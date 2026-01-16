ETV Bharat / travel-and-food

'ഇത്രയും വിഭവങ്ങളോ'; ബീഫ് കൊണ്ട് തയാറാക്കാവുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ റെസിപ്പികൾ ഇതാ

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന നാല് ബീഫ് വിഭവങ്ങളിതാ..

IDIYIRACHI RECIPE BEEF PICKLE BEEF PULAV BEEF MIXTURE
representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 4:56 PM IST

5 Min Read
രൽപം ബീഫ് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ടത് കഴിച്ചാലോ... ബീഫ് റോസ്‌റ്റ്, ബീഫ് വരട്ടിയത് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ച് മടുത്തോ. എങ്കിൽ ഇതാ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കാവുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം. നോൺ വെജ് പ്രേമികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മിസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ...

1. ഒരു കിണ്ണം ചോറുണ്ണാം ഈ ബീഫ്‌ അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ബീഫ് - 1 കിലോ ഗ്രാം
  • മുളക് പൊടി - 4 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞള്‍പൊടി - 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ്
  • നല്ലെണ്ണ
  • കടുക് - ½ ടീസ്‌പൂൺ
  • ഇഞ്ചി - ¾ 100 ഗ്രാം
  • വെളുത്തുള്ളി - ¾ 100 ഗ്രാം
  • പച്ചമുളക് - 6 എണ്ണം
  • കറിവേപ്പില
  • കാശ്‌മീരി മുളക് പൊടി - 3 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കായം പൊടി - ¼ ടീസ്‌പൂൺ
  • വിനാഗിരി - 1½ കപ്പ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

IDIYIRACHI RECIPE BEEF PICKLE BEEF PULAV BEEF MIXTURE
Representational image (ETV Bharat)

ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കലാണ്. അതിനായി നെയ്യ് കുറഞ്ഞ ബീഫ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കുക്കറിലേക്കിടുക. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുക്കറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുക. ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക.

ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബീഫിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്‌തെടുക്കണം. ശേഷം ഇത് എണ്ണയിൽ കോരിയെടുക്കുക. ഇതേ എണ്ണ തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക. ഇത് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, രണ്ടായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലവണം വഴറ്റുക.

IDIYIRACHI RECIPE BEEF PICKLE BEEF PULAV BEEF MIXTURE
Representational image (ETV Bharat)

10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തീ അണച്ച് അല്‌പം മുളക് പൊടിയും കാശ്‍മീരി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്‌ത് മീഡിയം ഫ്ലേമിൽ വച്ച് കയ്യെടുക്കാതെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കന്‍റ് കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ്‌ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം വിനാഗിരിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. തീ അണച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റം. എട്ട് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. രുചികരമായ ബീഫ്‌ അച്ചാർ റെഡി.

2. നല്ല കിടിലൻ ഇടിയിറച്ചി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ബീഫ് - 1 കിലോ ഉണക്കിയെടുത്തത് (എല്ല് ഇല്ലാത്തത്)
  • ചുവന്നമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് - നാല് ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ചുവന്ന ഉള്ളി- 100 ഗ്രാം
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളകു പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക്
  • കറിവേപ്പില
  • ഗരം മസാല-1 ടീസ്‌പൂൺ
  • ഇഞ്ചി- ഒരുകഷ്‌ണം
  • വെളുത്തുള്ളി- 4-5 അല്ലി

തയാറാക്കുന്ന വിധം

IDIYIRACHI RECIPE BEEF PICKLE BEEF PULAV BEEF MIXTURE
Representational image (Canva)

ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചേർത്തു വെയിലത്തു വച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുക. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ബീഫ് ഉണക്കാനായി വിറക് അടുപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പാകം ചെയ്‌ത ശേഷം കമ്പിയിൽ കോർത്തെടുത്ത ഇറച്ചി അടുപ്പിന് മുകളിൽ കെട്ടിതൂക്കിയിടുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ വേഗത്തിൽ ബീഫിൻ്റെ ഈർപ്പം മാറിക്കിട്ടും. വെയിൽ അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്‌ചയെങ്കിലും ബീഫ് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇടിയിറച്ചി അധികം കാലം വച്ചിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇറച്ചി ഉണക്കിയെടുത്താൽ പിന്നെയെല്ലാം എളുപ്പമായി. മിക്‌സിയിലോ കല്ലിലോ വച്ച് ഇറച്ചി ചതച്ചെടുക്കുക. വെയിൽകൊണ്ട് വിയർത്ത് വിയർത്ത് ജലാംശം മുഴുവൻ പോയ ഇറച്ചിയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ..? ഇനിയാണ് ചേരുവകള്‍ ചേർക്കേണ്ടത്. ചുവന്ന മുളക് ഇടിച്ചതും, ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റുക. ഇവയെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് ബ്രൗണ്‍ കളർ ആകുന്ന വരെ ചെറുതീയിൽ വേണം മൂപ്പിക്കാൻ.

ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കി ചതച്ചെടുത്ത ഇറച്ചി ചേർക്കണം. എണ്ണയിൽ നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ തന്നെ വഴറ്റണം. ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന ഒരുതരം മണമുണ്ട്. അത് വരുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക. വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കുറഞ്ഞത് 30 മിനിട്ട് നേരം പാനിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അൽപം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പാകമായ ഇടിയിറച്ചി നന്നായി തണുത്ത ശേഷം വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഭരണിയിലോ കുപ്പിയിലോ അക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

3. കൊതിയൂറും ബീഫ് ഗോള്‍ഡന്‍ പുലാവ്

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

  • സവാള
  • തക്കാളി
  • ബീഫ്
  • ഉപ്പ്
  • വെളുത്തുള്ളി
  • പട്ട
  • ഗ്രാംമ്പു
  • ഏലയ്ക്ക
  • ബേലീഫ്
  • നെയ്യ്
  • വെളിച്ചെണ്ണ
  • മുളക് പൊടി
  • ഗരം മസാല
  • ഉണക്ക മുന്തിരി
  • വേവിച്ച കടല
  • ബസുമതി അരി

തയാറാക്കേണ്ട വിധം

ഒരു പാത്രത്തില്‍ വെള്ളമെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബീഫ്, വട്ടത്തില്‍ അരിഞ്ഞ സവാള, തക്കാളി, ഉപ്പ്, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. ശേഷം പട്ട ഗ്രാംമ്പു ഏലയ്ക്ക ബേലീഫ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേവിക്കുക. നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഇതില്‍ നിന്ന് ബീഫ് എടുത്ത് മാറ്റുക. വേറൊരു പാത്രത്തില്‍ സ്പൈസസ് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്‌ക്കുക. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ്, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ഒഴിച്ച് അല്‍പം ചൂടാക്കുക.

ഇതിലേക്ക് സവാള, മുളക് പൊടി, വറുത്ത് പൊടിച്ച ഖര മസാല, ഉണക്ക മുന്തിരി, വേവിച്ച കടല എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക. അതിലേക്ക് വേവിച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു അഞ്ച് മിനിട്ടിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബസുമതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക.

അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം വേവിക്കണം. ഗോള്‍ഡന്‍ ബീഫ് പുലാവ് തയ്യാര്‍. ബീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ മട്ടണോ ചിക്കനോ ഉപയോഗിച്ചും ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. കാരറ്റ്, വെള്ളരിക്ക, സവാള, തക്കാളി, മല്ലിയില എന്നില വച്ച് ഗാര്‍നിഷിങ് ചെയ്യുക.

4. ചായക്കൊപ്പം ബീഫ് മിക്‌സചർ

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ബീഫ്- ഒരു കിലോ
  • സവാള- 3 എണ്ണം ചെറുത്
  • വെളിച്ചെണ്ണ
  • ചില്ലി ഫ്‌ളെയിക്‌സ്
  • മുളകുപൊടി- ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്‌പൂണ്‍
  • പൊട്ടുകടല- ഒരു കപ്പ്
  • നാരങ്ങ നീര്
  • കറിവേപ്പില
  • പഞ്ചസാര- അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  • വെളുത്തുള്ളി
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ബീഫ് കാൽ ടീസ്‌പൂണ്‍ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി വെന്തതിനുശേഷം തണുത്തതിനുശേഷം മിക്‌സിയിലിട്ട് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കണം.ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വറക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക. ഈ സമയം ചതച്ച ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍ മുളകുപൊടി, കാൽ ടീസ്‌പൂണ്‍ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വറത്തുമാറ്റുക. ഇതേ എണ്ണയിലേക്കുതന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പൊട്ടുകടല എന്നിവയും ഓരോന്നോരോന്നായി വറത്തെടുക്കുക.

മിക്‌സ്‌ചർ ആക്കാം: ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വറത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടും ഇട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചില്ലി ഫ്‌ളെയിക്‌സും അര ടീസ്‌പൂണ്‍ പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്‌പൂണ്‍ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. നല്ല സ്പൈസി ബീഫ് മിക്‌സ്‌ചർ റെഡി.

