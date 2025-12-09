അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുണ്ടോ? നല്ല കിടിലൻ ചായക്കടി റെസിപ്പി ഇതാ...
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രുചികരമായ നാല് മണിപ്പലഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ..
Published : December 9, 2025 at 4:28 PM IST
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായി ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം. അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകള് മാത്രം മതി. ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാം ഈ ഉഗ്രൻ ചായക്കടി. എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുന്നതിൻ്റെ താമസമേ ഉള്ളൂ. സോസിൻ്റൊപ്പവും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിക്കൊപ്പവും അടിപൊളി. റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുകൾ
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 2 എണ്ണം
- സവാള- 2 എണ്ണം
- പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്- 3 എണ്ണം
- ഇഞ്ചി ചതച്ചത്- 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത്- അര ടീസ്പൂൺ
- ക്യാപ്സികം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്- 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്- ആവശ്യത്തിന്
- പെരിഞ്ചീരകം- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളക് പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈത- 5 ടേബിൾസ്പൂൺ
- അരിപ്പൊടി- 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം സവാള ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി കൈകൊണ്ട് ഞെരടി എടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി വെള്ളമില്ലാതെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക.
ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മാറ്റുക. ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, അര ടീസ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ക്യാപ്സികം, കറിവേപ്പില, കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 3 ടേബിൾസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 5 ടേബിൾസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ എന്നിവ ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായി കുഴച്ച് ഉരിട്ടിയെടുക്കുക.
പിന്നീട് ഈ ഉരുളകൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നതുവരെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുക. നല്ല സ്വാദിഷ്ഠമായ ചായക്കടി തയ്യാർ.
