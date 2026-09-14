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ഞൊടിയിടല്‍ തയ്യാറാക്കാം; മൂന്ന് ചേരുവകള്‍ മാത്രം മതി, ചെലവാകട്ടെ വെറും 10 രൂപ

10 രൂപയുടെ പാര്‍ലേജി ബിസ്‌ക്കറ്റ് മതി. നിങ്ങളുടെ രുചി മുകുളങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കിടിലന്‍ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. സിമ്പിളായ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ.

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Peda. (Canva.)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 5:18 PM IST

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ധുര വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയം ഏറെയാണ്. ആഘോഷ വേളകളെല്ലാം ഏറെ മനോഹരമാക്കുന്നതിലും മധുര വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. വെറുതെയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരമുള്ള വലതും കഴിക്കാനായി തോന്നുവരും കുറവല്ല. എന്നാല്‍ ഏറെ നേരം സമയമെടുത്ത് ഇത്തരം വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ പലര്‍ക്കും മടിയായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് വേഗത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുണ്ട്.

വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികള്‍ വരികയോ സ്‌കൂളില്‍ പോയ മക്കള്‍ തിരിച്ച് വരികയോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണിത്. രുചിയാകട്ടെ കെങ്കേമമാണ്. പാല്‍ പേട പോലും തോറ്റ് പോകും ഇതിന് മുമ്പില്‍. ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍:

  • പാര്‍ലേജി ബിസ്‌കറ്റ്
  • പഞ്ചസാര
  • പാല്‍
  • നെയ്യ്

തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പാര്‍ലേജി ബിസ്‌ക്കറ്റ് പാക്കറ്റെടുത്ത് മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക. ശേഷം ബിസ്‌ക്കറ്റ് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേര്‍ക്കുക. ബിസ്ക്കറ്റിന് മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് അല്‍പം പഞ്ചസാര മതിയാകും. ഇതൊന്ന് മിക്‌സ്‌ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്‍പം പാല്‍ ചേര്‍ത്ത് കുഴയ്‌ക്കുക. ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്‍പം നെയ്യ് ചേര്‍ക്കുക. ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. (ഏത് ആകൃതിയില്‍ വേണമെങ്കില്‍ ആക്കിയെടുക്കാം). ശേഷം വീട്ടില്‍ ഏതെങ്കിലും നട്‌സുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് മുകളില്‍ വിതറാം. ഇതോടെ അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെഡി.

കുട്ടികള്‍ ബിസ്‌ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ വേഗത്തില്‍ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. ടേസ്റ്റ് കാരണം അവര്‍ വീണ്ടും ചോദിച്ച് വരും. പാലും നെയ്യും ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് അപാര ടേസ്റ്റാണ്. എന്നാല്‍ രുചി മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാലും നെയ്യുമെല്ലാം.

പാലിലൂടെ ആരോഗ്യം

കാത്സ്യവും വിറ്റാമിന്‍ ഡിയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാല്‍ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലിന്‍റെയും പല്ലിന്‍റെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മാത്രമല്ല ഇത് ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീന്‍ പേശികളുടെ തേയ്‌മാനത്തെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊര്‍ജം പ്രധാനം ചെയ്യാന്‍ പാല്‍ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും പാല്‍ ഉത്തമമാണ്.

ചര്‍മ്മത്തിന് തിളക്കമേകും നെയ്യ്

ധാരാളം കൊഴുപ്പുകളും ജീവകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നെയ്യ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരിക ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധ ശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഓര്‍മ ശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും വര്‍ധിപ്പിക്കാനും നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

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RECIPE
PEDA RECIPE
PARLE G BISCUIT SWEET RECIPE
INSTANT PEDA WITH PARLE G
PEDA RECIPE WITH PARLE G BISCUIT

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