അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കാത്ത് രുചി വൈവിധ്യവും, ശബരിമലയില് ഇത്തവണത്തെ കേരളീയ സദ്യ ആരംഭിച്ചു, മെനു ഇങ്ങനെ...
സ്വാമിമാർക്ക് ഇനി ദർശനപുണ്യത്തിനൊപ്പം പായസസദ്യയുടെ രുചിപുണ്യവും! ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ അന്നദാന മണ്ഡപം ഇത്തവണ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഭക്തരെ വരവേൽക്കുന്നത്. മെനു അറിയാം വിശദമായി... Sabarimala Sannidhanam Annadanam Mandapam
Published : November 17, 2026 at 7:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് ആത്മീയ പുണ്യത്തിനൊപ്പം ഇനി നാടൻ രുചിയുടെ വിരുന്നും. കഠിന വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ കാനനപാത പിന്നിട്ടെത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ പുലാവ്, ഉപ്പുമാവ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ഇത്തവണ പായസം കൂട്ടിയുള്ള തനിനാടൻ കേരളീയ സദ്യ വിളമ്പി തുടങ്ങി. രാത്രിയിൽ കഞ്ഞിയും പയറും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ തീർഥാടന കാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പുതുതായി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ അന്നദാന മെനു.
പുലാവിന് വിട; വരവേൽക്കുന്നത് തനിനാടൻ രുചികൾ
ശബരിമലയിലെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ ഇത്തവണ ഭക്തരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സദ്യ നൽകാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വിഭവങ്ങൾ നിവേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള അന്നദാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സദ്യ കഴിച്ചിറങ്ങിയ ഭക്തരും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
നല്ല സദ്യയാണെന്ന് അന്നദാനത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട അയ്യപ്പ ഭക്തര് പ്രതികരിച്ചു. സന്നിധാനത്തെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ പുതിയ മെനുവും പുതിയ സമീപനവുമായാണ് ഈ തീർത്ഥാടന കാലം തുടങ്ങുന്നത്. മെനു കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ജയകുമാർ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി.
മൂന്ന് നേരവും സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം
തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യവും രുചിയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മെനു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രഭാതഭക്ഷണം: രാവിലെ 06:00 മണി മുതൽ 11:00 മണി വരെ. ഇഡ്ഡലി, ദോശ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മികച്ച പ്രഭാതഭക്ഷണം.ഇവയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ സാമ്പാറും ചട്ണിയും ലഭ്യമാക്കുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 04:00 മണി വരെ. പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രുചികരമായ കേരളീയ സദ്യ. നല്ല ചൂട് കുത്തരി ചോറ്. കൂട്ടുകറികൾ: സദ്യയുടെ പരമ്പരാഗത രുചിയിലുള്ള സാമ്പാർ, പരിപ്പുകറി, തോരൻ, അവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നാടൻ കറികൾ. തൊടുകറികൾ: അച്ചാർ, പപ്പടം, കൊണ്ടാട്ടം എന്നിവ.
അത്താഴം: വൈകുന്നേരം 06:30 മണി മുതൽ രാത്രി 11:00 മണി വരെ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന ഉപ്പുമാവിന് പകരം, മലയാളിത്തനിമയുള്ള കഞ്ഞിയും പയറും അച്ചാറും പപ്പടവും.
മധുരം നിർബന്ധം: ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു മധുരപലഹാരം ഭക്തർക്കായി നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ സദ്യ വിളമ്പി നൽകുന്നത് വലിയ അഭിമാനമാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഭക്തർക്ക് കേവലം വിശപ്പടക്കുക എന്നതിലുപരി, കൂടുതൽ ഊഷ്മളവും സാംസ്കാരികമായി സമ്പന്നവുമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.അന്നദാനം മഹാദാനമായി കാണുന്ന ശബരിമലയിൽ, ഈ പുതിയ മെനു ഭക്തരുടെ മനസ്സും വയറും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ശുചിത്വത്തിനും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ദേവസ്വംബോർഡ്. അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിക്കാൻ രാവിലെ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു.
ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ, ഭക്ഷണത്തിലെ ശുചിത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.കിച്ചൺ, മെസ് ഹാൾ, സ്റ്റാൾ, കോറിഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 12 സി.സി.ടി.വികളാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ദേവസ്വം വിജിലൻസും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത് പരിശോധിക്കും. സന്നിധാനത്തെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ ഒരു സമയം 5000 പേർ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം നിലവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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