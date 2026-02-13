പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ അപൂര്വ്വ ദൃശ്യ ചാരുത; കല്ലാറിലെ ഓളപരപ്പിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കാം, അതിമനോഹരം കുട്ടവഞ്ചി സവാരി
അടവിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം കുട്ടവഞ്ചി സവാരി, കല്ലാർ നദിയുടെ തീരത്ത് മരത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാംബൂ ഹട്ട് എന്നിവയാണ്.
Published : February 13, 2026 at 1:25 PM IST
മധ്യ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ടയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായൊരു ഇടമുണ്ട്. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഒരിടം 'അടവി'. കേരള ടൂറിസവും വനം, വന്യജീവി വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് അടവിയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാടുകളുടെ നടുവിലൂടെ വിടർന്ന് പരന്നൊഴുകുന്ന കല്ലാറിലെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയാണ് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ളത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയും അടവിയിലേതാണ്.
പ്രകൃതി സ്നേഹികളും സാഹസികത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിവിടം. കോന്നി കുന്നിൻ പ്രദേശത്തിന് സമീപമുള്ള വനപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അടവിയിലെത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ദൃശ്യ ചാരുത. അടവി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ 'കുട്ടവഞ്ചി സവാരി'യുടെ നാമത്തിലാണ്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുള ചങ്ങാടമാണ് കുട്ടവഞ്ചി.
കുട്ടവഞ്ചിയിൽ ഇരുന്ന് കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള മനോഹര യാത്രയാണ് അടവിയെ പ്രശസ്തമാക്കിയതും. പെരുവാലി മുതൽ അടവി വരെയുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നദീതീരത്ത് പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളുടെ അതിമനോഹര കാഴ്ചകൾ കാണാം. ബൗൾ ബോട്ടിങ് അഥവാ കുട്ടവഞ്ചിക്ക് പുറമെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ വനങ്ങളിലൂടെ ട്രെക്കിങ് നടത്താനും അവസരമുണ്ട്. ബൗൾ ബോട്ടിങ്ങിൽ സന്ദർശകർക്ക് രണ്ടും നാലും പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ബോട്ട് റൈഡുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഒരു തുഴച്ചിൽക്കാരൻ വള്ളം നിയന്ത്രിക്കും. കാലുകൾ നീട്ടിവച്ച് കുട്ടവഞ്ചിയിൽ ഇരുന്ന് ഇരുവശത്തെയും കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഫോട്ടോ, വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിന് തടസമില്ല. നാല് പേർക്ക് കാട്ടിലൂടെയുള്ള കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് ചെലവ് വരിക. കൂടുതൽ സമയം യാത്ര നീട്ടികൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 900 രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും.
കുട്ടവഞ്ചി നിര്മിച്ചതും പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ തുഴച്ചില് പരിശീലിപ്പിച്ചതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊഗെനക്കല് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരായിരുന്നു. കർണാടകയിലെ ഹൊഗെനക്കലിൽ നിന്ന് 27 ചങ്ങാടങ്ങൾ അടവിയിൽ പുതുതായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ഒരു ബൗൾ ബോട്ട് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിലവിലുള്ള ചങ്ങാടങ്ങൾ ഒരു വർഷമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നവയാണ്.
വലിയ പഴക്കവും കേടുപാടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉടനടി മാറ്റുകയുള്ളൂ. കുട്ടവഞ്ചിക്ക് പുറമെ കല്ലാർ നദിയുടെ തീരത്തെ മരത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാംബൂ ഹട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ആകർഷണമാണ്. രാവിലെ 08.30 മുതല് വൈകിട്ട് 05.30 വരെയാണ് അടവിയിൽ സന്ദര്ശന സമയം.
