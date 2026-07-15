ETV Bharat / travel-and-food

കറി ഇതൊരെണ്ണം മതി; രുചിക്കൂട്ടികൾ നിറച്ച നാടൻ മത്തൻ പൂവ് തോരൻ, റെസിപ്പിയിതാ...

ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ് മത്തൻ പൂവിന്. ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കേണ്ടതാണ്. ചോറിനും കഞ്ഞിക്കും മികച്ച കറിയാണിത്.

TASTY SQUASH FLOWER THORAN SQUASH FLOWER CURRY RECIPE SQUASH FLOWER RECIPIES മത്തൻ പൂവ് തോരൻ
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുറ്റങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലുമെല്ലാം സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ധാരാളം ഇലവർഗങ്ങളുണ്ട്. ചിലതിൻ്റെ ഇലയും കായും പൂവും എല്ലാം ഭക്ഷ്യ യോഗ്യവുമാണ്. ഇലകളെപ്പോലെതന്നെ ഗുണവും ഏറെയാണ് ഇവയിലെ പൂക്കൾക്കും. അതിൽ ഏറെ രുചികരമായ വിഭവം തയാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മത്തൻ പൂവ്. മത്തൻ പൂവിൽ വിറ്റാമിൻ സി, ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിറ്റാമിൻ എ കാഴ്‌ചശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളെ തടയാനും ഈ പൂവിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഊണിൻ്റെയൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്താനാകുന്ന ഒന്നാണ് മത്തൻ പൂവുകൊണ്ടുള്ള തോരൻ. കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിലും കൊടുത്തുവിടാവുന്നതാണ്. ഇലക്കറികളോട് പൊതുവേ താത്‌പ്പര്യക്കുറവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഈ തോരൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തോരൻ തയാറാക്കാൻ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ...

TASTY SQUASH FLOWER THORAN SQUASH FLOWER CURRY RECIPE SQUASH FLOWER RECIPIES മത്തൻ പൂവ് തോരൻ
മത്തൻ പൂവ് (Getty Images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • മത്തൻ പൂവ്- ആവശ്യത്തിന് (ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
  • ചെറിയ ഉള്ളി- മൂന്നെണ്ണം
  • വെളിച്ചെണ്ണ- അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • വെളുത്തുള്ളി- 2 അല്ലി (ചതച്ചത്)
  • തേങ്ങ ചിരകിയത്- അര കപ്പ്
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കടുക്- 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക്- എരിവിനനുസരിച്ച്
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • ജീരകം- കാൽ ടീസ്‌പൂൺ

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ മത്തൻ പൂവ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി അര കപ്പ് തേങ്ങ, അര ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്, മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി, അല്‌പ്പം കറിവേപ്പില, കാൽ ടീസ്‌പൂൺ ജീരകം എന്നിവ ഒരു മിക്‌സി ജാറിൽ ചതച്ച് എടുക്കുക. ഒരുപാട് അരയണം എന്നില്ല.

TASTY SQUASH FLOWER THORAN SQUASH FLOWER CURRY RECIPE SQUASH FLOWER RECIPIES മത്തൻ പൂവ് തോരൻ
മത്തൻ പൂവ് തോരൻ (Getty Images)

ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന മത്തൻ പൂവ് ചേർക്കുക. ഒന്നിളക്കിയതിന് ശേഷം ചതച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് മൂന്ന് മിനിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കുക. പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. കഞ്ഞിക്കും ചോറിനും കറി ഇതൊന്ന് മതി. രുചിക്കൊപ്പം ആരോഗ്യസമ്പുഷ്‌ടവുമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഈ കറി ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാകും. തയാറാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ.

Also Read: 'അമ്മ പകർന്നു നൽകിയ നാട്ടുരുചി', ചക്ക സീസണിൽ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കി സുശീല നാരായണന്‍

TAGGED:

TASTY SQUASH FLOWER THORAN
SQUASH FLOWER CURRY RECIPE
SQUASH FLOWER RECIPIES
മത്തൻ പൂവ് തോരൻ
SQUASH FLOWER THORAN RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.