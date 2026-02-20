ഉള്ളിവട മാറ്റാം; ഇഫ്താറിന് ഇനി മുട്ട ഉള്ളിവടയാക്കാം, ഇത് സിമ്പിള് & ടേസ്റ്റി
നോമ്പുതുറക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങൾ തെരയുന്നവർ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ..
Published : February 20, 2026 at 1:20 PM IST
നോമ്പുകാലം തുടങ്ങിയാൽ ഇഫ്താറിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഈന്തപ്പഴം ഡ്രിങ്കുകളും കൂവ കാച്ചിയതും ഫലൂഡയും ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയുമൊക്കെ തയാറാക്കാറുണ്ട് പലരും. എന്നാൽ സാധാരണ ഒരുക്കുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായി എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും.
അവർക്കായി ഇതാ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ്. പാചകത്തിൽ അത്ര പരിചയം ഇല്ലാത്തവർക്കും സമയക്കുറവുള്ളവർക്കും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന രുചികരമായ വിഭവം. മുട്ടയും സവാളയും കൊണ്ട് നല്ല മുട്ട ഉള്ളിവട. നോമ്പുതുറക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി വിഭവമാണിത്. ഒന്ന് തയാറാക്കിനോക്കൂ. അരിഞ്ഞും ഒതുക്കിയും വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ സംഭവം റെഡി. ഇനി മുട്ട ഉള്ളിവട തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ..
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- പുഴുങ്ങിയ മുട്ട- നാലെണ്ണം
- സവാള- നാലെണ്ണം
- ഇഞ്ചി ചതച്ചത്- ഒരു ടീസ്പൂൺ
- വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്- ഒരു ടീസ്പൂൺ
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
- കായം- അര ടീസ്പൂൺ
- കശ്മീരി മുളകുപൊടി- ഒന്നര ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
- കടലമാവ്- രണ്ട് കപ്പ്
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ട ഉള്ളിവട തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക. ഇതിലെ വെള്ളം കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നതാണ് രുചിയ്ക്ക് നല്ലത്. ശേഷം മുട്ടവടയ്ക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം.
ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന നാല് സവാള, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ്, ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളകുപൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കുക.
ഇനി കുഴച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മാവ് കയ്യിലെടുത്ത് പരത്തണം. ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ഒരു പീസ് വച്ച് മുകളിലായി കുറച്ച് മാവ് വച്ചുകൊടുത്ത് നന്നായി കവർചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ മാവും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം.
ശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് എണ്ണയൊഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേയ്ക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഡോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വറുത്തുകോരുക. നല്ല മുട്ട ഉള്ളിവട തയാർ. വറുക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായി കുറച്ചവയ്ക്കണം.
Also Read: ഇതൊരെണ്ണം മതി നോമ്പ് തുറക്കാൻ; ക്ഷീണമെല്ലാം പമ്പ കടക്കും