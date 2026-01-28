ETV Bharat / travel-and-food

ചുവന്ന ഉറുമ്പിനൊപ്പം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും; പോപ്പുലറാണ് 'കായ്‌ ചട്‌നി', ഇത് ഗോത്രവര്‍ഗത്തിന്‍റെ 'പവര്‍ ബാങ്ക്'

മരങ്ങളിലെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് തീയിൽ അൽപ്പനേരം ചൂടാക്കി ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവയോടൊപ്പം കല്ലിൽ അരച്ച് 'കായ്‌ ചട്‌നി' തയാറാക്കുന്നു.

kai chutney in odisha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
ഭുവനേശ്വർ: ശൈത്യകാല പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദിവാസി സമൂഹം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആഹാരം... പൂര്‍വീകര്‍ കൈമാറി നല്‍കിയ രുചിക്കൂട്ട്. വെറൈറ്റിയായ ഈ വിഭവം ഇന്നും ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഒഡിഷയില്‍. ഇതാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ രഹസ്യമെന്ന് അവര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല കായ്‌ ചട്‌നി. പേര് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കരുതുക നമ്മള്‍ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് പോലുള്ള ചട്‌നിയാകുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ ഉറുമ്പാണ്.

വനത്തില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പ്രശസ്‌തമാണ് ചുവന്ന ഉറുമ്പുകള്‍ക്കൊപ്പം ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവയും ചേര്‍ത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക. വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങളിലെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് തീയിൽ അൽപ്പനേരം ചൂടാക്കി ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവയോടൊപ്പം കല്ലിൽ അരച്ചാണ് 'കായ്‌ ചട്‌നി' തയാറാക്കുന്നത്. സാധാരണ വീട്ടില്‍ നമ്മൾ തയാറാക്കുന്ന ചമ്മന്തിക്ക് സമാനമായ വിഭവം.

'കായ്‌ ചട്‌നി' തയാറാക്കുന്നു (ETV Bharat)

മയൂർഭഞ്ച്, കിയോഞ്ജർ എന്നീ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന 'കായ്‌ ചട്‌നി' പ്രാദേശിക, സാമൂഹിക അതിരുകൾ മറികടന്ന് തെക്കൻ ഒഡിഷയിലെ ഗജപതി ജില്ലയിലെ ഗോത്ര മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് 'കായ്‌ ചട്‌നി' എന്നാണ് ഭൂയാൻ ഗോത്രാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്.

അമിത വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കാനും ശക്തിയുടെയും ഊര്‍ജത്തിന്‍റെയും വലിയൊരു സ്രോതസായുമാണ് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ കായ്‌ ചട്‌നിയെ കരുതുന്നത്. കായ്‌ ചട്‌നിയുടെ സുഗന്ധം ഇന്ന് മണ്ണിൻ്റെ അടുക്കളകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഭക്ഷ്യമേളകളിലും നഗര റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലെ മെനുകളിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിഭവത്തിന് 2024 ജനുവരി 2ന് ഔദ്യോഗികമായി ഭൂമിശാസ്ത്ര സൂചിക (ജിഐ) ടാഗ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

പാരമ്പര്യമായി വേരൂന്നിയ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ്‌ കായ്‌ ചട്‌നിയെന്നാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നത്. "ചൂടുള്ള മണ്ടിയ ജൗ അല്ലെങ്കിൽ പഖാല എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ കായ്‌ ചട്‌നി കഴിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് മാത്രമല്ല, നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്" ആദിവാസികളിൽ ഒരാളായ ബാബുല ഭൂയാൻ പറഞ്ഞു.

“കായ്‌ ചട്‌നി ശക്തിയും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു - ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കായ്‌ ചട്‌നി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കാൽമുട്ട് വേദന, സന്ധി വേദന തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകുന്നു.

'കായ്‌ ചട്‌നി'യ്‌ക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ (ETV Bharat)

ജലദോഷം, ചുമ, പനി എന്നിവ ഭേദമാവുകയും കാഴ്‌ചശക്തി ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികർ ഇത് കഴിച്ചിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ പാരമ്പര്യം തുടരുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണമായും മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്നു” പാഡിൻ ഭൂയാൻ പറഞ്ഞു,“കൊവിഡ് സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ആരെയും അത് ബാധിച്ചില്ല. കായ്‌ ചട്‌നി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നു,” പാഡിൻ ഭൂയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“ആളുകൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് ശക്തമായ ഔഷധമൂല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിലെ പല മരുന്നുകളേക്കാളും ഇത് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഭക്ഷണം കാരണം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി നിലനിൽക്കുകയും ചർമ്മം തിളങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു” ആദിവാസികളിലൊരാളായ ദിപാലിഷ് ഭൂയാൻ പറഞ്ഞു.

'കായ്‌ ചട്‌നി' തയാറാക്കുന്നു. (ETV Bharat)

വിശ്വാസത്തിനപ്പുറം കായ്‌ ചട്‌നി പോഷകസമൃദ്ധമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്‌ടമായ ഇത് പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഊർജദായകവുമാണ്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, മുളക് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഇത് കഴിക്കുന്നു. പുളിപ്പിച്ച അരിയോ തിന കഞ്ഞിയോ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു കാലത്ത് അതിജീവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ പാചക ലോകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമായി മാറി. കാട്ടിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേയ്‌ക്കുള്ള കായ്‌ ചട്‌നിയുടെ യാത്ര വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്നതാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബാലകൃഷ്‌ണ പത്ര പറഞ്ഞു. “പൂർവീകരുടെ കാലം മുതൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ കായ്‌ ചട്‌നി കഴിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഇത് ഒരു ഒഡിയ വിഭവമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. ഇത് രുചികരവും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതുമാണ്. ആർക്കും ഇത് കഴിക്കാം ”അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചുവന്ന ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടം (ETV Bharat)

മയൂർഭഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രാക്‌ടീഷണറായ ഡോ. ദേബാഷിഷ് മറാണ്ടി പറയുന്നത് ശൈത്യകാലത്ത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കായ്‌ ചട്‌നി എന്നാണ്. "പ്രോട്ടീനാൽ സമ്പുഷ്‌ടമായ ഈ ചട്‌നിയിൽ വിറ്റാമിൻ സിയും ധാരാളം ആൻ്റി ഓക്‌സിഡൻ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇതൊരു സമ്പൂർണ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ്. ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

