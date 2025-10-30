ETV Bharat / travel-and-food

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

ഇടുക്കി മലനിരകളില്‍ സ്‌പാത്തോഡിയ വസന്തം. തീപ്പൂമരം കാണാന്‍ സന്ദര്‍ശകരുടെ തിരക്ക്. കാറ്റില്‍ പൊഴിയുന്ന പൂക്കളുടെ കാഴ്‌ചകളിലേക്ക്.

SPATHODEA TREE IDUKKI NEWS SPATHODEA IN IDUKKI TOURIST ATTRACTIONS IN IDUKKI
Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: ശക്തമായ തുലാവർഷ മഴയിലും ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകളിൽ കാട്ടു തീ പടരുകയാണ്. ഹേ, ഇതെന്ത് മറിമായമെന്ന് ആലോചിക്കാൻ വരട്ടെ. തീപ്പൊരി പോലെ തിളങ്ങുന്ന സ്‌പാത്തോഡിയ മരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കായ് തൊട്ട് മരം വരെ ഏറെ പ്രത്യേകതകയുള്ളവയാണിത്.

ജില്ലയിൽ മലനിരകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും സ്‌പാത്തോഡിയ മരങ്ങൾ പൂവിട്ടു നിൽക്കുന്നത് മനംമയക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്. കോടമഞ്ഞിറങ്ങുന്ന തേയില കാടുകളിലെ വഴിയരികില്‍ പൂത്ത് നില്‍ക്കുന്ന സ്‌പാത്തോഡിയ മരത്തിന് തീപ്പൂമരം എന്നും പേരുണ്ട്. റോഡിന്‍റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തില്‍ കടുംചുവപ്പണിഞ്ഞ് ഇവ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്.

തീപ്പൂമരത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. (ETV Bharat.)

മരത്തിന്‍റെ ചെറുചില്ലകളുടെ അഗ്രങ്ങളില്‍ കുലകളായി വിരിയുന്ന ഇവ ചെറു കാറ്റില്‍ പൊഴിയുന്നതും കാണാം. കോടമഞ്ഞും ഇളം തെന്നലുമേറ്റ് വഴിയരികില്‍ പൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പൂക്കളാകാട്ടെ ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ചത് പോലെ തോന്നിക്കും. ഇടുക്കിയുടെ തേയില ചെരുവുകള്‍ക്ക് ചുവപ്പ് കുടപിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക.

സവിശേഷതകൾ ഏറെ

ഹൈറേഞ്ചില്‍ പച്ചപ്പിന്‍റെ നടുവില്‍ തീ മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ പൂത്ത് നില്‍ക്കുന്ന സ്‌പാത്തോഡിയ മരങ്ങള്‍ ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്. ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും ഇടകലര്‍ന്ന നിറം. സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ ഈ പൂക്കൾ തീപന്തം പോലെ മിന്നും. ഇടുക്കിയിലെ കട്ടപ്പന, കുമളി, പൂപ്പാറ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, മാങ്കുളം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വഴികളിലും കുന്നിൻ താഴ്വരകളിലുമാണ് ഈ പൂക്കൾ വർണ വിസ്‌മയം തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

സ്‌പത്തോഡിയ മരത്തിലെ പൂവ് (ETV Bharat)

ഇതിൻ്റെ ശാസ്‌ത്രീയ നാമം സ്‌പാത്തോഡിയ കാമ്പനുലാറ്റ (Spathodea campanulata) എന്നാണ്. തേയില തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ മൂന്നാർ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്‌ചയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾക്ക് കൊതമ്പിൻ്റെ ആകൃതി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്‌പാത്തോഡിയ എന്ന് പേര് വന്നതെന്നാണ് അധ്യാപികയായ ജിഷ പറയുന്നത്.

മറ്റ് പല പേരുകളിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൂവിലെ ദ്രാവകം ചില പക്ഷികൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും ഹാനികരമാകാമെന്നും ദേശീയ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അലങ്കാര മരമായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയോട് സാമ്യമുള്ള വിധത്തിൽ മാത്രമേ അത് വ്യാപിപ്പിക്കാവൂ എന്നും വിദഗ്‌ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.

ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

മലയോര മേഖലയില്‍ മലേറിയ പടര്‍ന്ന് പിടിച്ചപ്പോള്‍ കൊതുക് നശീകരണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നതാണിത്. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ഉഷ്‌ണമേഖലയില്‍ നിന്ന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സ്‌പാത്തോഡിയ മരങ്ങള്‍ ഇവിടെ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അറിവ്. കമ്പ്‌, വേര്‌, കായ്‌ എന്നിവയില്‍ നിന്നും അതിവേഗം മുളച്ച് വളരുന്ന മരമാണിത്. നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്. വാദ്യോപകരണമായ ഡ്രംസ്‌ നിര്‍മിക്കാനും സ്‌പാത്തോഡിയ മരത്തിന്‍റെ തടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലനിരകളിൽ തീ പടർത്തികൊണ്ട് സ്‌പാത്തോഡിയ മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി പൂവിടുകയാണ്.

സ്‌പത്തോഡിയ മരം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടുക്കിയിൽ കാഴ്‌ചകൾ ഏറെ

ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകൾ ഋതുഭേദങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വർണങ്ങൾ തീർക്കുന്നവയാണ്. ജക്രാന്ത പൂക്കുമ്പോൾ വയലറ്റ് നിറത്തിൽ ഉള്ള മലനിരകൾ വിഷുക്കാലം ആകുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറമാകുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളാണ് ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകൾക്ക്. വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്‌പാത്തോഡിയ പോലുള്ള വിദേശമരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വ്യാപനം പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധർ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് നയന മനോഹര കാഴ്‌ചയാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത്. കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തിലാണ് പാതയോരങ്ങള്‍ക്ക് അഴക്‌ വിരിയിച്ച് സ്‌പാത്തോഡിയ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്.

സ്‌പത്തോഡിയ മരം (ETV Bharat)

