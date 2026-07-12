'അമ്മ പകർന്നു നൽകിയ നാട്ടുരുചി', ചക്ക സീസണിൽ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കി സുശീല നാരായണന്
കേരളത്തില് ചക്കക്കാലം കഴിയാറായതോടെ തറവാടുകളിലും മധുരപ്രിയരുടെ വീടുകളിലും ചക്ക പ്രഥമന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ചക്ക സീസണ് കഴിയാന് ആഴ്ചകള്, മാസം അവശേഷിച്ചിരിക്കേ മികച്ച ചക്ക കൊണ്ടുളള സവിശേഷമായ പ്രഥമനുണ്ടാക്കി ആസ്വദിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് ഏറെയാണ്.
Published : July 12, 2026 at 6:19 PM IST
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പ്രഥമന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികള് വിരളമായിരിക്കും. കേരള സദ്യയില് വിവിധ തരം പ്രഥമനും പായസങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. എന്നാല് പ്രഥമനുണ്ടെങ്കില് സദ്യ കേമമായി എന്നാണ് പഴയ തലമുറയുടെ പ്രമാണം. ഇന്നും അതില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് വന്നിട്ടില്ല. അടപ്രഥമന്, പഴംപ്രഥമന്, കടലപ്രഥമന് ചെറുപയര്പരിപ്പ് പ്രഥമന് തുടങ്ങിയവയാണ് സദ്യവട്ടങ്ങളില് ഒരുക്കുന്നത്. ഒരു വേവ് മാത്രമുള്ളത് പായസവും രണ്ട് വേവുള്ളത് പ്രഥമനുമാണെന്നാണ് വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നത്.
പായസം പശുവിന് പാലും തേങ്ങാപ്പാലും ചേര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാല് പ്രഥമനില് തേങ്ങാപ്പാല് ചേര്ക്കുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത ശൈലി. ചക്ക സീസണില് ചക്ക പ്രഥമനാണ് പ്രധാനം. കേരളത്തില് ചക്കക്കാലം കഴിയാറായതോടെ തറവാടുകളിലും മധുരപ്രിയരുടെ വീടുകളിലും ചക്ക പ്രഥമന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ചക്ക സീസണ് കഴിയാന് ആഴ്ചകള്, മാസം അവശേഷിച്ചിരിക്കേ ചക്ക കൊണ്ടുളള സവിശേഷമായ പ്രഥമനുണ്ടാക്കി ആസ്വദിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് ഏറെയാണ്.
ഇങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായ ചക്കപ്രഥമൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് മലപ്പട്ടത്തെ ശിവം വീട്ടില് സുശീല നാരായണന്. ചക്കയിലെ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങള് പുതുതലമുറക്ക് പകര്ന്ന് നല്കുന്നു. വീട്ടിൽ തയ്യാറായ ചക്ക പ്രഥമന് ഉരുളിയില് നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് ചൂടോടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാന് ഇഷ്ടമുളളവര്ക്ക് അങ്ങനേയും ആവാം. തണുക്കുമ്പോള് പ്രഥമന് അല്പം കട്ടി കൂടും. 'ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ചക്കകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിത്തരും. നല്ല രുചികരമായിരുന്നു. ചക്ക പൊതുവേ നല്ല ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്', എന്ന് സുശീല പറയുന്നു.
ചക്ക പ്രഥമന് പിന്നിലെ കൂട്ട്
വരിക്കച്ചക്ക കൊണ്ടും കൂഴച്ചക്ക കൊണ്ടും പ്രഥമന് ഉണ്ടാക്കാം. ചക്ക തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണ് പ്രഥമനെ മികച്ചതാക്കുന്നത്. 'പഴുത്തചക്കച്ചുള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അത്ര തന്നെ ഭാഗം അരച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ആവശ്യത്തിന് ശര്ക്കര പാനി ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം. തേങ്ങാ കൊത്ത്, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്ക മുന്തിരി എന്നിവ ഉരുളിയില് നെയ്യൊഴിച്ച് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അരിഞ്ഞ ചക്കയും അരച്ച ചക്കയും ഉരുളിയില് നെയ്യൊഴിച്ച് വാട്ടിയെടുത്തശേഷം ശര്ക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കുറച്ചു കൂടി വരട്ടിയെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വരട്ടിയാല് പിന്നെ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ച് വരട്ടിയ ചക്ക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. തുടര്ന്ന് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഉണക്കമുന്തിരി, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, തേങ്ങാ കൊത്ത് എന്നിവയും ഏലക്കാ പൊടിയും ചേര്ത്ത് ഇളക്കി ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ച് യോജിപ്പിക്കണം. ചക്ക പ്രഥമന് തയ്യാറാകുമ്പോള് ഉരുളിയില് നിന്ന് നല്ല മണം ഉയരും. അപ്പോള് ചക്ക പ്രഥമന് റെഡി', എന്ന് സുശീല നാരായണന് പറഞ്ഞു.
പ്രഥമൻ കൂടാതെ ചക്ക മൂടക്കടമ്പും
ചക്ക പ്രഥമൻ കൂടാതെ മറ്റൊരു ചക്ക പലഹാരമാണ് മൂടക്കടമ്പ്. ഇതും തനതായ പരമ്പരാഗത തനിമയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. 'വരിക്കച്ചക്ക ചെറുതായി മുറിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. വേവിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിലേയ്ക്ക് പൊടിച്ച ശർക്കര ചേർക്കണം. ഇത് വെന്തുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേയ്ക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ജീരകം, ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. പിന്നീട് അൽപ്പം ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം റാഗിപ്പൊടി, ഗോതമ്പ് പൊടി, അരിപ്പൊടി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ഇത് വളരെ നല്ല പലഹാരമാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടികളിൽ ഇവ സാധാരണമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു', എന്നാണ് സുശീല പറയുന്നത്.
ഇനിയും മാന്യമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ ചക്ക
കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി ചക്കയ്ക്ക് പദവി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഉത്പ്പന്ന വൈവിധ്യങ്ങള് കൊണ്ട് ചക്കയ്ക്ക് മാന്യമായ സ്ഥാനം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും ചക്ക പ്രിയങ്കരമായി വരികയാണ്. എങ്കിലും കേരളത്തില് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചക്ക ഗണ്യമായ ഭാഗം വീണു പാഴായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉളളത്. പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ചക്ക നാരുകള്, ജീവകങ്ങള്, പൊട്ടാസിയം എന്നിവയാല് സമ്പുഷ്ടമാണ്. പച്ചച്ചക്ക പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാന് ചക്കയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങള് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്ക മൂല്യ വര്ധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കില് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാകും.
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