അഞ്ചുമിനിറ്റ് തികച്ച് വേണ്ട; ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ടൊരു കിടിലൻ സ്‌നാക്ക്

ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തയാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം പരിചയപ്പെട്ടാലോ? റെസിപ്പി ഇതാ

potato (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 3:09 PM IST

ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വച്ച് അടിപൊളി സ്‌നാക്‌സ് തയാറാക്കിയാലോ? ബ്രെഡിനും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ഒപ്പം വീട്ടിലുള്ള ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് ഇത് തയാറാക്കാം. രുചികരവും അതേസമയം എളുപ്പത്തിലും തയാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വിഭവം ഒരു വട്ടം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും.

സ്‌കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുതിയൊരു വിഭവം തയാറാക്കി നല്‍കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തയാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വിഭവമാണിത്. ചായയ്‌ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ വിഭവമാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഈ ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ?

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

ബ്രെഡ് - 4

ഉരുളമഞ്ഞൾ പൊടി - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ

മുളകുപൊടി - 1/2 ടീസ്‌പൂൺ

ഗരം മസാല - 1/4 ടീസ്‌പൂൺ

ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. വേവിച്ച്‌ വച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേയ്‌ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകൾക്ക് മുകളിലായി വയ്‌ക്കുക. മറ്റൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഇതിന് മുകളിൽ വച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം.

ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേയ്‌ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ബ്രെഡ് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇരുവശവും നന്നായി സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടുക. ബ്രെഡ്‌ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചൂടോടെ വിളമ്പാവുന്നതാണ്. വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈസി സ്‌നാക്‌സ് റെഡി.

