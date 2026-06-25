ETV Bharat / travel-and-food

ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ; പൊളി ഐറ്റം, രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി, പ്ലേറ്റ് കാലിയാകും

വീട്ടിൽ ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രുചിയൂറും കറിയാണ് ഇത്. എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

LUNCH SPECIAL RECIPE SIMPLE CURRY RECIPE CURRY RECIPE EASY AND SIMPLE RECIPE
Onion Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കറി വയ്ക്കും?" – എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരുടെയും സ്ഥിരം കൺഫ്യൂഷനാണിത്. സാമ്പാറും പുളിശ്ശേരിയും, ഇനി നോൺ-വെജ് പ്രേമികളാണെങ്കിൽ ചിക്കനും മീനുമെല്ലാം മാറിമാറി വെച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇതാ ഒരു കിടിലൻ സർപ്രൈസ്!

അധികം സമയം കളയാതെ, കിച്ചണിലുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാന്ത്രിക കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വസിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ ആയിപ്പോകും എന്ന് ഉറപ്പ്! അത്രയ്ക്ക് രുചിയൂറും ഈ സിമ്പിൾ ഉള്ളി കറിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം

  • സവാള
  • ചെറിയ ഉള്ളി
  • വെളുത്തുള്ളി
  • പച്ചമുളക്ക്
  • കടുക്
  • വെളിച്ചെണ്ണ
  • മുളക് പൊടി
  • മഞ്ഞൾ പൊടി
  • മല്ലി പൊടി
  • കായം പൊടി
  • ഉപ്പ്
  • പുളി വെള്ളം
  • കറിവേപ്പില
  • ശർക്കര പൊടി
  • വറ്റൽ മുളക്

തയറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്‌ക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ച സവാള ചേർക്കാം.

സവാള ചെറുതായി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇത് നന്നായി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞുവച്ച വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം.

ഉള്ളി നന്നായി പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലി പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാല പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഴുത്ത തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കാം.

തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി കുറുക്കി എടുക്കാം. പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കായ പൊടിയും അൽപം ശർക്കര പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കാം. ഇനി ചൂടൊടെ ചോറിനൊപ്പം ഇത് വിളമ്പാവുന്നതാണ്.

Also Read: 'രുചി'യും 'ആരോഗ്യ'വും ഒന്നിച്ച്, പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത്താഴം റെഡി; 'ഓട്‌സ് കിച്ചടി' തയാറാക്കിയാലോ..

TAGGED:

LUNCH SPECIAL RECIPE
SIMPLE CURRY RECIPE
CURRY RECIPE
EASY AND SIMPLE RECIPE
ONION CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.