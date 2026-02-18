ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ച് നോമ്പുതുറക്കുന്നതെന്തിന്? മത, ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായറിയാം...
ഹീമോഗ്ലോബിനും ഊർജ്ജ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യുട്രീഷ്യൻസ് പറയുന്നു. ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ വിശദമായറിയാം.
Published : February 18, 2026 at 6:42 PM IST
മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ്സുകളാലും മറ്റ് നിരവധി ആരോഗ്യകരമായ ഘടകങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് ഈന്തപ്പഴം. റമദാൻ മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ ഈന്തപ്പഴം പതിവായി കഴിക്കാറുള്ളത്. മതപരമായും ശാസ്ത്രീയപരമായും ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഫലം കൂടിയാണിത്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ദിവസേന ചെറിയ അളവിൽ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ്.
റമദാൻ മാസത്തിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാളുകൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഖജൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈന്തപ്പഴവും മറ്റ് പഴവർഗങ്ങളും കഴിച്ചാണ്. ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രകാരം, ഖജൂർ ഉപയോഗിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇഫ്താറിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്?
ഇസ്ലാമിലെ അതിപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ഹദീസ്. ഇതിൻ പ്രകാരം, പഴുത്ത ഈന്തപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർഥനയോടെ വേണം നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടതെന്നാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിൽ നാരുകൾ, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം എന്നിവയുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്?
വൈദ്യശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, ഈന്തപ്പഴത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപവാസത്തിനു ശേഷം ശരീരത്തത്തിൽ ഊർജം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചസാരയുടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വിശപ്പും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്തിന് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടാതെ ഉപവാസം ഡയറ്റ് പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ച് ക്ഷീണം ഇല്ലാതെയിരിക്കാം.
പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്?
ഈന്തപ്പഴത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ബി1, ബി2, ബി3, ബി5 എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫ്ലേവനോയ്ഡുകൾ, കരോട്ടിനോയിഡുകൾ, ഫിനോളിക് ആസിഡുകൾ തുടങ്ങിയ ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളാലും സമ്പന്നമാണ്. നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച്, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കുകയും ഇൻസുലിൻ സംവേദന ക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവസേന ഒന്നോ രണ്ടോ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ മുക്തി നേടാനും സഹായിക്കുന്നു.
വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്?
ഹീമോഗ്ലോബിൻ (Hb) ഉം ഊർജ്ജ നിലയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് സഹായകമാകുമെന്ന് ന്യുട്രീഷ്യൻസ് (പോഷകാഹാര വിദഗ്ധൻ) പറയുന്നു. ഉറക്ക കുറവിനും അണുബാധകളും അലർജികളും ചെറുക്കുന്നതിനും ഇവ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. മലബന്ധം, അസിഡിറ്റി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായകമാണ്. ഈന്തപ്പഴം സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ആർത്തവ സമയത്ത് വയറുവേദന തടയുന്നതിനും ഈന്തപ്പഴത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദർ പറഞ്ഞു.
ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ
നാരുകൾ, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈന്തപ്പഴം. ധാരാളം ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീളുന്ന ഉപവാസ സമയങ്ങളിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈന്തപ്പഴത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ദഹനാരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എളുപ്പത്തിലുള്ള ദഹനത്തിനും സഹായിക്കും.
ഈന്തപ്പഴം സ്മൂത്തി& ലഡു
ഈന്തപ്പഴം സ്മൂത്തി: ഈന്തപ്പഴത്തിനുള്ളിലെ വിത്ത് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം പാൽ, കശുവണ്ടി, വാഴപ്പഴം എന്നിവയുമായി കലർത്തി ഷെയ്ക്ക് രൂപത്തിൽ കുടിക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ഐസ്ക്രീമോ മിക്സ് ചെയ്തും കുടിക്കാം.
ഈന്തപ്പഴം ലഡു: വിത്ത് നീക്കം ചെയ്ത ഈന്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കിയ ശേഷം വറുത്തെടുക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം പാൽ, ബദാം, മറ്റ് നട്സുകൾ പൊടിച്ചത് എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഉരുളകളാക്കി ലഡു ആയി കഴിക്കാം. ഈന്തപ്പഴം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി സോസായും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
