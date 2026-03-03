ETV Bharat / travel-and-food

നോമ്പു തുറക്കാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ...പലഹാരത്തിനൊപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് 'പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക്'

വളരെ രുചികരമായ പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ..

പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക്
Representational Image (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : March 3, 2026 at 3:49 PM IST

നോമ്പുകാലത്ത് എപ്പോഴും വളരെ രുചികരമായതും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും എന്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എപ്പോഴും ആലോചനയായിരിക്കും. എന്നാൽ ആലോചന പതിവ് പോലെ സമൂസയിലും ഫലൂദയിലും ഷെയ്‌ക്കുകളിലുമൊക്കെ ചെന്നു നിൽക്കും. ഒരു ദിവസം മാത്രം പോരല്ലോ.. എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ടേ വ്യത്യസ്‌ത വിഭവങ്ങൾ.

എന്നാലിനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നല്ല രുചികരമായ പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. നോമ്പുതുറക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഡ്രിങ്കാണിത്. പത്ത് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാം. തന്നെയുമല്ല ചൂടുകാലമല്ലെ, നോമ്പുതുറക്കാൻ മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.. ഇനി പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ? റെസിപ്പിയിതാ...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • റവ- രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • വെള്ളം- ഒന്നരക്കപ്പ്
  • പഞ്ചസാര- നാല് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്ക്- അരക്കപ്പ്
  • പാൽ- അര ലിറ്റർ
  • പിസ്‌ത സിറപ്പ്- രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • ബ്ലാക്ക് കസ്‌ക്കസ്- മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ (നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്ത് വയ്‌ക്കുക)
  • പിസ്‌ത- പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ റവ എടുക്കുക. ബോംബെ റവ എന്നും ഇതിന് പറയും. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് ചെറുതായി വറുത്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റോസ്‌റ്റഡ് റവ വാങ്ങിയാലും മതി. ശേഷം വറുത്തെടുത്ത റവ ഒന്നരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുക. നന്നായി വെന്ത് കുറുകി വരണം.

റവ നന്നായി വെന്ത് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ശേഷം അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനിയിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മിശ്രിതം കുറച്ചധികം കുറുകിയിരിക്കും.

ഇനി ഇതിലേയ്‌ക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ പിസ്‌ത സിറപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. (നിറത്തിനനുസരിച്ച് പിസ്‌ത സിറപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്) കൂടുതൽ കളർ വേണമെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേയ്‌ക്ക് നേരത്തെതന്നെ കുതിർത്ത് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കസ്‌ക്കസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത പിസ്‌തകൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വച്ച് നന്നായി തണുപ്പിക്കുക. നല്ല സ്വാദിഷ്‌ഠമായ പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് റെഡി ഞൊടിയിടയിൽ.

പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക്
റമദാൻ സ്‌പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്
പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് റമദാൻ സ്‌പെഷ്യൽ
പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാം
പിസ്‌ത ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പി

