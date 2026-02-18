ചായയ്ക്ക് വേറെ പലഹാരം വേണ്ട; ബ്രെഡ് കട്ലറ്റ് ഒരെണ്ണം മതി, റെസിപ്പിയിതാ..
നാവിൽ കൊതിയൂറും ബ്രെഡ് കട്ലറ്റ് തയാറാക്കാൻ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിതാ...
Published : February 18, 2026 at 3:11 PM IST
വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ബ്രെഡ്. എന്നാൽ ഈ ബ്രഡുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ്, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്, ബ്രെഡ് ലഡു, ബ്രെഡ് പുഡിങ്... ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പലഹാരം വേണ്ടേ..? ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരടിപൊളി കട്ലറ്റ് തയാറാക്കിയാലോ. വിരുന്നുകാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും രുചിയോടെ വിളമ്പാം. ഒരിക്കൽ തയാറാക്കിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ബ്രെഡ് കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ? റെസിപ്പിയിതാ...
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ
- ബ്രെഡ്- എട്ടെണ്ണം മുതൽ പത്ത് വരെ (സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തത്)
- വെളിച്ചെണ്ണ- ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ
- ജീരകം- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- സവാള- മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
- ഇഞ്ചി- ചെറിയകഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
- പച്ചമുളക്- രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- കുരുമുളകുപൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- ഗരംമസാലപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്പൂൺ
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- മൂന്നെണ്ണം ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ളത് (പുഴുങ്ങിയത്)
- മല്ലിയില- ആവശ്യത്തിന്
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
- മുട്ട- ഒരെണ്ണം
- ബ്രെഡ് ക്രംപ്സ്- ആവശ്യത്തിന്
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറക്കാൻ ആവശ്യമായത്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം, സവാള മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചെറിയകഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക.
വഴറ്റി പാകമായതിന് ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകുപൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരംമസാലപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയും ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. മസാലകൾ മൂത്ത് പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേയ്ക്ക് ബ്രെഡ് നുറുക്കിയോ മുറിച്ചോ ചേർക്കുക. വീണ്ടും ഇത് നന്നായി ഇളക്കുക. ബ്രെഡും മസാലയും എല്ലാം നന്നായി യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുക. മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം.
ശേഷം മിശ്രിതം കട്ലറ്റിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. ഓരോന്നും പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംപ്സിലും മുക്കി എണ്ണയിൽ പാകത്തിന് (ഗോൾഡൺ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ) വറുത്തുകോരുക. നല്ല ക്രിസ്പിയായ രുചികരമായ ബ്രെഡ് കട്ലറ്റ് തയ്യാർ ഞൊടിയിടയിൽ.
