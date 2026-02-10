ഇഡലി പാത്രമുണ്ടോ? വൈറല് സ്റ്റീംഡ് ചിക്കന് സാന്ഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാം
വൈറലായ സ്റ്റീംഡ് ചിക്കന് സാന്ഡ്വിച്ച് വീട്ടില് തയ്യാറാക്കാം. സിമ്പിള് റെസിപ്പി ഇതാ....
Published : February 10, 2026 at 3:51 PM IST
ചിക്കന് വിഭവങ്ങള് ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പുതിയ ഓരോ വിഭവങ്ങള് കണ്ടെത്തുകയാണ് പാചക പ്രേമികള്. ഓരോ ഐറ്റങ്ങള് വൈറലാകുമ്പോഴും അത് തയ്യാറാക്കാനും മലയാളികള്ക്ക് മടിയില്ല. ഇഫാ ചിക്കനും കാന്താരിചിക്കനും ചമ്പാരന് ചിക്കന് കറിയൊക്കെ ഇതില് ചിലത് മാത്രം.
എന്നാല് ഇപ്പോള് എണ്ണയും മറ്റും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ചിക്കന് വിഭവങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ അല്പ്പം കൂടിയെന്നും പറയാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് എണ്ണയില്ലാത്ത സ്റ്റീംഡ് ചിക്കന് സാന്ഡ്വിച്ചിൻ്റെ കടന്നുവരവ്.
റെസിപ്പി ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചതോടെ എണ്ണ തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്റ്റീംഡ് ചിക്കന് സാന്ഡ്വിച്ച് വൈറലായി. യൂട്യൂബേഴ്സും ഇന്ഫ്ലുവന്സേഴ്സും തങ്ങളുടെ പാചക റെസിപ്പികള് ഷെയര് ചെയ്തതോടെ സംഭവം ഇന്സ്റ്റഗ്രാം കീഴടക്കി. ആര്ക്കും എളുപ്പത്തില് തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുന്ന സ്റ്റീംഡ് ചിക്കന് സാന്ഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതാ..
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്:
- എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന്
- ബ്രെഡ്
- കുരുമുളക് പൊടി
- മഞ്ഞള്പൊടി
- ഉപ്പ്
- വെളുത്തുള്ളി
- വറ്റല്മുളക്
- മുട്ട
- യോഗര്ട്ട് /പുളിപ്പ് ഇല്ലാത്ത തൈര്
- വിനാഗിരി
- കാപ്സിക്കം
- സവാള
- ചീസ്
- നെയ്യ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് നന്നായി കഴുകി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുരുമുളക്, മഞ്ഞള്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിട്ടോളം അടച്ച് വയ്ക്കുക.
ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഈ വൈറല് ഐറ്റം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇഡലി തട്ടില് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിറച്ച് ചൂടാക്കുക. വെള്ളം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇഡലി തട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വച്ച ചിക്കന് വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇഡലിയുടെ ബാക്കി 2 കുഴികളില് എണ്ണ പുരട്ടുക. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക. ബാക്കിവന്ന കുഴിയില് വറ്റല്മുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് നന്നായി മൂടുക.
ആവി പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മീഡിയം അല്ലെങ്കില് ഹൈ ഫ്ലേമില് ഇട്ട് വേവിക്കാവുന്നതാണ്. പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കില് പതിനെട്ട് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത് തുറക്കുക. ചിക്കന് നന്നായി വെന്തെങ്കില് ഇവ തണുക്കാന് വയ്ക്കാം.
മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഇഡലി പാത്രത്തില് വച്ച വേവിച്ച മുട്ട, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റല്മുളക് എന്നിവ മിക്സിയുടെ ജാറില് ഇടുക. യോഗര്ട്ട് അല്ലെങ്കില് പുളിപ്പ് ഇല്ലാത്ത തൈര് എന്നിവ ചേര്ത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇതോടെ മയോണൈസ് റെഡിയായി.
ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു പാത്രത്തില് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള, വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കാപ്സിക്കം, തക്കാളി, ചിക്കന്, വിനാഗിരി എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ചേര്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഒരു പാന് വച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് ചൂടാക്കണം. ശേഷം ബ്രഡ് പാനില് വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവില് ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുക, ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചീസ് വയ്ക്കുക. ശേഷം ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്ക്ക് സാധാരണ പോലെ ബ്രെഡില് ഫില്ലിങ്സ് വച്ചും കഴിക്കാം.
Also Read: സപെഷ്യൽ കൂട്ട് കൊണ്ട് മത്തി പൊരിച്ചത്; കൊതിയൂറും രുചിയും മണവും, റെസിപ്പിയിതാ...