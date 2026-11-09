വാഗമണ്ണും മൂന്നാറും വേണ്ട! മഞ്ഞ വസന്തമൊരുക്കി 'കിലുകിലുക്കി'; അരികെ കുളിരേകി വെള്ളച്ചാട്ടം, സ്വര്ഗം തേടി സഞ്ചാരികള്
മൂന്നാറിൽ മഞ്ഞപ്പൂക്കളുടെ വസന്തം. കണ്ണെത്താദൂരത്ത് പൂക്കടൽ, അരികിൽ കുളിരേകി വെള്ളച്ചാട്ടം.സഞ്ചാരികളുടെ പുതിയ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി എല്ലപ്പെട്ടി.
Published : November 9, 2026 at 3:11 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: മലനിരകളുടെ പച്ചപ്പിന് മുകളിൽ ആരോ മഞ്ഞനിറം ചാലിച്ചെഴുതിയത് പോലെ… കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ. അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കളകളമൊഴുകുന്ന തെളിനീരരുവി. തൊട്ടരികിൽ കുളിരേകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും. മൂന്നാറിന്റെ പതിവ് കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ വർണവിസ്മയം കാണാൻ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് 28 കിലോമീറ്റർ അകലെ എല്ലപ്പെട്ടി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ അപൂർവ പൂക്കാലക്കാഴ്ച സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ പച്ചപ്പിനും പേരുകേട്ട മൂന്നാറിന് പുതിയൊരു ആകർഷണം കൂടി സമ്മാനിക്കുകയാണ് എല്ലപ്പെട്ടി എസ്റ്റേറ്റിലെ മഞ്ഞപ്പൂക്കളുടെ വിശാലമായ പൂങ്കാവനം. കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ് കവരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വർണവിസ്മയമാണ്. റാറ്റിൽ പോഡ് അഥവാ കിലുക്കാംപെട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂക്കളാണ് പ്രദേശത്തെ മഞ്ഞക്കടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
കെഡിഎച്ച്പി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പുതിയ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂക്കളുടെ മനോഹാരിത അടുത്തുനിന്ന് ആസ്വദിക്കാനും അവയ്ക്കിടയിലൂടെ നടക്കാനും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പകർത്താനുമുള്ള അവസരമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
മൂന്നാറില് നിന്നും 27 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള എല്ലപ്പെട്ടിയിലാണ് കിലുകിലുക്കി പൂത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കെഡിഎച്ച് ജീവനക്കാരനായ ബിജു പറഞ്ഞു. പൂച്ചെടികള് കണ്തുറന്നതോടെ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണിപ്പോള് ഇവിടെയെത്തുന്നതെന്നും കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, കുളിർമയേകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും എല്ലപ്പെട്ടിയിലെത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചശേഷം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ പുൽമേടുകളിലൂടെ നടക്കാം. മഞ്ഞപ്പൂക്കൾക്കിടയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പുല്ലുമേഞ്ഞ കൊച്ചുകുടിലുകൾ ഈ പ്രകൃതിദൃശ്യത്തിന് ഗ്രാമീണഭംഗി കൂടി പകരുന്നു. സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന തെളിനീരരുവിയും ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പും ചേരുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്നത്.
എല്ലപ്പെട്ടി കാണാന് മനോഹരമാണെന്നും ട്രിപ്പ് നന്നായി ആസ്വദിക്കാന് സാധിച്ചൂവെന്നും കൊച്ചിയില് നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരി പീറ്റര് പറഞ്ഞു. മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് എല്ലപ്പെട്ടിയിലെ മഞ്ഞപ്പൂവസന്തം കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരക്കുകളില് നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ശാന്തമായൊരു സ്ഥലമാണെന്നും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല് മൂന്നാറിലേക്ക് വരാറുണ്ടെന്നും എന്നാല് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വേറിട്ട വിസ്മയം കാണാന് സാധിച്ചതെന്നും പീറ്റര് പറഞ്ഞു.
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കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാണ് ഇവിടം നൽകുന്നത്. പൂക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനെത്തുന്നവരും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കുളിർമ തേടിയെത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. നഗരത്തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ പൂക്കാലം ഒരുക്കുന്നു.
മൂന്നാറിലെ പതിവ് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലപ്പെട്ടി എസ്റ്റേറ്റ്. മഞ്ഞപ്പൂക്കളുടെ വിശാലമായ പരപ്പും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കുളിർമയും പച്ചപ്പിന്റെ വശ്യതയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഇടം മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് മറക്കാനാകാത്തൊരു അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.
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