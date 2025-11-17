ജലദോഷവും തൊണ്ട വേദനയും പമ്പ കടക്കും; ഇതൊരു ഗ്ലാസ് മതി

ജലദോഷവും തൊണ്ട വേദനയും പമ്പ കടക്കും; ഇതൊരു ഗ്ലാസ് മതി
തണുപ്പ് കാല അസുഖങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കും പാനീയം. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാല് ഏറെ ആശ്വാസം. തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
Published : November 17, 2025 at 2:25 PM IST
വൃശ്ചികം പിറന്നുവല്ലെ. ഇനി തണുപ്പിന്റെയും മഞ്ഞിന്റെ കാലമാണ്. രാവിലെ മൂടിപ്പുതച്ച് ഉറങ്ങാനാകുന്ന വൃശ്ചിക പുലരികള്. രാത്രിയും തണുപ്പിന് കുറവൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാല് സുഖമായി ഉറങ്ങേണ്ട ദിവസങ്ങളില് ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പും തൊണ്ട വേദനയുമെല്ലാം വില്ലനായാലോ?
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എല്ലാവരിലും ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. ഇതില് പ്രധാനിയാണ് ജലദോഷവും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും. എന്നാല് ഇവയെ തുരത്താനുള്ള നല്ലൊരു മാര്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
ദിവസവും രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കില് ഒരു നേരമെങ്കിലും ചായ കുടിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാല് അതില് ഒന്ന്, രണ്ട് ചേരുവകള് കൂടി അധികം ചേര്ത്താല് മതി ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ടുമെല്ലാം എപ്പോള് മാറിയെന്നും ചോദിച്ചാല് മതി. അത്തരമൊരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- വെള്ളം
- തുളസിയില (4-5 ഇല)
- ഇഞ്ചി
- തേന്
- നാരങ്ങാനീര്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളമെടുത്ത് അടുപ്പില് വയ്ക്കുക. ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പോള് അതിലേക്ക് ചതച്ച് വച്ച ഇഞ്ചിയും തുളസിയിലയും ചേര്ക്കുക. ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ശേഷം ഇറക്കിവയ്ക്കാം. ചൂട് അല്പെമൊന്ന് കുറഞ്ഞാല് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേന് ചേര്ക്കാം ശേഷം അല്പം നാരാങ്ങാനീര് കൂടി ചേര്ക്കാം (ആവശ്യമെങ്കില് മാത്രം). ഇതോടെ നല്ല വെറൈറ്റി ചായ റെഡി. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാല് തന്നെ ജലദോഷത്തിനും തൊണ്ട വേദനയ്ക്കും ആശ്വാസമാണ്.
