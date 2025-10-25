ETV Bharat / travel-and-food

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും, അതി മനോഹരം! 2026 ല്‍ യാത്രാ പ്രേമികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് അത്ഭുതങ്ങള്‍

ഓരോ നാട്ടിലേക്കും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും സീസണും അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച പത്തു സ്ഥലങ്ങള്‍ .

\TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
പത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 3:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

പുതുവര്‍ഷം എത്താന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേയുള്ളു. വിനോദ സഞ്ചാരികളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴേ കണക്കൂകൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാല്‍ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഏതൊക്കെ സീസണില്‍ പോകണമെന്നായിരിക്കും പലരുടെയും സംശയം. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഒന്ന് കറി വന്നാലോ!

വിസ്‌മയങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2026 ല്‍ കറങ്ങി കാണാന്‍ ഒത്തിരിയിടങ്ങളുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ കാണാനായി ഇന്ത്യയില്‍ നിരവധി കാഴ്‌ചകളുണ്ട്. ഓരോ സീസണിലും ഓരോ മാസവും പോകാന്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. അവ തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളവും എല്ലാ സീസണിലും സുന്ദരിയാണെങ്കിലും മണ്‍സൂണിലാണ് ഒന്നൂകൂടി മനോഹരിയാകുന്നത്. ഓരോ നാട്ടിലേക്കും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും സീസണും അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച പത്തു സ്ഥലങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മനോഹരമായ മലനിരകളും അതിസുന്ദരമായ കടല്‍ത്തീരങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിന്‍റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിന്‍റെ ഭക്ഷണവും ഏറെ പെരുമ കേട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ കാഴ്‌ചകള്‍ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ കാണാനായി തിരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. സാഹസികതയ്ക്കും പച്ചപ്പും കുളിരുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

മണ്‍സൂണിലാണ് കേരളത്തില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവികളും പുഴകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമൊക്കെ കാണാന്‍ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്.

1. കോവളം ബീച്ച്

ലോക പ്രശസ്‌തമായ ബീച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലൊന്നാണ് കോവളം ബീച്ച്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് കോവളം ബീച്ച്. ശാന്തമായ വെള്ള കൊണ്ടും ആഴവക്കുറവുകൊണ്ടും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ബിച്ച്. ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയില്‍ പാറക്കെട്ടുകളാണ് വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബീച്ചുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ചും സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കാറുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഹൗസിന്‍റെ പേരിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് മൂന്ന് ബീച്ചുകളില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ച്. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് നീന്താനും അനുയോജ്യമാണ് ഈ ബിച്ച്.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ (Getty Images)

പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകള്‍ മുതല്‍ താങ്ങാനാവുന്ന താമസസൗകര്യങ്ങള്‍ വരെ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന രുചികളും ആസ്വദിക്കാം. ഈ നഗരത്തിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ തന്നെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, നേപ്പിയര്‍ മ്യൂസിിയം, ശ്രീ ചിത്ര ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, ശംഖുമുഖം, വേളി ബീച്ച്, കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെയുണ്ട് കാണാന്‍.

2. ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/25-10-2025/25269102_2.jpg
ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ (Getty Images)

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യുറോപ്യന്‍ പട്ടണമാണ് ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി. ഡച്ചുകാരും പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരും പടുത്തുയര്‍ത്തിയ പള്ളിയും ഇവിടുത്തെ വലിയ ആകര്‍ഷണമാണ്. ചൈനീസ് മീന്‍ വലകളും വാസ്‌ഗോഡ ഗാമ ചത്വരം, സാന്താക്രൂസ് ബസിലിക്ക, സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് ചര്‍ച്ച്, ബാസ്റ്റ്യണ്‍ ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിവയാണ് പ്രധാന ആകര്‍ഷണമാണ്. ധാരാളം വിദേശികള്‍ എത്തുന്ന ജൂതത്തെരുവും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണമാണ്.

3. മൂന്നാര്‍

മൂന്നാര്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കൊടമഞ്ഞും തണുപ്പും തേയിലത്തോട്ടവുമെല്ലാമായിരിക്കും പലരുടെ മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അത്രയും പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇടമാണ് മൂന്നാര്‍. മുതിരപ്പുഴ, നല്ലതണ്ണി, കുണ്ടളി എന്നീ മൂന്ന് ആറുകള്‍ ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന വിശേഷണത്താലാണ് മൂന്നാര്‍ എന്ന പേരുണ്ടായത്.

