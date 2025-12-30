ETV Bharat / travel-and-food

രുചി പെരുമ 2025; മത്സരത്തില്‍ മാറ്റുരച്ച് സ്‌കൂള്‍ പാചക തൊഴിലാളികള്‍, ഒന്നാം സമ്മാനം പുറ്റേക്കാടേക്ക്

പച്ചക്കറികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഇല വർഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയ 17 പേരും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 6:53 PM IST

കോഴിക്കോട്: പണ്ട് ഉപ്പുമാവായിരുന്നു സർകാർ സ്‌കൂളിലെ ഉച്ച ഭക്ഷണം. പിന്നെയത് ചെറുപയറും ചോറുമായി മാറി. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോറും സാമ്പാറും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉച്ചഭക്ഷണം വിപുലീകരിച്ചു. ഇത്തവണ സർകാർ പഴയ രീതികളൊക്കെ മാറ്റുകയും പലവിധ വിഭവങ്ങൾ, സ്‌പെഷ്യൽ മെനു എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കേമമാക്കിയെന്ന് തന്നെ പറയാം.

സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്‌ത തരം വിഭവങ്ങള്‍ നമ്മുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതോടെ അത് പാകം ചെയ്‌ത് നൽകുന്ന പാചക തൊഴിലാളികളും ഏറെ വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ടവരായി മാറി. അങ്ങനെ സ്‌കൂളുകളിലെ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വൈദഗ്ധ്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രുചി പെരുമ 2025 എന്ന പേരിൽ പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ പാചക മത്സരം നടത്തിയത്.

സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

പങ്കെടുത്തത് 17 പേർ

നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പതിനേഴ് സബ്‌ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പാചക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ച പാചക തൊഴിലാളികളാണ് കോഴിക്കോട് പരപ്പിൽ എംഎംവിഎച്ച്എസ് സ്‌കൂളിൽ നടന്ന പാചക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മാംസവും മത്സ്യവും ഒഴിവാക്കിയാണ് പാചക മത്സരത്തിൽ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. പച്ചക്കറികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഇല വർഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയ 17 പേരും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.

മിക്ക പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പാചക വൈദഗ്ധ്യം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു അവർ തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളുടെ രുചി. വെജിറ്റബിൾ മെഴുക്കുപെരട്ടി, ഗ്രീൻ സലാഡ്, സിമ്പിൾ തോരൻ, വിവിധതരം പുഴുക്കുകൾ, ആരെയും രുചിച്ച് നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പലതരം പായസങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പാചക തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാക്കി. നിത്യവും നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന പാചക തൊഴിലാളികളുടെ മത്സരം കേട്ടറിഞ്ഞ് നിരവധി രക്ഷിതാക്കളും പാചക മത്സരം കാണാനെത്തിയിരുന്നു.

സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ (ETV Bharat)

വിജയികൾ ഇവരെല്ലാം:

തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്‌ത് നൽകുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് അറിയാനുള്ള വേദി കൂടിയായി രുചി പെരുമ എന്ന മത്സരമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. പാചക മത്സരത്തിൽ ഫറോക്ക് സബ്‌ ജില്ലയിലെ പുറ്റേക്കാട് എഎംഎൽപി സ്‌കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ പിപി ആസ്യക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ് ജില്ലയിലെ പന്തീരാങ്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ എം സിന്ധുവിനും മൂന്നാം സ്ഥാനം വടകര സബ് ജില്ലയിലെ മേപ്പയിൽ ഈസ്‌റ്റ് എസ്‌ബി സ്‌കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ പികെ ലീലയ്‌ക്കും ലഭിച്ചു.

ഇത്തവണ നടത്തിയ പാചക മത്സരങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പിന്തുണ വരും വർഷങ്ങളിലുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പാചക തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നും കൂടുതൽ വിപുലമായി പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കോഴിക്കോട് ഡിഡി ഓഫിസ് നൂൺ മീൽ വിഭാഗം സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് നൗഷാദ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഏറെ ശ്രദ്ധയും ഗുണമേന്മയും ഓരോ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവും പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വേദി കൂടിയാണ് പാചക മത്സരങ്ങൾ.

KOZHIKODE
SCHOOL COOKING COMPETITION
PUTTEKKAD AMLP SCHOOL
COOKING COMPETITION
RUCHI PERUMA 2025

