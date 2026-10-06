ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രിയം ബസ് യാത്ര; വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും യാത്രാശീലങ്ങൾ അറിയാം
രാജ്യത്തെ 14,274 ഗ്രാമങ്ങളിലും 10,377 നഗര ബ്ലോക്കുകളിലുമായി 4.92 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്
Published : October 6, 2026 at 10:21 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യക്കാരുടെ യാത്രാശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഓഫിസിൻ്റെ (എൻ.എസ്.ഒ) ആദ്യ ഗാർഹിക യാത്രാ സർവേ (2025-26) ഫലം പുറത്ത്. രാജ്യത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രതിമാസ യാത്രാച്ചെലവ് 785 രൂപയാണെന്നും, ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദേശീയ ശരാശരിയും യാത്രാച്ചെലവും
രാജ്യത്തെ 14,274 ഗ്രാമങ്ങളിലും 10,377 നഗര ബ്ലോക്കുകളിലുമായി 4.92 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ 42.6 ശതമാനം പേരും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യാത്രാച്ചെലവ് നഗരങ്ങളിൽ 1,044 രൂപയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ 612 രൂപയുമാണ്. പുരുഷന്മാർ ശരാശരി 835 രൂപ ചെലവാക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് 533 രൂപയാണ്.
രാജ്യത്തെ ശരാശരി യാത്രാസമയം 25 മിനിറ്റാണ്. 83.4 ശതമാനം പേരും അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാത്രാസമയം 20 മുതൽ 23 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. മെട്രോ, ലോക്കൽ ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ദേശീയതലത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര (20.7%), പശ്ചിമബംഗാൾ (16.5%), ഡൽഹി (14.4%) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലാണ്.
വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രകൾ
വിദ്യാർഥികളിൽ 87.6 ശതമാനം പേരും അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാസമയം 15 മുതൽ 19 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളിൽ 37 ശതമാനം പേർ നടന്നും 29.5 ശതമാനം പേർ ബസിലുമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നഗരങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിമാസം ശരാശരി 617 രൂപയും ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ 361 രൂപയും യാത്രയ്ക്കായി ചെലവാക്കുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് 55.8 ശതമാനം പേർ ബസുകളെയും 17.7 ശതമാനം പേർ ട്രെയിനുകളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
തെലങ്കാനയിലെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ
തെലങ്കാനയിലെ വിവരങ്ങളും സർവേയിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാനയിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ പ്രധാനമായും ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതലായും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഉപജീവനത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പ്രതിദിനം ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 34.6 ശതമാനവും ഗ്രാമങ്ങളിൽ 51.2 ശതമാനവുമാണ്. തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനുമായി 50 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും നിരവധിയാണ്. സർവേ പ്രകാരം 83.2 ശതമാനം ആളുകളും ഇത്തരം ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തുന്നവരാണ്. തൊഴിൽ, സ്വയം തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 3.6 ശതമാനം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാച്ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തെലങ്കാന ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ (443 രൂപ) മുകളിലാണ്. കുട്ടികളുടെ യാത്രാച്ചെലവ് 737 രൂപയാണെങ്കിൽ, മുതിർന്നവർ ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്താൻ ശരാശരി 831 രൂപ ചെലവാക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യാത്രാച്ചെലവ് കുറവാണ്. നഗരങ്ങളിൽ ഇത് 723 രൂപയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ 749 രൂപയുമാണ്.
നഗരങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് യാത്രാച്ചെലവ് കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾ (596 രൂപ) നഗരങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ (636 രൂപ) കുറഞ്ഞ തുകയാണ് യാത്രയ്ക്കായി ചെലവാക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിമാസ യാത്രാച്ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് 12-ാം സ്ഥാനത്താണ് തെലങ്കാന.
സംസ്ഥാനത്തെ 53.2 ശതമാനം വിദ്യാർഥികളും പ്രധാന യാത്രാമാർഗമായി ബസുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. 18.6 ശതമാനം പേർ നടന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 14.4 ശതമാനം പേർ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇത് 4.8 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 65.9 ശതമാനം വിദ്യാർഥികളും രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും ഇടയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 80.5 ശതമാനം വിദ്യാർഥികളും യാത്ര ആരംഭിച്ച് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.
ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ (57.6 ശതമാനം) മുന്നിലാണ് തെലങ്കാന (62.6 ശതമാനം). രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ പലരും യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. 25.5 ശതമാനം പേർ രാവിലെ ആറിനും എട്ടിനും ഇടയിലും 65.9 ശതമാനം പേർ എട്ടിനും 10 മണിക്കും ഇടയിലുമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. മടക്കയാത്രകളിൽ 11.6 ശതമാനം പേർ 12-നും നാലിനും ഇടയിലും 53.8 ശതമാനം പേർ നാലിനും ആറിനും ഇടയിലും മടങ്ങുന്നു. വൈകിട്ട് ആറിനും എട്ടിനും ഇടയിൽ 27 ശതമാനം പേർ മടങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ 1.1 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
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ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 56 ശതമാനം സ്ത്രീകളും നഗരങ്ങളിൽ 21.4 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നുപോകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് 11.3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ജോലിക്ക് പോകുന്നവരിൽ 61.5 ശതമാനം പേരും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 72.4 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 24.6 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ്. ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 6.9 ശതമാനമാണ്. നഗരങ്ങളിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരിൽ 28.9 ശതമാനം പേരും ഗ്രാമങ്ങളിൽ 5.2 ശതമാനം പേരും ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരിൽ 84.1 ശതമാനം പേരും അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ 14 ശതമാനം പേർ ഒരു മണിക്കൂറും 1.5 ശതമാനം പേർ ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികവും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്.
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