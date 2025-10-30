പൂട്ട് വീണ് മൂപ്പീന്സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്ശകര്ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്
സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതെ മയ്യഴി പുഴയോരവും നടപ്പാതയും. പരിചരണക്കുറവ് നിരാശരാക്കുന്നുവെന്ന് സന്ദര്ശകര്. മാഹിയുടെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ച് പിടിക്കണമെന്നും സഞ്ചാരികള്.
Published : October 30, 2025 at 5:01 PM IST
കണ്ണൂര്: "ഇവിടുത്തെ നടപ്പാതയും പാര്ക്കും ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. എന്നാല് അവയുടെ പരിചരണക്കുറവ് നിരാശരാക്കുന്നു" മയ്യഴി പുഴയോരത്തെ നടപ്പാതയിലും ടാഗോര് പാര്ക്കിലും അനുദിനമെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വാക്കുകളാണിത്. മയ്യഴിപ്പുഴ കടലില് ചേരുന്ന അഴിമുഖവും അറബിക്കടലിലെ തിരമാലകള് പാറക്കെട്ടില് ചിന്നിച്ചിതറുന്നതുമെല്ലാം സഞ്ചാരികള്ക്ക് അനുഭൂതി പകരുന്ന അനുഭവമാണ്. എന്നാല് ഇത്തരമൊരു സുന്ദര തീരവും മയ്യഴിപ്പുഴക്ക് ചാര്ത്തിയ വെള്ളിയരഞ്ഞാണം പോലുള്ള വാക്വേയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുകയാണ്.
"പാർക്ക് സന്ദർശിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചു കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താം. സന്ദർശകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിന് ഒരു സൂചനാ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണം. ശുചിത്വവും പാലിക്കപ്പെടണം. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വൃത്തിയായി കാണപ്പെട്ടാൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാം. എം മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ പുസ്തകമാണ്. പുസ്തകം വായിച്ചറിഞ്ഞ് എത്തുന്ന സന്ദർശകരെയും ആകർഷിക്കാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനാകും," സന്ദർശകരിൽ ഒരാളായ ഡോ.ഐഷാ ബീഗം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പലതും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദകർശകരിലൊരാളായ ഡോ. ഷാനവാസ് പറഞ്ഞു. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ സൂഫി ഗാനാർച്ചനയോ, ലൈറ്റ് ഷോയോ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ സഞ്ചാരികൾ ധാരാളം എത്തും. സ്കീങ് പോലുള്ള ജല കായിക വിനോദങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. ചെറിയ തുക ഈടാക്കുന്നതോടെ ശുചിത്വ പരിപാലനവും സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"വളരെ മനോഹരമായ ഇടമാണ് ഈ പാർക്കും പരിസരവും. പക്ഷെ പരിപാലനം മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. നന്നായി പരിപാലിച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്ദർശകർ എത്തും. നിലവിലുള്ളത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കണം" ഡോ എ.ജലാലുദ്ദീന് പറഞ്ഞു.
മാഹിവഴി കടന്നു പോകുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് നടപ്പാതയും ടാഗോര് പാര്ക്കും. എന്നാൽ ആളുകളെ ആകര്ഷിക്കാന് പാകത്തിലുള്ള ഒരു സൂചക ബോര്ഡ് പോലും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്ഷിക്കുകയും സാംസ്കാരിക പരിപാടികള്ക്ക് വേദിയാവുകയും ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ. പഴയ ഓര്മ്മകളുമായി വരുന്നവര്ക്ക് സൗന്ദര്യം മങ്ങിയ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയുടെ വികസനം തീരുമാനിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനമായ പുതുച്ചേരിയില് നിന്നാണ്. പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിലാണ് മാഹിയുടെ ഭരണം നടക്കുന്നത്. എം മുകുന്ദൻ്റെ 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്' എന്ന നോവലിലൂടെ വായിച്ചറിഞ്ഞ് മാഹി സന്ദര്ശിക്കാന് നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനമായ മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവും മൂപ്പന്കുന്നുമൊക്കെയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. മൂപ്പന് കുന്നിലേക്കുളള പ്രവേശനം നിലവിൽ താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ അവഗണന: പുതുച്ചേരി ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ മാഹിയോടുള്ള അവഗണന പ്രത്യക്ഷമായി ഇവിടെ കാണാം. പുഴയും കടലും ഒപ്പം നില്ക്കുന്ന മൂന്ന് കിലോമീറ്റര് നടപ്പാത പണിയാനായിരുന്നു ടൂറിസം മന്ത്രി ഇ.വത്സരാജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം മാത്രമേ അടിസ്ഥാന നിര്മ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കിയ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ശോചനീയമായ നിലയാണ്. പുഴയും കടലും ഒരുമിച്ച് കാണാനാകുന്ന ഇരുമ്പ് വേലി തുരുമ്പെടുത്തു. അവയുടെ അറ്റകുറ്റ പണിയും വൈദ്യുതീകരണവും നടത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 700 മീറ്റര് മാത്രം നവീകരിക്കാനാണ് നിര്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
രാപ്പകല് ഭേദമന്യേ ഒരു കാലത്ത് നടപ്പാതയും ഇരിപ്പിടങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. വാക്വേ പൂര്ത്തീകരിക്കാന് 4.25 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ട് കാലമേറെയായി. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായും നടപടികളൊന്നും എങ്ങും എത്തിയില്ല. ടാഗോര് പാര്ക്കിലെ വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങള് മനോഹരമാക്കാനും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സ്മാരകമായ മരിയാന്ന പ്രതിമ പ്രൗഢിയോടെ നിലനിര്ത്താനുമെല്ലാം പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു.
ചരിത്രാന്വേഷികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് മാഹിയിലെ മരിയാന് പ്രതിമയും ചത്വരവും മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവുമെല്ലാം.
വാക്വേയില് നിന്നുള്ള മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് സന്ദർശകർക്ക് ലഭിക്കുക. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചാരികള് മാഹിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. പുഴയും കടല് തിരമാലകളും കണ്ട് അവര് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാഹിയുടെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവര് തിരിച്ചുപോകുന്നത്.
