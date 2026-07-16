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ചക്കയുടെ മധുരം, റാഗിയുടെ കരുത്ത്... പഴമക്കാർ കൈമാറിയ ആ രഹസ്യ രുചി! എന്താണ് ഈ 'മൂടക്കടമ്പ്'?

ആരോഗ്യവും രുചിയും ഒന്നിച്ച്.. തലമുറകൾ കൈമാറിയ സൂപ്പർ ഫുഡ് 'മൂടക്കടമ്പ്' തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അറിയാം വിശദമായി

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മൂടക്കടമ്പ് ഒരു നാടൻ പലഹാരം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 3:16 PM IST

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മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സായാഹ്നം... അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആവിയുടെ സുഗന്ധം വീടുമുഴുവൻ നിറയും. വാഴയില തുറക്കുമ്പോൾ ഏലയ്‌ക്കയുടെ മണവും ശർക്കരയുടെ മധുരവും ചക്കയുടെ രുചിയും ഒരുമിച്ച് മനസിനെ പഴയ കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൈപ്പുണ്യമായി ഒരുകാലത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പലഹാരമാണ് മൂടക്കടമ്പ്.

കണ്ണൂർ: "കാലം മാറിയാലും ചില രുചികൾക്ക് പ്രായമാകില്ല. തലമുറകൾ കൈമാറിയ ആ നാട്ടുരുചികൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ചക്കയുടെ മധുരവും റാഗിയുടെ പോഷകസമ്പത്തും കൈകോർക്കുന്ന 'മൂടക്കടമ്പ്' അത്തരമൊരു ഗ്രാമീണ വിഭവമാണ്."

മൂടക്കടമ്പ് ഒരു നാടൻ പലഹാരം (ETV Bharat)

കാലം മാറിയപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും ബേക്കറി വിഭവങ്ങളും അടുക്കള കീഴടക്കി. അതോടെ ചക്കയപ്പം, കുമ്പിളപ്പം, മൂടക്കടമ്പ് തുടങ്ങിയ നാട്ടുപലഹാരങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ഓർമകളായി മാത്രം ചുരുങ്ങി. എന്നാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള പുതുതലമുറയുടെ താൽപര്യവും വിവിധ ചക്ക ഫെസ്റ്റുകളുടെ വരവും ഈ വിഭവങ്ങളെ വീണ്ടും ജനപ്രിയമാക്കുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ റാഗി ചേർത്ത് കൂടുതൽ പോഷകസമൃദ്ധമാക്കിയ മൂടക്കടമ്പ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

മറവിയിലായ നാട്ടുരുചികൾക്ക് വീണ്ടും പ്രിയമേറുന്നു

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മൂടക്കടമ്പ് ഒരു നാടൻ പലഹാരം (GRAPHIC TEAM ETV Bharat)

ഗ്രാമീണ അടുക്കളകളിൽ ഒരുകാലത്ത് പതിവായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പലഹാരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു ചക്കയപ്പം അഥവാ മൂടക്കടമ്പ്. പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പേരിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും രുചിയിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ഈ വിഭവം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കുമ്പിളപ്പം, ചിലയിടങ്ങളിൽ ചക്ക അട എന്നിങ്ങനെയും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.

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കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ പല പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും അവയ്ക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുകയാണ്. നഗരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചക്ക ഫെസ്റ്റുകളും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യവും ചക്ക വിഭവങ്ങളെ വീണ്ടും ജനപ്രിയമാക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് പട്ടിണി മാറ്റിയ ചക്ക, പിന്നീട് പറമ്പുകളിൽ പാഴായി വീണിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആരോഗ്യഭക്ഷണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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രുചിയുടെ 5 ചേരുവകൾ (GRAPHIC TEAM ETV Bharat)

റാഗിയുടെ കരുത്തോടെ മൂടക്കടമ്പിന് പുതിയ ഭാവം

മലപ്പട്ടം ശിവം വീട്ടിലെ സുശീലാ നാരായണൻ ഈ പരമ്പരാഗത വിഭവത്തിന് വ്യത്യസ്‌ത മായൊരു സ്‌പർശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം റാഗിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൂടുതൽ പോഷകസമൃദ്ധമാക്കിയ മൂടക്കടമ്പാണ് അവർ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഇതിനായി നന്നായി പഴുത്ത വരിക്ക ചക്ക ചെറുതായി മുറിച്ച് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം. തുടർന്ന് ശർക്കരപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മിശ്രിതം തണുത്ത ശേഷം റാഗിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു. പിന്നീട് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ചിരകിയ തേങ്ങ, ഏലക്കാപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നു.

വാഴയില വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ മാവ് ആവശ്യമായ ആകൃതിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇലയുടെ കീറൽ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ ശേഷം ഇഡലി പാത്രത്തിലോ ആവിച്ചെമ്പിലോ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ സ്വാദിഷ്‌ടമായ റാഗി മൂടക്കടമ്പ് തയ്യാറാകും. ചെറുചൂടോടെയോ തണുത്ത ശേഷമോ ഇത് കഴിക്കാം. റാഗിക്ക് പകരം അരിപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പുപൊടിയോ ഉപയോഗിച്ചും ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാനാകും.

രുചിക്കൊപ്പം ആരോഗ്യവും; ചക്കയും റാഗിയും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട്

രുചി മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. റാഗി കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്. എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനും രക്തക്ഷയം തടയാനും റാഗി സഹായകമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതേസമയം ചക്കയിൽ ജീവകം എ, സി, പൊട്ടാസ്യം, ധാരാളം നാരുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദഹനപ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താനും രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ചക്ക സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ റാഗിയും ചക്കയും ചേർന്ന മൂടക്കടമ്പ് രുചികരമായ ഒരു പലഹാരം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷണവുമാണ്.

HEALTHY FOOD JACKFRUIT PAN CAKE ELEMENTS JACKFRUIT HEALTHY DISHES
ഈ പലഹാരം രുചി മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവും (GRAPHIC TEAM ETV Bharat)

ഇന്ന് ആരോഗ്യബോധമുള്ള പുതുതലമുറ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചക്കകൊണ്ടുള്ള പായസം, പ്രഥമൻ, വട, അട, ബിരിയാണി തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം മൂടക്കടമ്പും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ രുചി വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളകളിലേക്ക്

ഗ്രാമീണ അടുക്കളകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഭക്ഷ്യമേളകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മൂടക്കടമ്പ് ഒരു പലഹാരം മാത്രമല്ല, മലയാളിയുടെ ഭക്ഷ്യസംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തലമുറകൾ കൈമാറിയ അറിവും നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിദത്ത സമ്പത്തും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഈ വിഭവം ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യജീവിതശൈലിയോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് അതിഥി സൽക്കാരങ്ങളിലും കുടുംബവിരുന്നുകളിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വിഭവമായിരുന്ന മൂടക്കടമ്പ് വീണ്ടും നമ്മുടെ തീൻമേശകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. രുചിയും പോഷകഗുണവും പാരമ്പര്യവും ഒരുപോലെ സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ വിഭവം വരുംതലമുറയ്ക്കും കൈമാറേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണപൈതൃകമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം.

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HEALTHY FOOD
JACKFRUIT PAN CAKE
ELEMENTS JACKFRUIT
HEALTHY DISHES
MUDAKKADAM HEALTHY FOOD

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