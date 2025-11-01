ETV Bharat / travel-and-food

വടക്കേ മലബാറിന്‍റെ രുചിപ്പെരുമ; റാണിയായി മധുരമൂറും 'കിണ്ണത്തപ്പം'

വടക്കേ മലബാറിലെ കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് ആരാധകരേറെ. അറിയാം തയ്യാറാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍.

representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 8:11 PM IST

കണ്ണൂര്‍: വടക്കേ മലബാറിലെ അപ്പങ്ങളുടെ റാണിയാണ് കിണ്ണത്തപ്പം. വിരുന്നിനും ഗൃഹപ്രവേശത്തിനും സത്‌കാരത്തിനും കല്ല്യാണ തലേന്നും കിണ്ണത്തപ്പം തന്നെ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റ് പലഹാരങ്ങള്‍.

കിണ്ണത്തപ്പം തീന്‍ മേശപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കില്‍ രുചി പ്രിയരുടെ കൈ ആദ്യം പോകുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും. കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് ചരിത്രം ഇങ്ങിനെയാണെന്ന് പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നു. നെല്‍ വയലുകളും നെല്ലും നിറഞ്ഞ പഴയ കാലം.

കിണ്ണത്തപ്പത്തിന്‍റെ മധുരമൂറും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. (ETV Bharat)

വയലില്‍ നിന്നും നെല്ല് മൂര്‍ന്ന് മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് പാറ്റി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീട്ടാവശ്യത്തിന് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി അരിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു പോലും. വയലുകളും നെല്ലുമുള്ള ഓരോ വീട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തിരുന്നു. പറ കണക്കിന് നെല്ല് വലിയ ചെമ്പ് പാത്രത്തില്‍ പുഴുങ്ങും. ഇങ്ങനെയുളള സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കിണ്ണത്തപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു പഴയ തലമുറയ്‌ക്ക്.

നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്ന ചെമ്പില്‍ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ ചേരുവകള്‍ ചേര്‍ത്ത് ആവി പൊങ്ങും മുമ്പ് വലിയ കിണ്ണത്തില്‍ ഇറക്കി വയ്‌ക്കുന്നു. അത് മൂടാന്‍ അതിൻ്റെ മുകളില്‍ മറ്റൊരു കിണ്ണവും വയ്‌ക്കും. നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്ന ആവിയില്‍ കിണ്ണത്തപ്പം വെന്തുപാകമാകും. ഈ ആവിയില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് സ്വാദ് ഏറെയുണ്ടെന്ന് പഴമക്കാര്‍ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചതും ഈ നിര്‍മാണ രീതി കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് കാലം മാറി. നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി അരിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് തറവാടുകളില്‍ നിന്നും അസ്‌തമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം കിണ്ണത്തപ്പം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഉരുളികളിലേക്കും അത് പകര്‍ന്ന് നല്‍കുന്നത് സ്റ്റീല്‍, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിലുമായി. തേങ്ങാപ്പാല്‍, ശര്‍ക്കര, അരിപ്പൊടി, കടലപ്പരിപ്പ്, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, പശുവിന്‍ നെയ്യ്, ഏലം, ഗ്രാമ്പൂ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവയാണ് കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടത്.

സ്വാദിഷ്‌ടവും ഒരാഴ്‌ചയിലേറെ കേടുവരാതെ നില്‍ക്കാനും കഴിയുമെന്നതാണ് കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. എന്നാല്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമേ രുചികരമായതും കേടുകൂടാത്തതുമായ കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് വീട്ടമ്മയായ ഷീജ പ്രദീപന്‍ പറയുന്നു. ഒരു കാലത്ത് വീടുകളില്‍ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കിണ്ണത്തപ്പം ഇന്ന് ബേക്കറികളിലും കടകളിലുമൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ രുചിയില്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത് വീടുകളിലെ കിണ്ണത്തപ്പം മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ശര്‍ക്കരക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്ത കിണ്ണത്തപ്പവും മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സുലഭമാണ്.

കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: അടുപ്പത്ത് ഉരുളി കയറ്റി വച്ചശേഷം തേങ്ങാപ്പാല്‍ ഒഴിച്ച് അതില്‍ അരിപ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കണം. ഈ ചേരുവ കുറുകി വരുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഉരുക്കി വച്ച ശര്‍ക്കര പാനി ചേര്‍ത്ത് മൂന്നര മുതല്‍ നാല് മണിക്കൂര്‍ വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം കടലപ്പരിപ്പ് ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കി കുറുകുമ്പോള്‍ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് യോജിപ്പിക്കണം.

പശുവിന്‍ നെയ്യ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് , ഏലം, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവ പാകമാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചേര്‍ക്കണം. പരുവം വന്നാല്‍ ചൂടോടെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം. ചൂട് മാറുമ്പോള്‍ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി. മൊകേരിയിലെ ഷീജ പ്രദീപിൻ്റെ വീട്ടില്‍ എപ്പോഴും കിണ്ണത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അയല്‍വാസികള്‍ക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന കിണ്ണത്തപ്പം. ഷീജയുടെ കൈപുണ്യമാണ് അതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടില്‍ വ്യവസായമായി കിണ്ണത്തപ്പ നിര്‍മ്മാണം നടത്താനുള്ള ആലോചനയിലാണിപ്പോള്‍ ഷീജയും ഭര്‍ത്താവ് പ്രദീപനും.

