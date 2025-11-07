ETV Bharat / travel-and-food

അസി പറഞ്ഞ, കാസി തേടിപ്പോയ തവാങ്; മഞ്ഞണിഞ്ഞ് സാംഗെസ്റ്റർ നീല തടാകവും അരുണാചലും

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ അതിർത്തി വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തവാങ്. ഇതാണ് തവാങ് കാണാൻ പറ്റിയ സമയം.

SANGESTAR LAKE ARUNACHAL PRADESH TOURISM TAWANG MADHURI LAKE
Sangester Lake or Madhuri Lake (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ർത്തലയ്‌ക്കുന്ന കടല്‍ നോക്കിയിരുന്ന അസിയോട് കാസി ചോദിച്ചു, 'അസീ, നീ കണ്ടതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇടം ഏതാണ്?'. അധികമൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അസിയുടെ മറുപടി 'തവാങ്'. സിനിമാ പ്രേമികളുടെയും സഞ്ചാര പ്രേമികളുടെയും ഹൃദയം ഒരുപോലെ കവർന്ന, നീലാകാശം പച്ചക്കടല്‍ ചുവന്ന ഭൂമി എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു സീനായിരുന്നു ഇത്. സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാസി എന്ന ദുല്‍ഖർ കഥാപാത്രത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ ട്രിപ്പ് മൂഡിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് നായിക പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലമാണ്, തവാങ്.

ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരമായി തവാങ് അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലാണെങ്കിലും മലയാളികള്‍ക്ക് തവാങ് അത്ര ദൂരെയല്ല. 2025 അവസാനിക്കാൻ വെറും രണ്ട് മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഈ വർഷത്തെ ഓർമകൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി നിറം പകരാൻ തവാങ്ങിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയാലോ? തവാങ്ങില്‍ പർവതനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു കാണുന്ന അതി സുന്ദരിയായ സാംഗെസ്‌റ്റർ തടാകം. മാധുരി താടകമായും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ അതിർത്തി വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തവാങ്.

SANGESTAR LAKE ARUNACHAL PRADESH TOURISM TAWANG MADHURI LAKE
Sangester Lake or Madhuri Lake (ETV Bharat)

കോടമഞ്ഞ് മൂടിയ കുന്നുകൾ, രോമങ്ങളെപോലും തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഇളംകാറ്റ്, ആകാശം പോലും തെളിഞ്ഞു കാണും വിധം നീല നിറത്തിലുള്ള തടാകം, ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തവാങ്ങിനെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്. അസമിലെ തേജ്‌പൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 450 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സാംഗെസ്‌റ്റർ. പടിഞ്ഞാറൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ് ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിക്ക് സമീപം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദശം 3,708 മീറ്റർ (12,165 അടി) ഉയരത്തിലാണ് ഈ തടാകം.

ശൈത്യകാലത്ത് ഈ പ്രദേശം പുക മൂടിയത് പോലെ മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞ് നില്‍ക്കും. മഞ്ഞു കാലമായാൽ പിന്നെ റോഡുകളെല്ലാം മഞ്ഞ് കട്ടകളാൽ നിറയും. ഈ കാഴ്‌ച കാണാൻ മലയാളികളടക്കം നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് വർഷം തോറും തവാങ്ങിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

SANGESTAR LAKE ARUNACHAL PRADESH TOURISM TAWANG MADHURI LAKE
Sangestar Lake is an attractive destination for frontier tourism (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1990 ൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ അഭിനയിച്ച 'കൊയ്‌ല' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്‌തമായ രംഗം ചിത്രീകരച്ചത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. ശാന്തമായ നീല തടാകത്തിനരികിലെ മാധുരി ദീക്ഷിതിൻ്റെ മനോഹരമായ നൃത്തച്ചുവടുകൾ ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് തന്നെ തടാകത്തെ പ്രശസ്‌തമാക്കി. അങ്ങനെയാണ് തടാകത്തിന് മധുരി എന്ന പേര്‌ വന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

SANGESTAR LAKE ARUNACHAL PRADESH TOURISM TAWANG MADHURI LAKE
Installation of mobile towers for border tourism development (ETV Bharat)

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെയും അരുണാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെയും സംയുക്ത പരിശ്രമം ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു സുസ്ഥിര ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി വകസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കണക്‌റ്റിവിറ്റി വളരെ അധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആശയവിനിമയം സുഖകരമാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ടവറും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുമൂടപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ശരീരവും മനസും ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി സൈന്യം തയാറാക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞു കാൻ്റീനുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടൊണ് ഈ കാൻ്റീൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്.

"ഇത് വളരെ അധികം മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെയും വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണിത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ശാന്തവും മനോഹരവുമായ തവാങ് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്", വിനോദ സഞ്ചാരികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

Sangester Lake or Madhuri Lake (ETV Bharat)

അതേസമയം വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജസ്‌ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വീതികൂട്ടൽ, മികച്ച ആശയവിനിമയ സൗകര്യം, മെച്ചപ്പെട്ട ടൂറിസം സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപെടും. തവാങ്ങിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറും ബം ലാ പാസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറുമുണ്ട് തടാകത്തിൽ എത്താൻ. അതുകൊണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തമായി ചുറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും.

കൂടാതെ വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തടാകത്തിൽ ബോട്ടിങ് സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ജീതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തവാങ്. പ്രകൃതിയുടെ കഴിവുകൾ വരച്ചിട്ട ഒരു മനോഹര കാൻവാസാണ് തവാങ്ങും മാധുരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാംഗെസ്‌റ്റർ തടാകവും.

SANGESTAR LAKE ARUNACHAL PRADESH TOURISM TAWANG MADHURI LAKE
Sangester Lake or Madhuri Lake (ETV Bharat)

Also Read: മഞ്ഞിൽ പുതച്ച് കേദാർനാഥും ബദരീനാഥും; ഇനി ശൈത്യകാലം, കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്

TAGGED:

SANGESTAR LAKE
ARUNACHAL PRADESH TOURISM
TAWANG
MADHURI LAKE
TOURISM SPOT IN ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.