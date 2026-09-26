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ഹരിതഭംഗി ഒളിപ്പിച്ച കണ്ണൂരിൻ്റെ മലയോര സുന്ദരി, പാലുകാച്ചി മല ടൂറിസം ഹബ്ബാകാൻ ഇനി ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ മാത്രം

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കിഴക്കന്‍ മലയോര പഞ്ചായത്തുകളായ കേളകത്തിലും കൊട്ടിയൂരിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മലനിരകളാണ് പാലുകാച്ചി മല. പാലുകാച്ചി മലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തെ പഴക്കം.

PALUKACHI MALA KANNUR DEVELOPMENT IN PALUKACHI FEATURES OF PALUKACHI LEGEND BEHIND PALUKACHI
പാലുകാച്ചി മലയിൽ ടൂറിസം വികസനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 2:23 PM IST

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രഞ്ജിത് ബാബു ഇ.എം

കണ്ണൂര്‍: അടുപ്പു കൂട്ടിയതു പോലെ ത്രികോണാകൃതിയില്‍ മൂന്ന് മലകള്‍. കേളകത്തു നിന്ന് സഞ്ചാരികളെ മാടി വിളിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്നു കൂടി കണ്ണോടിച്ച് ഇന്നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ വരും ശിവ പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിന്‍റെയും പാലുകാച്ചി മലയുടേയും ഐതിഹ്യ കഥകള്‍.

പാലുകാച്ചിമലയും ശിവപാർവ്വതിയും

"ശിവനും പാര്‍വ്വതിയും വിവാഹിതരായപ്പോള്‍ ദേവന്‍മാര്‍ക്ക് സദ്യ നല്‍കാനായി പാല്‍ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുപ്പാക്കി ഉപയോഗിച്ചതാണ് പാലുകാച്ചി മല എന്ന് പേരുവന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഐതീഹ്യം. ഭക്തരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ശിവ ഭഗവാനില്‍ എത്തിക്കുന്ന നന്ദികേശ്വരന്‍ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് കേളകം. പുരാണവുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ളയിടമാണിത്," തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് കേളകത്തേക്ക് കുടിയേറി താമസമാക്കിയതാണെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ഇന്നാട്ടുകാരനായ വേലായുധന്‍ നിസ്സംശയം പറയുന്നു.

പ്രവേശനം കൊതിച്ച് സഞ്ചാരികള്‍

കാഴ്‌ചകളുടെ പൂരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഈ മലനിരകള്‍. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മനസിനും ശരീരത്തിനും കുളിര് പകരുന്ന പാലുകാച്ചി മല. മഞ്ഞിൻ്റെ മൂടുപടത്തില്‍ നിന്നും തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന മലകളുടെ ശിഖരങ്ങള്‍. കുളിര്‍ തെന്നലിനൊപ്പം കോടമഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോള്‍ നിര്‍വ്വചിക്കാനാവാത്ത അനൂഭൂതിയാണിവിടെ. പ്രകൃതിയേയും സൗന്ദര്യത്തേയും അനുഭവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമാണ് പാലുകാച്ചി മല. സാഹസിക സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ട കേന്ദ്രം കൂടിയാണിവിടം. പച്ചപ്പിൻ്റെ നിമ്‌നോന്നതയില്‍ മല കയറി വരുന്നവര്‍ക്ക് പുല്‍മേടുകളും വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം.

പാലുകാച്ചി മല ടൂറിസം വികസനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു (ETV Bharat)

പ്രകൃതി ഭംഗിയെ അത്യുന്നതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ മലയിലേക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ പ്രകതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുടെയും മാനസികോല്ലാസത്തിനെത്തുന്നവരുടേയും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് മലമുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാനുളള സമയക്രമവും സംഘത്തിലെ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവുമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ വൈകീട്ട് 4.30 വരെയായിരുന്നു സമയം.

