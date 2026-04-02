ദാഹം ശമിക്കുന്നില്ലേ; വേനൽക്കാലത്ത് കുടിക്കാം പ്രകൃതദത്ത പാനീയങ്ങൾ, ഇതാ നാല് 'സമ്മർ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്'
സ്വ്ക്വാഷ്, കളറുകൾ ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വേനൽക്കാല പാനീയങ്ങൾ. ഇതാ ചേരുവകളും റെസിപ്പിയും.
Published : April 2, 2026 at 3:13 PM IST
വേനൽക്കാലത്ത് നഗരത്തിലെ കഫേകളിലും വഴിയോരക്കച്ചവടങ്ങളിലുമെല്ലാം വിവിധ തരം പാനീയങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര വന്നുകഴിഞ്ഞു. അതികഠിനമായ ചൂടിനെ മറികടക്കാനും ക്ഷീണവും ദാഹവുമകറ്റാനും ശുദ്ധജലത്തിനു പുറമെ പലതരം പാനീയങ്ങൾ വാങ്ങി കുടിക്കുന്നവരും ഏറെ. എന്നാൽ നിറത്തിനും സ്വാദിനും വേണ്ടി പലതരം മായങ്ങൾ ചേർത്തതാകാം അവ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നാം അറിയാതെ ആ പാനീയങ്ങൾ വാങ്ങികുടിക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്വ്ക്വാഷ്, കളറുകൾ ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അല്പ നേരം ദാഹം ശമിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ കഴിവതും പ്രകൃതദത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ മാത്രം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. കരിക്കിൻ വെള്ളം, കുക്കുംബർ, തണ്ണിമത്തൻ, കരിക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ കുറവ് പരഹരിക്കാൻ കഴിയും. ആരോഗ്യപ്രദമായ പാനീയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ഇഞ്ചി ഡ്രിങ്ക്സ് - ചേരുവകൾ
- ഇഞ്ചി
- പഞ്ചസാര
- ഹണി
- ശർക്കര പാനി
- ഐസ് ക്യൂബ്
ഒരു കഷണം ഇഞ്ചി നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ കാരം കളയണമെന്നില്ല. അടിച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും നീരും ഒരു ജാറിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും അതിലേയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ 3 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പാനിയും ചേർക്കാം. ആവശ്യാനുസരണം ചേരുവകളുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം.
തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് - ചേരുവകൾ
- മല്ലിഇല
- തണ്ണിമത്തൻ
- ഐസ് ക്യൂബ്
- പഞ്ചസാര
ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയ ശേഷം തണ്ണിമത്തൻ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി അരച്ചെടുത്ത തണ്ണിമത്തനിലേക്ക് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയ തണ്ണിമത്തനും പഞ്ചസാരയും മല്ലിഇലയും ഇട്ട ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട ശേഷം തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കാം.
നെല്ലിക്ക സംഭാരം - ചേരുവകൾ
- നെല്ലിക്ക
- ഐസ് ക്യൂബ്
- ചെറുനാരങ്ങ
- മല്ലിഇല
- കറിവേപ്പില
- പച്ചമുളക്
- കസ്ക്കസ്
ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയ ഒരു നെല്ലിക്ക മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, മല്ലിഇല, കറിവേപ്പില, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ശേഷം ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടിൽ നല്ല ആശ്വാസവും ദാഹമകറ്റാനും ഈ നെല്ലിക്ക സംഭാരം കുടിച്ചാൽ മതി.
ഹാർഡ് ലസ്സി - ചേരുവകൾ
- തൈര്
- കുക്കുംബർ
- പച്ചമുളക്
- ഐസ് ക്യൂബ്
- ഉപ്പ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഈ പറഞ്ഞ ചേരുവകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ജാറിലോ ബ്ലെൻഡറിലോ ഇട്ട ശേഷം നന്നായി അടിച്ച് എടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേയ്ക്ക് 4,5 ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ആവശ്യാനുസരണം ചേരുവകളുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം. ഇത് കുടിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിൽ ജലാശം നിലനിർത്താനും ഉന്മേഷവാന്മാരാകാനും കഴിയും.
Also Read: പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; കോഴിക്കോട്ടേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും ജസീറ എയർവേസ് വരുന്നു