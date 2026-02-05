കോഴിക്കോടൻ ഹല്വ മുതല് ഹലീം വരെ... രുചിപ്പെരുമയില് ഹിറ്റായി ഹൈദരാബാദിൻ്റെ സ്വന്തം നുമൈഷ്
വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമാണ് നുമൈഷ്.
Published : February 5, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്. 'സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ' എന്ന സിനിമയിൽ ലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം പെണ്ണുകാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ തിരഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ പോകുന്നതും കുക്കിനോട് പോരുന്നോ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും സിനിമ കണ്ടവരാരും തന്നെ മറന്ന് കാണാൻ വഴിയില്ല.
ഭക്ഷണത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ലാൽ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചറിയാനും താത്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും മിക്ക ഭക്ഷണപ്രേമികളും. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമാണ് നുമൈഷ്. തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരബാദിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷനാണ് നുമൈഷ്.
മനവും വയറും നിറക്കുന്ന ഒരുപാട് രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളും നുമൈഷിലുണ്ട്. കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ നുമൈഷിലുണ്ട്. കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ, ആഗ്ര പേഡ, മൈസൂർ ബജ്ജി, ഷിംല പപ്പടം തുടങ്ങി നിരവധി വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ വിനോദത്തോടൊപ്പം രുചികളും തേടി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ആഗ്ര, ഷിംല, ബെംഗളൂരു, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഭവങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ഹൈദരബാദിലെ ജനങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
20 ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകളാണ് ഈ വർഷം നുമൈഷിനായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശിലും ഡൽഹിയിലും പ്രശസ്തമായ ഖജ്ല മധുരപലഹാരമാണ് ഇത്തവണ നുമൈഷിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. പാൽ, പഞ്ചസാര, മൈദ തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മധുരപലഹാരം കഴിക്കാനായി നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.
കിലോഗ്രാമിന് 250 മുതൽ 300 രൂപ വരെയാണ് ഖജ്ലയുടെ വില. ആഗ്രയുടെ ഖജയും ആഗ്ര പേഡയും ഷിംല സ്പെഷ്യൽ പപ്പടവും എല്ലാം നുമൈഷിലെ ഈ വർഷത്തെ താരങ്ങളാണ്. പ്രത്യേക രുചിക്കായി ഏഴ് തരം മസാല പൊടികൾ ചേർത്താണ് ഷിംല പപ്പടം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോടൻ ഹൽവക്ക് ഹൈദരാബാദ് നിവാസികളുടെ ഇടംനെഞ്ചിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടം തന്നെ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും രുചികളിലും ലഭിക്കുന്ന ഈ ഹൽവക്ക് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഫാൻസാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതോടൊപ്പം, ഹലീം, ഇറാനി ചായ, ചോക്ലേറ്റ് ലാറ്റെ തുടങ്ങി നിരവധി പലഹാരങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂചികളെ എല്ലാം ഒരിടത്ത് ലഭിക്കും എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നുമൈഷ് നഗരവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്.
Also Read: സപെഷ്യൽ കൂട്ട് കൊണ്ട് മത്തി പൊരിച്ചത്; കൊതിയൂറും രുചിയും മണവും, റെസിപ്പിയിതാ...