അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ കോമ്പിനേഷൻ; ഈ രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ

തീൻമേശകളിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഒപ്പം എത്തുന്ന കിടിലൻ ഐറ്റം. സിമ്പിള്‍ ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പി ഇതാ.

TASTY RECIPE MALAYALAM VEG STEW RECIPE Veg Curry
Representative image (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
പ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ ഐറ്റം. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ. പച്ചക്കറികളും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത ഈ വിഭവത്തിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്.

തീൻമേശകളിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പൊതുവേ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ കാണാറുണ്ട്. സൽക്കാരങ്ങളിലും റിസപ്‌ഷനുകളിലും പ്രധാന വിഭവം കൂടിയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ. വീട്ടിലെ ചേരുവകൾ വച്ച് ഇനി സ്വാദിഷ്‌ടമായ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ചേരുവകൾ:

വെളിച്ചെണ്ണ - 2-3 ടേബിൾസ്‌പൂൺ

കുരുമുളക് - 8 എണ്ണം

വെളുത്തുള്ളി (അരിഞ്ഞത്) - 1/2 ടീസ്‌പൂൺ

ഇഞ്ചി (അരിഞ്ഞത്) - 1 ടീസ്‌പൂൺ

സവാള (അരിഞ്ഞത്) - 2 എണ്ണം

കറിവേപ്പില – ആവശ്യത്തിന്

പച്ചമുളക് (കീറിയത് ) - 8 എണ്ണം

ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്

വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് -(വേവിച്ചത്)- 2

കാരറ്റ്- (വേവിച്ചത്)- 3

ഗ്രീൻ പീസ് (വേവിച്ചത്)- 1/2 കപ്പ്

വെള്ളം- 1 കപ്പ്

തേങ്ങാപാൽ- 1/2 കപ്പ്

തയാറാക്കുന്നവിധം:

ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേയ്‌ക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോള്‍ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുക. തീ കുറച്ചുവച്ച് പതിയെ വഴറ്റുക. നിറം മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേയ്‌ക്ക് സവാള ഇടാം. ചെറിയ ബ്രൗണ്‍ നിറം ആയി തുടങ്ങുമ്പോള്‍ പച്ചമുളക് കൂടി കീറിയിടുക. ഇതിലേക്ക് അൽപം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം.

അതിനൊപ്പം നേരത്തേ വേവിച്ച് വച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്‌ണങ്ങൾ, കാരറ്റ് കഷ്‌ണങ്ങൾ എന്നിവ ചേർക്കാം. കാരറ്റ്‌ കഷ്‌ണങ്ങള്‍ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഗ്രീൻപീസ് ചേർക്കാം. കഷ്‌ണങ്ങള്‍ ഉടയുന്നതു പോലെ ഇളക്കരുത്.

ഇതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടിവെക്കുക. ഒന്ന് തിളച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രുചിച്ച് നോക്കി ഉപ്പ് പാകമാക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാദിഷ്‌ടമായ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റ്യൂ റെഡി. ഇനി ഇത് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം വിളമ്പാം. അപ്പത്തിനും ബ്രഡിനും ഒപ്പമാണ് മികച്ച കോമ്പിനേഷൻ,

