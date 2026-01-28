നാവിലലിയും പഴമയുടെ രുചി; നാട്ടിലെല്ലാം ഹിറ്റായി 'ഒടവാഴക്ക', വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ..
ദീർഘമായ യാത്രകളിൽ കഴിക്കാൻ ഉത്തമ പലഹാരമാണിത്. എരുവും മധുരവുമെല്ലാം കൂടികലർന്ന പഴമയുടെ രുചികൂട്ടാണ് ഒടവാഴക്ക.
പ്രാചീനകാലത്ത് ദീർഘദൂര യാത്രകളില് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു പോഷകസമ്പന്നമായ ഭക്ഷണമാണ് ഒടവാഴക്ക. ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളകൾ പായ് കപ്പലിലും ഒട്ടകപുറത്തും മാസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിനാല് അവരും ഇത് കൈയ്യില് കരുതും. ദീര്ഘനാള് കേടുകൂടാതെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മലബാറിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് തലശ്ശേരിക്കാരുടെ വിഭവമാണ് ഒടവാഴക്ക.
എരുവും മധുരവുമെല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന പഴമയുടെ രുചികൂട്ട് ഇന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. ഗള്ഫിലേക്കും മറ്റ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരും നാട്ടിലുള്ളവരുമെല്ലാം ഈ പഴമയുടെ രുചി അറിയാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ദീര്ഘദൂര ട്രെയിൻ, ബസ് യാത്രകളില് പുറത്ത് നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പോഷക സമ്പന്നമായ ഈ വിഭവം കൈയ്യില് കരുതാം. വൈകിട്ട് ചായക്കടി ആയിട്ടും ഇത് കഴിക്കാം. കുറച്ച് വിഭവങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് നാവിലലിയുന്ന ഈ വിഭവം വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഒടവാഴക്ക എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കമെന്ന് നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
പഴുത്ത നേന്ത്രപഴം തൊലി കളഞ്ഞ് വെയിലത്ത് വച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തത്
ഏലക്ക - 5 എണ്ണം
കുരുമുളക് - 1 ടീസ്പൂൺ
പഞ്ചസാര - ഒരു കപ്പ്
വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപഴം തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഇത് പകുതിയായി മുറിച്ച് 5,6 ദിവസം വെയിലത്ത് വച്ച് ഒന്നുകൂടി ഉണക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഒരു ഇടികല്ലിൽ ഏലക്കയും കുരുമുളകും നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ശേഷം ഈ പാത്രത്തില് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കുരുമുളകും ഏലക്കയും പൊടിച്ച് വച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കാം.
ഇത് നന്നായി പാകമായി വരുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ശേഷം നേരത്തെ ഉണക്കി വച്ച നേന്ത്രപഴത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഉരുക്കി വച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഉണക്കിയെടുക്കണം. പഴമയുടെ രുചിയുള്ള നമ്മുടെ വിഭവം റെഡി...... ഈ നേന്ത്രപഴം ഏകേശം ഒരു വർഷം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
