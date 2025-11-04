അടിപൊളി ഫീല്; സഹ്യപര്വത നിരയെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞൊരു പാത, വിസ്മയവും ചരിത്രവും ഇഴചേരുന്ന ചുരം പാത
കാഴ്ച വിരുന്നൊരുക്കി ബോഡിമെട്ട്-ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം പാത. വിസ്മയ കാഴ്ചകള് കാണാന് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്. പാതയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം.
Published : November 4, 2025 at 4:16 PM IST
ഇടുക്കി: സഹ്യപര്വത നിരയെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പാത.. എങ്ങും മൂടല് മഞ്ഞ്.. തമിഴ്നാടന് പട്ടണങ്ങളുടെ വിദൂര കാഴ്ച, ഇടുക്കിയില് നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയില് അവിസ്മരണീയ കാഴ്ചകള് നല്കുന്ന പാതയാണ് ബോഡിമെട്ട്- ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരം പാത.
മൂന്നാറിന്റെയും ഏലമലക്കാടുകളുടേയും ചരിത്രത്തിനൊപ്പം ഇടംപിടിക്കുന്നതാണ് ബോഡിമെട്ട്- മുന്തല്- ബോഡി വാണിജ്യ പാതയുടെ പ്രാധാന്യവും. കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൈര്ഘ്യത്തില് മലനിരയെ കീറി മുറിച്ചിറങ്ങുന്ന ചുരത്തിന്റെ വിദൂര കാഴ്ച്ചയും അതിമനോഹരമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഈ പാതയിലുണ്ട്. കാഴ്ചകള് അതിമനോഹരമാണെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ബോഡിമെട്ടില് നിന്നുള്ള ചുരം യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലും പാറക്കല്ലുകള് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ്.
ഉത്ഭവവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും: 1900–1925 കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായ ഇടുക്കിയെയും മധുരയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഈ പാത നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാടപ്പാതയായി രൂപം കൊള്ളുകയും കഴുതപ്പുറത്ത് ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ബ്രീട്ടീഷ് കോളനികൾ സജീവമാകുകയും മൂന്നാറിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തേയില കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നടപ്പാതകൾ കുതിരവണ്ടികൾക്കും കാളവണ്ടികൾക്കുമായി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു.
തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും മധുരയിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മദ്രാസ് പട്ടണത്തിലേക്കും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ചരക്ക് നീക്കവും നടന്നിരുന്നത് ഇത് വഴിയായിരുന്നു. മൂന്നാറിൽ തേയില ഉത്പാദനം വർധിച്ചതോടെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യപാതകളിൽ ഒന്നായി ബോഡിമെട്ട് റോഡ് മാറി. ഇതുവഴി ചരക്ക് നീക്കം വർധിച്ചതോടെ ബോഡിമെട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ചുങ്ക പിരിവ് കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
കടത്ത് ചുങ്കപ്പിരിവ് കേന്ദ്രം: രാജഭരണകാലത്ത് പ്രജകളിൽ നിന്നും കടത്തുച്ചുങ്കം പിരിക്കുവാൻ തിരു-കൊച്ചി രാജഭരണകാലത്ത് കേരളാ - തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ നിരവധി നികുതി പിരിവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തിരികെ കേരളത്തിലേക്കും ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മലമ്പാതകളോട് ചേർന്നാണ് ചുങ്കപ്പിരിവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജമുദ്രയോട് കൂടി തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം ബോഡിമെട്ട് റോഡിലും ഉണ്ട്.
ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കേരള -തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ ബോഡിമെട്ടിലാണ് കരിങ്കല്ലും കുമ്മായവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് മുറികളുള്ള ഈ കെട്ടിടം. ഇന്ന് പൂർണമായും നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. തിരുവിതാംകൂർ, പൂഞ്ഞാർ രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ കടത്തുച്ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യാലയം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ രേഖകൾ പറയുന്നത് തിരു-കൊച്ചി ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റും നികുതി പിരിവ് കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏലവും കരുമുളകുമെല്ലാം തലച്ചുവടായും കഴുതപ്പുറത്തും കൊണ്ടുപോയിരുന്നതും വന്നതുമെല്ലാം ഈ വഴിത്താരയിലൂടെ ആയിരുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ കടത്ത് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഓഫിസ് തുടങ്ങിയത്. തമിഴ്നാടിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ ചുങ്കപ്പിരിവ് കേന്ദ്രം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മൂന്നാർ മലനിരകളിൽ തേയില കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നിരവധി തൊഴിലാളികളെ ഇതുവഴി മൂന്നാറിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ പുകയില എത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് തടയിടുവാനാണ് പ്രധാനമായും തിരു-കൊച്ചി രാജഭരണകാലത്ത് ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ ചുങ്കപ്പിരിവ് കേന്ദ്രം പിന്നീട് സംസ്ഥാന സെയിൽ ടാക്സിന്റെ ഓഫിസായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കെട്ടിടം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ്. ബോഡിമെട്ടിൽ എത്തുന്നവർക്ക് തകർന്നു വീണ ഈ കെട്ടിടം ഇന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും.
