ്വീറ്റ് കോണ്‍ വിതറുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നു. ഗ്രിൽ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൃദുവും സുഗന്ധമുള്ളതുമായി മാറും. വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്‌ക്ക് ഇത് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

കോണ്‍ ചീസ് ടോസ്റ്റ് (ANI)

ക്ലാസിക് ആലു ചാട്ട്

വറുത്ത ജീരകം, മുളക്, നാരങ്ങാനീര്, ചുളി, ചട്‌ണി എന്നിവ ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിയ്‌ക്കുന്നു. മധുരം, എരിവ് എന്നിവയുടെ മികച്ച രുചി ഇത് നൽകുന്നു. രുചികരമായ ഈാ ചാട്ട് എവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമാണ്.

ക്ലാസിക് ആലു ചാട്ട് (ANI)

