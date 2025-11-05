ETV Bharat / travel-and-food

തീന്മേശയിലെ കിടിലൻ രുചി; നാടൻ ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറി, റെസിപ്പിയിതാ...

കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ? റെസിപ്പിയിതാ...

Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
തീന്മേശയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്‌തമായ വിഭവം തെരയുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം കോഴിക്കറിയും മീൻകറിയും പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളുമൊക്കെയാവും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായി ചെമ്മീൻ കൊണ്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കിയാലോ? നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറി.

വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ. ദോശയ്ക്കും‌ ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കുമൊപ്പം ഇതൊന്ന് മാത്രം മതി. ഭക്ഷണം കേമമാകും. ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറിയുടെ സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പിയിതാ..

ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറി (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ചെമ്മീൻ- അരക്കിലോ
  • വെളിച്ചെണ്ണ- ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 2 എണ്ണം ഇടത്തരം വലുപ്പം ചതുരക്കഷ്‌ണങ്ങളായി മുറിച്ചത്
  • സവാള- ഒരെണ്ണം വലുത് (ചെറുതായി മുറിച്ചത്)
  • പച്ചമുളക്- 4 എണ്ണം പിളർന്നത്
  • ഇഞ്ചി- 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
  • വെളുത്തുള്ളി- 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
  • ഉള്ളി- 8 മുതൽ 10 വരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
  • തക്കാളി- 2 വലുത് ചതുരക്കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചത്
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വരെ
  • മല്ലിപ്പൊടി - അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • തേങ്ങാപ്പാൽ (രണ്ടാം പാൽ)- ഒന്നരക്കപ്പ്
  • ഒന്നാം പാൽ- ഒരു കപ്പ്
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
ചെമ്മീൻ (getty images)

താളിപ്പിന് ആവശ്യമായവ

  • വെളിച്ചെണ്ണ- ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കടുക്- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • ചെറിയുള്ളി- നാലെണ്ണം അരിഞ്ഞത്
  • വറ്റൽ മുളക്- 4 എണ്ണം
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, നാല് പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചതും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. നന്നായി വാടി പാകമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കഷണങ്ങളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുക.

ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും (getty images)

ശേഷം അര ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർക്കാം. ശേഷം അര ടീസ്‌പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മുളകുപൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അര ടീസ്‌പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുക.

കറിവേപ്പില (getty images)

ഏകദേശം പച്ചച്ചുവ മാറിയാൽ അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം. എല്ലാം യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് വേവാൻ അടച്ചു വയ്‌ക്കുക. (വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ട് നേരെ കുക്കറിൽ ആക്കി ഒരു വിസിലിൽ വേവിച്ച് എടുത്താലും മതിയാകും.)

കൂട്ട് നന്നായി വെന്ത് പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറുകിയ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് തിളയ്ക്കാ‌തെ ഇളക്കുക. നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്‌റ്റൗ ഓഫ്‌ ചെയ്യുക. ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അര ടീസ്‌പൂൺ കടുക്, നാല് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, നാല് വറ്റൽ മുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് താളിച്ച് ഒഴിക്കുക. നല്ല രുചികരമായ ചെമ്മീൻ കൂട്ടുകറി തയ്യാർ.

ETV Bharat Logo

