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ഓണക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ഇടുക്കിയിലേക്ക് വിട്ടാലോ? കാത്തിരിക്കുന്നത് നയനമനോഹരമായ കാഴ്‌ചകൾ

കുത്തിയൊഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ രൗദ്രഭാവവും മനോഹാരിതയും ഒട്ടും ചോരാതെ പൂർണ സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ കണ്ടുരസിക്കാമെന്നതാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്

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Idukki Sree Narayanapuram Ripple Water Falls (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 2:22 PM IST

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ഇടുക്കി: മലനിരകളെ തഴുകിയെത്തുന്ന കോടമഞ്ഞും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മാത്രമല്ല, കുത്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വന്യമായ സൗന്ദര്യം കൂടിയാണ് ഇടുക്കി. മഴമേഘങ്ങൾ മാറി മാനം തെളിഞ്ഞതോടെ ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വീണ്ടും വൻ ഉണർവിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പുത്തൻ മഴക്കാഴ്‌ചകൾ തേടിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് നയനമനോഹര വിരുന്നൊരുക്കുന്ന രാജാക്കാടുള്ള ശ്രീനാരായണപുരം റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്.

മഴക്കെടുതിയെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നീങ്ങിയതോടെ മലയോരത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശക്തമായി പെയ്‌ത മഴ മാറി മാനം തെളിഞ്ഞതോടെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൂർണമായും പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.

കുത്തിയൊഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ രൗദ്രഭാവവും മനോഹാരിതയും ഒട്ടും ചോരാതെ പൂർണ സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ കണ്ടുരസിക്കാമെന്നതാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഡിടിപിസിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണപുരം ടൂറിസം കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നവമാധ്യമങ്ങളിലും റീലുകളിലും തരംഗമായി മാറിയ ശ്രീനാരായണപുരം റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഡിടിപിസി ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞമാസമാണ് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പഴയ നിലയിലേതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചാരികൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവധിക്കാലം കൂടിയായതിനാൽ തിരക്കേറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മഴമേഘങ്ങൾ മാറി മാനം തെളിഞ്ഞു; നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ സഞ്ചാരികളെ വരവേറ്റ് ശ്രീനാരായണപുരം 'റിപ്പിൾ വാട്ടർ ഫാൾസ്' (ETV Bharat)

ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. മുതിരപ്പുഴയാറിൻ്റെ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിടിപിസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സെൽഫി പോയിൻ്റുകളിൽ ചിത്രങ്ങളും റീലുകളും പകർത്തിയാണ് ഓരോരുത്തരും മടങ്ങുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഓണക്കാലത്ത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. കൊവിഡ്, മഴ പ്രതിസന്ധികൾക്കുശേഷം ടൂറിസം മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഈ തിരക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. മഴ മാറി വെയിൽ തെളിഞ്ഞതോടെ ഇടുക്കി വീണ്ടും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓണക്കാലം അടുത്തെത്തിനിൽക്കെ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ശ്രീനാരായണപുരത്തെ ഈ ജനത്തിരക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്താം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിനടുത്ത് കുഞ്ചിത്തണ്ണി രാജാക്കാട് റോഡിലാണ് ശ്രീനാരായണപുരം വെള്ളച്ചാട്ടം. കൊച്ചി, പുത്തൻപരം, അടിമാലി, രാജാക്കാട് എന്നീ പ്രധാന ടൗണുകളിൽനിന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ 40 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെ യാത്ര ചെയ്‌താൽ ഇവിടെ എത്താം. മെയിൻ റോഡിൽനിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കുന്നഞ്ചിപ്പാതയിലെത്തണം. അതിനുശേഷം 500 മീറ്ററോളം കാൽനടയാത്ര ആവശ്യമാണ്. പുതുതായി നിർമിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിങ്ങും സൈൻ ബോർഡുകളും യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നു.

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മുതിരപ്പുഴയാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപശാഖയാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമായി പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറവിടം. ഏകദേശം 150 അടി ഉയരത്തിൽനിന്നാണ് വെള്ളം പതിക്കുന്നത്. മലമുകളിൽനിന്ന് പാറയിലേക്ക് കുതിച്ചുചാടുന്ന ജലപാതത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദവും പച്ച നിറഞ്ഞ കാടുകളും മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒന്നാണ്. വെള്ളം വിവിധ പാളികളിലായി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി പാറമുകളിൽ പതിച്ച് ഒടുവിൽ താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് കാഴ്‌ച. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം.

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IDUKKI RIPPLE WATERFALLS
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SOCIAL MEDIA VIRAL WATERFALLS
MONSOON VIRAL WATERFALLS
IDUKKI RIPPLE WATERFALLS

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