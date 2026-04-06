ദാഹവും ക്ഷീണവും അകറ്റാം; ഇതൊരു ഗ്ലാസ് മതി, നിങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ടാക്കാം 'ബ്ലൂ മിന്‍ഡ് മോജിത്തോ'

വേനല്‍ ചൂടില്‍ ശരീരത്തെ കുളര്‍പ്പിക്കും ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക്. ബ്ലൂ മിന്‍ഡ് മോജിത്തോ ഇനി കടയില്‍ പോയി കുടിക്കേണ്ട. സിമ്പിളായി വീട്ടില്‍ തന്നെയുണ്ടാക്കാം.

Blue mint mojito.
Published : April 6, 2026 at 12:14 PM IST

വേനല്‍ ചൂട് ഓരോ ദിവസവും അധികരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നട്ടുച്ച നേരത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തൊണ്ടയില്‍ വെള്ളം വറ്റും പോലൊരു ഫീലാണ്. വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനല്‍ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ അടക്കം ചിട്ടകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് പലരും. ഉഷ്‌ണം ഏറെയുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥയില്‍ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ അടക്കം പുതിയ ജ്യൂസ്, ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പികളെല്ലാം പരതുന്നവരാണ് പലരും. അത്തരമൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി 'ബ്ലൂ മിന്‍ഡ് മോജിത്തോ'. ഇത് പലരും കടയില്‍ നിന്നാണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. എന്നാല്‍ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും ടേസ്റ്റിലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. അതും വീട്ടില്‍ സ്ഥിരമായുണ്ടാകുന്ന ചേരുവകള്‍ കൊണ്ട്. വേനല്‍ ചൂട് കനക്കുന്ന നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസമാകും. സിമ്പിളായ മോജിത്തോ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍:

നാരങ്ങ

പുതിനയില

പഞ്ചസാര സിറപ്പ്

ബ്ലൂ സിറപ്പ്

ഐസ്‌ ക്യൂബ്

പിങ്ക് സാള്‍ട്ട്

സോഡ

തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: ബ്ലൂ മിന്‍ഡ് മോജിത്തോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി വലിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ നാല് കഷണമാക്കിയത് ഇടുക. ശേഷം അല്‍പം പുതിനയിലയും അല്‍പം ഷുഗര്‍ സിറപ്പും ചേര്‍ക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ചതച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് അല്‍പം പിങ്ക് സാള്‍ട്ട് ചേര്‍ക്കുക. പിന്നാലെ തണുപ്പിനായി ഐസ്‌ ക്യൂബ്‌സ് ചേര്‍ക്കാം. തുടര്‍ന്ന് നിറത്തിനായി ബ്ലൂ സിറപ്പ് (ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി) ഒഴിക്കുക. ശേഷം ഗ്ലാസ് നിറയെ സോഡ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. ഗ്ലാസ് അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി നാരങ്ങയുടെ ഒരു സ്ലൈസ് എടുത്ത് ഗ്ലാസിന്‍റെ അഗ്ര ഭാഗത്ത് വയ്‌ക്കാം. ഇതോടെ അടിപൊളി ബ്ലൂ മിന്‍ഡ് മോജിത്തോ റെഡിയായി.

വേനല്‍ കാലത്ത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ബെസ്റ്റാണ് നാരങ്ങയും പുതിനയിലയും. പ്രകൃതിദത്ത ഊര്‍ജ വര്‍ധകമാണ് ഇവ രണ്ടും. നാരങ്ങയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിന്‍ സി ക്ഷീണത്തെ അകറ്റുകയും ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജം പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്നുള്ള പോഷകങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഇത് ദിവസം മുഴുവന്‍ ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. പിത്തരസം കൂടുതല്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന നാരങ്ങ ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് പുതിന. ശരീരത്തില്‍ വെള്ളത്തിന്‍റെ അംശം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെന്തോള്‍ എന്ന സജീവ സംയുക്തം ദഹന എന്‍സൈമുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. തന്മൂലം ഇത് ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കും. ശരീരത്തിന്‍റെ മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പുതിന തടിക്കുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത്യുത്തമമാണ്.