ദേശീയപാതയുടെ പരിണാമം: ഞണ്ടാർ മലനിരയുടെ താഴ്വാരത്തെ മലനിരകളെ ചുറ്റി രൂപപ്പെട്ട നടപ്പാത ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദേശീയപാതകളിൽ ഒന്നാണ്. കൊച്ചി-ധനുഷ്ക്കോടി ദേശീയപാതയായി നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പാതയ്ക്ക് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട്.
മലനിരകളെ ചുറ്റി നടപ്പാതയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാളവണ്ടി യുഗവും കുതിരക്കുളമ്പടിയും കടന്ന് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാണിജ്യറോഡ് ആയി മാറിയ കഥ.
സ്വാതന്ത്രം ലഭിച്ച് 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1963 മാർച്ച് 2ന് പൂർണമായും നവീകരിച്ച ബോഡിമെട്ട് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന് നൽകിയത്. കൊച്ചി- മധുര ദേശീയപാത എന്നാണ് ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പാത അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ പാത കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനുഷ്കോടി വരെ നീട്ടുകയും കൊച്ചി- ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത 85 എന്നും നിലവിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലേക്കാണ് ഈ പാത എത്തിച്ചേരുന്നത്. പൂപ്പാറയിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയായ ബോഡിമെട്ട് ചുരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഇവിടെ നിന്നും മലനിരകളെ ചുറ്റി 17 ഹെയർപിൻ വളവുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡിനായ്ക്കനൂർ എന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തും.
സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1500 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ പാത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2023 -24 കലയാളവിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന 15 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് പുതുക്കി പണിതത്. 385 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിലാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത്. ഇതോടെ 42 കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന മൂന്നാർ- ബോഡിമെട്ട് റോഡ് വാണിജ്യപാത എന്നതിനപ്പുറം പ്രധാന ടൂറിസം പാതയായി പരിണമിച്ചു.
ബോഡിമെട്ട് മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള ഈ പാതക്കാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ടോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏക ടോൾ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ പാതയിൽ ആണ്.
കാഴ്ച്ചയുടെ പറുദീസ: നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്ന് വരവോടെ വാണിജ്യപാത എന്നത് കാഴ്ച്ചകളുടെ പറുദീസയായ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് വഴിമാറി. മഞ്ഞ് പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും ആയിരക്കണക്കിന് അടി താഴ്ച്ചയിലുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ ദൂരക്കാഴ്ച്ചകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതുമായ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് ബോഡിമെട്ട്.
ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാടും കേരളാ അതിർത്തിയിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും സഞ്ചാരികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആകർഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചൊവ്വേലിക്കുടി പറയുന്നു.
ബോഡിനായ്ക്കനൂർ എന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹരിത ഭംഗിയും കൃഷിയിടങ്ങളും ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബ്ലോഗർ ആയ ജിജോ പറയുന്നു. ബോഡിമെട്ടിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിന്റെ കാഴ്ച്ചകൾ മറച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ മഞ്ഞ് വന്നുമൂടുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചാൽ ഇവിടെ മഞ്ഞും തണുപ്പും കൂടുതലുമാണ്. ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നിരവധി സഞ്ചാരികളും ഒഴുകി എത്തുന്നുണ്ട് . പൂപ്പാറ വഴി കുമളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സഞ്ചാരികളും പൂപ്പാറയിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടുള്ള ബോഡിമെട്ട് സന്ദർശിക്കാതെ പോകാറില്ല.
സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ട ഒരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയില്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കടകളും തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ശൗചാലയവും മാത്രമാണ്. മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾകൂടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയാൽ ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സഞ്ചാരികളുടെയടക്കം അഭിപ്രായം.
അനന്ത സാധ്യതകളും വികസനവും: വിനോദ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനന്ത സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ബോഡിമെട്ട്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരു സർക്കാരുകളും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. പാത വികസിച്ചതോടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും ചരക്ക് നീക്കത്തിലും കാര്യമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഹോം സ്റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളും ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് സജീവമായിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നതാണ് ബോഡിമെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ശക്തമായ മഴയിൽ ചുരം പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും പാറക്കല്ലുകൾ അടർന്ന് വീഴുന്നതും പതിവാണ്. നിരവധി അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ശിലായുഗവും രാജഭരണവും കടന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അറബിക്കടലിനെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നയതന്ത്രപാതയുടെ ഭാഗമായ ബോഡിമെട്ടിനും ചുരത്തിനും പറയാനുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. നടപ്പാതയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വലിയ ട്രക്കുകളും ബസുകളും ചീറിപ്പായുന്ന രാജ വീഥിയുടെ കഥ. 1500 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ബോഡിമെട്ടും ഈ പാതയും.