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/25-10-2025/25269102_2.jpg
ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ (ETV Bharat)

തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണം. ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടേവും ഇരവികുളം ദേശിയോദ്യാനവും നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന രാജമലയും ചിന്നക്കനാലും മാട്ടുപെട്ടി അണക്കെട്ടുമൊക്കെ കണ്‍നിറയെ കാണാം. മലഞ്ചെരുവുകള്‍ ആസ്വദിക്കാനായി ടോപ് സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെയുണ്ട് കാണാന്‍.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ (ETV Bharat)

ചെറിയ നഗരമാണെങ്കിലും കാഴ്‌ചയുടെ വിസ്മയം ഒട്ടേറെയാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്കലേറ്റുകളും തേയിലപ്പൊടികളുമൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയായ താമസസൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

4. ഗോവ

ഗോവ മിക്കവരുടേയും ഒപ്‌ഷനുകളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും. മനോഹരമായ കടല്‍ത്തീരവും പഞ്ചാരമണല്‍ത്തരികളും വെയിലും തിരമാലകളും കടല്‍ക്കാറ്റും ആ തീരങ്ങളിലെ നൈറ്റ് പാര്‍ട്ടി മൂഡുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഇടം. രാജ്യത്ത് നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഗോവ.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (Getty Images)

മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയായിതിനാല്‍ ഗോവ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെരെഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. താമസിക്കാന്‍ നിരവധി ഹോട്ടലുകളും റിസോട്ടുകളും ഉണ്ട്. കപ്പിള്‍സിനും കുടുംബവും കുട്ടികളുമൊക്കെയായി ഈ ബീച്ചിലേക്ക് എത്താം. വാസ്‌തുവിദ്യയും ഭക്ഷണവും 360 ഡിഗ്രി കാഴ്‌ച നല്‍കുന്ന ഡോണാ പോള വ്യൂവും അങ്ങനെ ഗോവന്‍ കാഴ്‌ചകള്‍ മനോഹരമാക്കാം.

5. ഊട്ടി

മൂടൽമഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതങ്ങൾ, ടോയ് ട്രെയിനുകൾ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഊട്ടിയെന്ന് മനസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പമായാലും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഊട്ടിയിലുള്ളത്.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്‌പോട്ടുകള്‍ (ETV Bharat)

ടോയ് ട്രെയിന്‍ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. കളിപ്പാട്ട തീവണ്ടി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ടോയ് ട്രെയിനുള്ള യാത്ര മനോഹരമാണ്. ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍. ഊട്ടി തടാകം പാഡില്‍ ബോട്ടുകള്‍, കുതിര സവാരി, ലഘുഭക്ഷണശാലകള്‍ എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്.

2,000-ത്തിലധികം ഇനം റോസാപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് റോസ് ​ഗാർഡൻ,ദൊഡ്ഡബെട്ട പീക്ക് എന്നിങ്ങനെ കണ്ണിനെ കുളിരണിയിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാഴ്‌ചകളുണ്ട് ഊട്ടിയില്‍. താമസ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

6.മഹാബലി പുരം/മമ്മല്ലപുരം

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (CANVA)

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കല്ലുകൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഹാബലി പുരത്താണ്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്‍റെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മമ്മല്ല പുരം അഥവാ മഹാബലി പുരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരുക്കടല്‍ മല്ലൈ, വെണ്മക്കല്‍, പഞ്ചരഥങ്ങള്‍, ഗണേശ മണ്ഡപം. മഹിഷാസുര മര്‍ദിനി ഗുഹാക്ഷേത്രം തീരക്കാഴ്‌ചകള്‍ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം.

7.പോണ്ടിച്ചേരി

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (Getty Images)

ബീച്ചുകളാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. കൂടാതെ, ഓറോവിൽ, അരവിന്ദോ ആശ്രമം, ബസിലിക്ക ഓഫ് ദ സേക്രട് ഹാർട്ട്, പോണ്ടിച്ചേരി മ്യൂസിയം തുടങ്ങി നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ടൗണ്‍, റോക്ക് ബീച്ച്, ഓറോവില്ലൈ, ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. 400 രൂപ മുതചല്‍ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സീസണ്‍.

