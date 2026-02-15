ETV Bharat / travel-and-food

സകല പാപങ്ങളുമില്ലാതാകാൻ മഹാശിവരാത്രി വ്രതം; ഉപവാസമെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ചില വെറൈറ്റി പോഷകാഹാരങ്ങള്‍

ഉപവാസ ദിനങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാതെ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ, വളരെ ചെറിയ ചേരുവകൾകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം.

Representational image (Getty Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
നാടെങ്ങും ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രാർഥനകളിലുമാണ്. സകല പാപങ്ങളുമില്ലാതാകാൻ പ്രാർഥനകളുമായി ഭക്തരും വ്രതാനുഷ്‌ഠാനവുമായി പ്രാർഥിക്കാറാണ് പതിവ്. ശിവരാത്രി വ്രതം അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നതു മൂലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സകലപാപങ്ങളും നശിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

പൂർണ ഉപവാസമെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ തലേന്ന് ഒരിയ്ക്കലോടെ വ്രതം ആരംഭിക്കാം. തലേന്ന് വൈകുന്നേരം അരിയാഹാരം പാടില്ലെന്നും വിശ്വിസിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുളള നേദ്യമോ കരിക്കിൻ വെള്ളമോ പഴമോ ആണ് കഴിക്കാറുള്ളത്.

എന്നാൽ അരിയാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാതെ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ചേരുവകൾകൊണ്ട് തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പോഷക സമൃദ്ധമായ പാൽ, നെയ്യ്, പഴവർഗങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കി കഴിക്കാം. ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ ഉപവാസ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ...

തമ്പുട്ട്

Representational image (Getty Image)

പ്രധാനമായും കർണാടകയിലാണ് തമ്പുട്ട് കൂടുതൽ പരിചിതം. അതിനുപുറമെ കേരളത്തിലെ ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വറുത്ത അരിപ്പൊടി, കടല, ശർക്കര, ചിരകിയ തേങ്ങ, നെയ്യ്, ഏലയ്‌ക്ക എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ് തമ്പുട്ട്. ഇവയെല്ലാം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് പുട്ടായിട്ടോ അല്ലാതെയും കഴിക്കാം. ശർക്കര ഉള്ളതിനാൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഇവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. വേണമെങ്കിൽ വാഴപ്പഴം ചേർത്തും തമ്പുട്ട് തയാറാക്കാം.

തണ്ടായ്

മഹാ ശിവരാത്രി സമയത്ത് കഴിക്കാവുന്നതിൽ വളരെ മികച്ചതും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു പരമ്പരാഗതവും രുചികരവുമായ പാനീയമാണ് തണ്ടായി. പാനീയ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമായതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പാൽ, നട്‌സ്, ഉണങ്ങിയ വിത്തുകൾ (സീഡ്‌സ്), കുങ്കുമപ്പൂവ്, ഏലയ്‌ക്ക, പെരുംജീരകം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് തണ്ടായ്. പോഷക സമൃദ്ധമായ ബദാം, റോസ് വാട്ടർ, പോപ്പി വിത്തുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രുചിയും പോഷകമൂല്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നു, തണ്ടായ് പുണ്യ വ്രതാനുഷ്‌ഠാന സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മികച്ച പാനീയമാണ്.

സാബുദാന കിച്ചടി

ശിവരാത്രി ഉപവാസ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും തയാറാക്കുന്ന വിഭവമാണ് സാബുദാന കിച്ചടി. മരച്ചീനിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സാബുദാന (ചവ്വരി) കുതിർത്ത ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങും നിലക്കടലയും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്താണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്നത്. വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് തയാറാക്കാവുന്നതുമായ വിഭവമാണ് സാബുദാന കിച്ചടി

ലസി

തൈര് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ പാനീയമാണ് ലസി. ഉപവാസ സമയത്ത് ഉന്മേഷദായകവും പോഷണം നൽകുന്നതുമായ ഒരു പാനീയം കൂടിയാണ് ലസി. ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രുചികരമായ ഒരു പാനീയമാണിത്. മധുരം, ഉപ്പ് എന്നിവ തൈരിൽ ചേർത്താണ് ലസി തയാറാക്കുക. പ്രോബയോട്ടിക്‌സും പ്രോട്ടിനും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലസി ദഹനത്തിന് സഹായകമാണ്.

ശ്രീഖണ്ഡ്

കുങ്കുമപ്പൂവ്, ഏലയ്‌ക്ക, നട്‌സ് എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ക്രീം നിറത്തിലുള്ളയൊരു മധുരപലഹാരമാണ് ശ്രീഖണ്ഡ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്തും കഴിക്കാം. ഈ രുചികരവുമായ മധുരപലഹാരം വ്രതാനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൽ ഊർജ്ജം വർധിപ്പിക്കുകയും ജലാംശം നിലനിർത്തുയും ചെയ്യുന്നു.

