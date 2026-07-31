ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈസ് ഇത്ര രുചികരമോ! അത്താഴത്തിന് ഇനി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ...
എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ഇടകലർന്ന രുചിയാണ് ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം.
Published : July 31, 2026 at 7:31 AM IST
ആഘോഷങ്ങളിലും സാധാരണ വീട്ടിലെ അത്താഴത്തിനൊപ്പവും വളരെ എളുപ്പത്തിലും രുചികരവുമായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന വിഭവമാണ് ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈസ്. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പോയാണിത്. അടുക്കളയിൽ ഉള്ള ചേരുവകൾക്കൊപ്പം കുറച്ച് സോസുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈസ് ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാർ. എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ഇടകലർന്ന രുചിയാണ് ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ചിക്കൻ വിങ്സ്- 500 ഗ്രാം (വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത്)
- വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്- 1 ടീസ്പൂൺ
- ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കശ്മീരി മുളകുപൊടി- 2 മുതൽ 3 ടീസ്പൂൺ വരെ
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായത്
- കുരുമുളകുപൊടി- 1 ടീസ്പൂൺ
- കോൺഫ്ളോർ- 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
- വെണ്ണ- 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ചില്ലിസോസ്- 2 മുതൽ 3 ടേബിൾസ്പൂൺ വരെ
- ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്- 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- സോയ സോസ്- 1 ടീസ്പൂൺ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വിങ്സ് എടുത്ത് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, കശ്മീരി മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് പുരട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ കോൺഫ്ലോർ വിതറി നല്ല കട്ടിയിൽ വിങ്സ് അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇടത്തരം തീയിലിട്ട് വിങ്സ് 8 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ പാകത്തിന് വറുത്ത് കോരിമാറ്റുക.
ശേഷം മറ്റൊരു പാനിൽ ഇടത്തരം തീയിൽ വെണ്ണ ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നിറം മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. ഈ സമയം ചില്ലി സോസ്, സോയ സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക. 2 മിനിറ്റോളം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേയ്ക്ക് വറുത്തു കോരി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വിങ്സ് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ വിങ്സിൽ കൂട്ടുകൾ നന്നായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈസ് റെഡിയായി
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