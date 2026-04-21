"ഊട്ടിയുടെ ബ്യൂട്ടി" ഇവിടെയാണ്: മേഘങ്ങളെ തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന കോടനാട്; പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള ആകാശവും മലകളുമാണ് കോടനാടിൻ്റെ ഭംഗി എങ്കിൽ മനോഹരമായ ഗ്രാമവും റോഡ് നീളെ നീല വസന്തം വിരിയിച്ച മരങ്ങളും മഞ്ഞ പൂക്കളും തേയില തോട്ടങ്ങളുമാണ് കൊത്തഗിരിയുടെ ഭംഗി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 10:45 AM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

ഊട്ടി: ഊട്ടി എന്നാൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും ബോട്ട് ഹൗസും കോടമഞ്ഞും മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് തെറ്റി. പതിവ് തിരക്കുകളിൽനിന്നും വാണിജ്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജുകളിൽനിന്നും വഴിമാറി നീലഗിരിയുടെ യഥാർഥ ആത്മാവ് തൊട്ടറിയാൻ കൊത്തഗിരിയുടെ ഗ്രാമവഴികളിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം.

റോഡുനീളെ നീലവസന്തം തീർക്കുന്ന മരങ്ങളും കാബേജ് പാടങ്ങളും മേഘങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്ന കോടനാട് വ്യൂ പോയിൻ്റും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളിൽനിന്നും മാറി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊത്തഗിരി.

ഊട്ടി നഗരത്തിൽനിന്നും 28 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കൊത്തഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെനിന്നും 27 കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ പ്രശസ്തമായ കോടനാട് വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ എത്താം. പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള ആകാശവും പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മലനിരകളുമാണ് കോടനാടിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെങ്കിൽ, മനോഹരമായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും റോഡുനീളെ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂക്കളും വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുമാണ് കൊത്തഗിരിയുടെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

കൊത്തഗിരി ടൗണിൽനിന്നും ഏതുവഴി സഞ്ചരിച്ചാലും ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ചെറിയൊരു നഗരമാണ് കൊത്തഗിരി. മികച്ച താമസസൗകര്യങ്ങളും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ താമസിച്ച് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ എത്താറുണ്ട്.

പ്രകൃതിയും വന്യമൃഗങ്ങളും
രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവിടത്തെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ കാട്ടുപോത്തുകളെ കാണാൻ കഴിയും. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതൊരു കൗതുകക്കാഴ്ചയാണെങ്കിലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് കാട്ടുപോത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കാട്ടുപോത്തുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ വീടിനു സമീപം വരെ എത്താറുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും അക്കാരണത്താൽ കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുൻ അധ്യാപികയായ മേരി പറഞ്ഞു. പാലക്കാട്ടുനിന്നും ഊട്ടിയിൽ എത്തി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളിയായ ശോഭയും ഇവിടത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സ്വർഗഭൂമി കാണാൻ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇപ്പോൾ എത്താറുണ്ടെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. ആളുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നത് ഇവിടത്തെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

കോടനാട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്
കൊത്തഗിരിയിൽനിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ കോടനാട് വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. മൂന്നാറിനെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൊത്തഗിരിയിൽനിന്നും കോടനാട്ടേക്കുള്ള യാത്ര. അതിരാവിലെ ഇവിടെയെത്തിയാൽ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള ആകാശവും മനോഹരമായ സൂര്യോദയവും അടുത്തു കാണാം. വൈകിട്ടുള്ള സൂര്യാസ്തമയവും ഇവിടത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം കാബേജ് കൃഷിയും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഏത് യാത്രികനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കോടനാട് വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക പാസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചായക്കടകളിൽനിന്നും ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയും.

പുഷ്പമേളയും കാലാവസ്ഥയും
ഊട്ടിയിൽ വിനോദസഞ്ചാര സീസൺ ആരംഭിച്ചതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി ധാരാളം ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഊട്ടിയുടെ പ്രധാന ഭംഗി തന്നെ വിവിധതരം പുഷ്പങ്ങളാണ്. മേയ് മാസത്തിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നടക്കുന്ന ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്ക് പുറമെ കൊത്തഗിരിയിൽ പച്ചക്കറി പ്രദർശനവും കുനൂരിൽ പഴങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ആഴ്ചാവസാനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ ശുചിത്വമുള്ള ഊട്ടിയാണ് സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പരിസരം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റോഡുകളും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലായിടത്തും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ പൊലീസ് പരിശോധനയും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ 25 മുതൽ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഇവിടത്തെ ചൂട്. രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും ശരാശരി തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