8. ഉദയ്പൂര്‍ (രാജസ്ഥാന്‍)

തെക്കന്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ ആരവല്ലി മലനിരകളുടെ തെക്കേച്ചരിവിലാണ് ഉദയ്പൂര്‍ എന്ന പ്രാചീന നഗരം. ഇന്ന് സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന നഗരമാണിത്. അനന്തമായ മരുഭൂമികള്‍, കുന്നുകള്‍,മലകള്‍, തടാകങ്ങള്‍ എന്നിവയാല്‍ സമ്പന്നമാണ് ഇവിടം.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (CANVA)

ഇന്ത്യയുടെ വെന്നീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചരിത്ര കോട്ടകളും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാടുകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യ നിര്‍മിത തടാകമായ ജെയ്‌സാമന്ദ് തടാകം, ലേക്ക് പാലസ് എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ ആകര്‍ഷണമാണ്.

9. ജയ്‌പൂര്‍(രാജസ്ഥാന്‍)

കൊട്ടാരങ്ങളും ചരിത്രവും ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂര്‍. രജപുത്ര രാജാക്കന്മാര്‍ വീരചരിതമെഴുതിയ മണ്ണ്. രാജസ്ഥാനി, മുഗള്‍ വാസ്തുവിദജ്യയുടെ അഴകാണിവിടം. സിറ്റി പാലസ്, ജന്തര്‍ മന്ദര്‍, രാജ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് താമസിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഹവാ മഹല്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിര്‍മിതികള്‍.

ആമ്പല്‍ പാലസ് മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണമാണ്, ചുവന്ന മല്‍ കല്ലുകളും മാര്‍ബിളുകളും കൊണ്ട് മുഗള്‍ ശൈലിയില്‍ ആറു നൂറ്റാണ്ട് മുന്‍പ് നിര്‍മിച്ച കൊട്ടാരമാണിത്. സഞ്ചാരികളുടെ പട്ടികയില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ജയ്‌പൂരും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ല.

10. മണാലി (ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്)

മഞ്ഞിന്‍റെ സൗന്ദര്യ ഏറെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ മണാലിയില്‍ തന്നെ എത്തണം. യാത്രാ പ്രേമികള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണേണ്ട ഇടം. മണാലിയോളം സഞ്ചാരികളെ കൊതിപ്പിച്ച വേറൊരിടമുണ്ടാവില്ല.

മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളും താഴ്വാരങ്ങളും ദേവതാരു തോട്ടങ്ങളും അതിനിടയിലൂടെ ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന ബിയാസ് നദിയും പിന്നെ ഇതുവഴിയുള്ള ട്രക്കിങ്ങും ഹൈക്കിങ്ങും അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റികളും ഒക്കെ ചേർന്നാലേ മണാലി യാത്ര പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ.

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026 TOURISM IN INDIA KERALA TOURISM
ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകള്‍ (Getty Images)

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഹഡിംബാ ക്ഷേത്രം,മാൾ റോഡ്, മ്യൂസിയം ഓഫ് ഹിമാചൽ കൾച്ചർ ആന്ഡ് ഫോക് ആർട്, ക്ലബ് ഹൗസ്, മനു ക്ഷേത്രം, ടിബറ്റൻ ആശ്രമങ്ങള്‍, സോലാങ് വാലി, ജോഗിനി വെള്ളച്ചാട്ടം, നഗ്ഗാർ വില്ലേജ്, റഹാല വെള്ളച്ചാട്ടം, കോത്തി, അർജുൻ ഗുഫാസ ഓൾഡ് മണാലി, വൻ വിഹാർ, മണാലി സാങ്ച്വറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

Also Read:14 ദിവസം അടിച്ചുപൊളിക്കാം; ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് ഫ്രീ വിസയുമായി ഫിലിപ്പീൻസ്

TAGGED:

TOP HOLIDAY SPOTS INDIA
TOP INDIAN DESTINATIONS FOR 2026
TOURISM IN INDIA
KERALA TOURISM
2026 NEW YEAR DESTINATIONS INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.