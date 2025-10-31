ETV Bharat / travel-and-food

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലഘുഭക്ഷണമാണിത്.

മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും പിസ ഇഷ്‌ടമാണ്. എന്നാല്‍ വീട്ടില്‍ പലപ്പോഴും പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ പിസയുടെ അതേ ടേസ്റ്റോടെ ബ്രെഡ് പിസ തയ്യാറാക്കിയാലോ. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകള്‍ കൊണ്ട് ഓവനില്ലാതെ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒരു മിനി പിസ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.

വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും കുക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു ലഘു ഭക്ഷണമാണ് ബ്രെഡ് പിസ. ബ്രെഡ് കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസിയായി ഇത് തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമുള്ള വിഭവമാണിത്. വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിയും. ഓഫിസില്‍ പോകുന്നവര്‍ക്കും രാവിലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിഭവമാണിത്.

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

  • ബ്രെഡ് സ്ലൈസ്
  • പിസ സോസ്
  • ക്യാപ്‌സിക്കം
  • സവാള
  • ഒലിവ്
  • മൊസറെല്ല ചീസ്
  • ചില്ലി ഫ്ലേക്‌സ്
  • ഒറിഗാനോ
  • ബട്ടർ

പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം:

ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള തവിട്ട് നിറമുള്ള ഭാഗം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്‌ത് മാറ്റുക. ഇതിന് മുകളിലായി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിസ സോസ് ഒഴിക്കുക. ശേഷം ഇത് ബ്രെഡിലേക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിസ സോസ് ഇല്ലെങ്കില്‍ അല്‍പം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. യഥാർഥ പിസയുടെ സ്വാദ് കിട്ടണമെങ്കില്‍ പിസ സോസ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അതിന് മുകളിലായി വളരെ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്‌ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പല നിറത്തിലുള്ള കാപ്‌സിക്കം വയ്‌ക്കുക. ശേഷം കട്ട് ചെയ്‌ത് വച്ചേക്കുന്ന സവാള ഓരോ ഇതളുകളായി ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് വയ്‌ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒലീവുകള്‍ ആവശ്യത്തിന് വയ്‌ക്കുക.

നോണ്‍ വെജ് ഇഷ്‌ടമുള്ളവര്‍ക്ക് സോസേജ്, ചിക്കന്‍ പീസുകള്‍ എന്നിവ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതില്‍ വയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് പിസയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊസറല്ല ചീസ് വിതറുക. തണുത്ത ചീസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചില്ലിഫ്ലേക്‌സ്, ഒറിഗാനോ എന്നിവ വിതറുക.

നോണ്‍സ്റ്റിക് ഫ്രൈയിങ് പാനിലോ ഓവനിലോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാന്‍ മീഡിയം ഫ്ലേമില്‍ ചൂടാക്കാന്‍ വയ്‌ക്കുക. പാന്‍ ചൂടായതിന് ശേഷം അല്‍പം ബട്ടര്‍ ചേര്‍ക്കുക. അതിനുശേഷം തീ ലോ ഫ്ലേമില്‍ വയ്‌ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് വയ്‌ക്കുക. ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിട്ട് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കുക. ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്‌ത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിട്ട് തുറക്കാതെ വയ്‌ക്കുക. ഇത് ചെറിയ ചൂടില്‍ നന്നായി കുക്ക് ആകാന്‍ സഹായിക്കും. ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് ചെറു ചൂടോടെ കഴിക്കാം.

