നാവിൽ കപ്പലോടിക്കാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം; കാന്താരിയും പുളിയും ചേർന്ന 'അഡാർ' ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം!
സാധാരണ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കാന്താരി മുളകും വാളൻപുളിയും (അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങാ അച്ചാർ മസാലയും) വറുത്തരച്ച തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്തൊരുക്കുന്ന 'സ്പെഷ്യൽ മലബാർ-ഹൈറേഞ്ച് ഫ്യൂഷൻ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം' റെസിപ്പി ഇതാ...
Published : November 25, 2026 at 11:15 AM IST
ബീഫ് വിഭവങ്ങളോട് മലയാളികൾക്കുള്ള പ്രണയം എന്നും ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. സാധാരണ ബീഫ് റോസ്റ്റും ഫ്രൈയും കൊണ്ടാട്ടവുമെല്ലാം കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കായി ഇതാ ഒരു കിടിലൻ വെറൈറ്റി. പുറമെ നല്ല മൊരിഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ പഞ്ഞിപോലെ മൃദുവുമായ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് കാന്താരി മുളകിൻ്റെ എരിവും വാളൻപുളിയുടെ നാടൻ പുളിയും ശർക്കരയുടെ നേരിയ മധുരവും വറുത്തരച്ച തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ മണവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അസാധാരണ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്.
നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെയോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയോ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു കോമ്പിനേഷൻ വേറെയില്ല. വിരുന്നുകാരെ ഞെട്ടിക്കാനും ഞായറാഴ്ചകളെ സ്പെഷ്യലാക്കാനും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ വെറൈറ്റി ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ രഹസ്യക്കൂട്ട് ഇതാ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ..
ബീഫ് വേവിക്കാൻ
- ബീഫ് (ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്) - 500 ഗ്രാം
- കാശ്മീരി മുളകുപൊടി - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി - ½ ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
- ഗരം മസാല - ½ ടീസ്പൂൺ
- ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് - 1 ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
കൊണ്ടാട്ടം മസാലയ്ക്ക് (പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ട്)
- വറ്റൽ മുളക് (ചതച്ചത്) - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കാന്താരി മുളക് (ചതച്ചത്) - 6-8 എണ്ണം (പ്രത്യേക എരിവിനും മണത്തിനും)
- ചെറിയ ഉള്ളി (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്) - 15-20 എണ്ണം
- വെളുത്തുള്ളി (ചതച്ചത്) - 10 അല്ലി
- ഇഞ്ചി (നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത്) - 1 വലിയ കഷ്ണം
- തേങ്ങാക്കൊത്ത് - ½ കപ്പ്
- വാളൻപുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ (ഇതാണ് അസാധാരണ രുചി നൽകുന്നത്)
- ശർക്കര പൊടിച്ചത് (അല്ലെങ്കിൽ തേൻ) - 1 ടീസ്പൂൺ (എരിവും പുളിയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ)
- കറിവേപ്പില - 3-4 തണ്ട്
- വെളിച്ചെണ്ണ - വറുക്കാനും വഴറ്റാനും ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് വേവിക്കാൻ എടുത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമ്മി 30 മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കുക. ശേഷം കുക്കറിൽ അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ (ബീഫിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും) ചെറിയ തീയിൽ 4-5 വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിക്കുക. ബീഫ് വെന്ത് വെള്ളം പൂർണമായും വറ്റിയിരിക്കണം.
ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി, തേങ്ങാക്കൊത്തും പകുതി കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റിവെക്കുക. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് വേവിച്ചുവെച്ച ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് മീഡിയം തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. ബീഫ് വല്ലാതെ കല്ലുപോലെ ആകാതെ, പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം മൃദുവുമായിരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുക.
ബീഫ് വറുത്ത എണ്ണയിൽ നിന്നും 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഉള്ളി ഇളം ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ ചതച്ച വറ്റൽ മുളകും ചതച്ച കാന്താരി മുളകും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ (ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ്) ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വാളൻപുളി വെള്ളവും ശർക്കരയും (അല്ലെങ്കിൽ തേൻ) ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക. (മസാല കരിഞ്ഞുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം).
കുറുകിവന്ന മസാലയിലേക്ക് വറുത്തുവെച്ച ബീഫ് കഷ്ണങ്ങളും തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്ത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായി ടോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. മസാല ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നന്നായി പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം. അവസാനമായി അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളകുപൊടിയും മുകളിൽ വിതറി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെയോ, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയോ, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയുടെയോ കൂടെ ഈ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം കഴിച്ചു നോക്കൂ; ഇതിന്റെ പുളിയും എരിവും മധുരവും ചേർന്ന രുചി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.