അന്ന് സഞ്ചാരികള്‍ ജില്ലക്കകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. കാലവര്‍ഷക്കെടുതിയില്‍ റോഡുകളും വഴികളും തടസ്സമായതും വന്യജീവി ശല്യവും കാരണം സഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടെ എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞു. അതോടെ താത്ക്കാലികമായി ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതായി. സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് 2350 അടിയോളം ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ മലനിരകള്‍ ദൂരെനിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനേ ഇന്ന് കഴിയൂ.

1998 മുതല്‍ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനായി ശബ്‌ദമുയരുന്നു

വനംവകുപ്പിൻ്റെ കീഴില്‍ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയില്‍ പെടുത്തി ട്രക്കിങ് സംവിധാനം നേരത്തെ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കി സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വന്യജീവി ശല്യം കാരണം നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. 1998 മുതല്‍ പാലുകാച്ചി മലയില്‍ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനായി ശബ്‌ദമുയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതൊന്നും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ കഴിഞ്ഞും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായില്ല.

2008 ശേഷം കൊട്ടിയൂരില്‍ നിന്നും പാലുകാച്ചിയിലേക്ക് റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കാനുളള പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. അതും പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ അടക്കാ തോട് -ശാന്തിഗിരി വഴി പാലുകാച്ചിയിലേക്ക് റോഡ് നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ സുഗമമായ യാത്രക്ക് അനുയോജ്യമാകും. കൊട്ടിയൂര്‍ -ഇരട്ട തോടില്‍ നിന്നും കേളകം വെണ്ടേക്കുംചാല്‍ വഴി ശാന്തിഗിരിയിലെത്താം. എന്നാല്‍ ഇവിടെ നിലവില്‍ സഞ്ചാരയോഗ്യമായ പാതയില്ലെന്നതാണ് പ്രശ്‌നം.

PALUKACHI MALA KANNUR ATTRACTIONS OF PALUKACHI MALA TOURIST ATTRACTION KANNUR
പാലുകാച്ചി മല (ETV Bharat)

കേളകത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ കെ എം ജെയിംസും ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കു‌ന്നു. "പാലുകാച്ചിയിൽ നല്ല ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടുറിസ്റ്റുകൾക്കും നാട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്കും വന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരിടമാണ്. ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പാലുകാച്ചി മല. സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ മുന്‍കൈയ്യെടുത്താൽ അത് ഈ നാടിന് മുതൽ കൂട്ടാകും," ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.

പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടുന്നു

കൊട്ടിയൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വലിയ ആത്മീയ പരിവേഷം കൂടിയുള്ള ഈ മലകള്‍ക്ക് ഇക്കാലത്ത് വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യത ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. ടൂറിസം വികസനത്തിന് വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കിഴക്കന്‍ മലയോര പഞ്ചായത്തുകളായ കേളകത്തിലും കൊട്ടിയൂരിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പാലുകാച്ചി മലനിരകളുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ് വികസിപ്പിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി രംഗത്തുണ്ടെന്ന് ഭരണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ്‌ ലിസി ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്‌തത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും എംഎൽഎ സണ്ണി ജോസഫിനും ഇവിടെ ടൂറിസം പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പാലുകാച്ചി മലയിൽ ട്രെക്കിംഗിനും,എയർ സൈക്ക്ലിങ്‌ തുടങ്ങിയവക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്," ലിസി പറഞ്ഞു.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ലിസി ജോസഫിന്‍റെ വാക്കുകളില്‍ നിറയെ പ്രതീക്ഷയാണ്. മഞ്ഞ് പുണരുന്ന പാലുകാച്ചിമല വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില്‍ വന്‍ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തുമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാരും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സഹായം , പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ പരിഗണിച്ച് വേണ്ട അനുമതികളും. ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം വിണ്ടും സജീവമാകാന്‍ ഇത്രയും മതി.

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Last Updated : September 26, 2026 at 2:23 PM IST

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