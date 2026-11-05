വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കേരളീയ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എങ്ങനെ? അറിയാം ഈ രുചി രഹസ്യങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ പാചകപ്പുരകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളകും ഏലക്കയും നിറയുമ്പോൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ മസാലക്കൂട്ടുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമില്ല
Published : November 5, 2026 at 10:43 AM IST
മസാലക്കൂട്ടുകളുടെയും നാളികേരത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയിൽ തീർത്ത കേരളീയ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു രുചിപ്രപഞ്ചം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. എരിവും പുളിയും നിറഞ്ഞ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശൈലിക്ക് പകരം പുളിപ്പിക്കലും പുകയ്ക്കലും ആവിയിൽ വേവിക്കലും പ്രധാനമാകുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്ക് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പാചകപ്പുരകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളകും ഏലക്കയും നിറയുമ്പോൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ മസാലക്കൂട്ടുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമില്ല. പകരം പുതിയ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, തനതായ ചേരുവകൾ എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രുചി നൽകുന്നത്.
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല എന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരൊറ്റ സ്ഥലമല്ല. അസം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ തുടങ്ങി എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ തനതായ ഭക്ഷണ സംസ്കാരമുണ്ട്. അസമിലെ രുചിയല്ല നാഗാലാൻഡിലുമുള്ളത്. എങ്കിലും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, ഭൂപ്രകൃതി, പാരമ്പര്യം എന്നിവയാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതു പാചക ശൈലി ഇവയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു.
പരമ്പരാഗത പാചക രീതികളും തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന ഭക്ഷണരീതികളുമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് സവിശേഷമായ തനിമ നൽകുന്നതെന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ മേഫെയർ സ്പ്രിങ് വാലി റിസോർട്ടിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ പ്രദീപ് സിവാച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുളിപ്പിച്ച മീൻ, സോയാബീൻ, പുകച്ച മാംസം, കാട്ടുപച്ചക്കറികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മസാലകളേക്കാൾ ഉപരിയായി പാചക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജ് കൺസൾട്ടൻ്റായ നിത്യ സരിൻ പറയുന്നു. പുളിപ്പിക്കൽ, പുകയ്ക്കൽ, ആവിയിൽ വേവിക്കൽ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിന് തനതായ രുചി നൽകുന്നു. ഇവ കേവലം അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പണ്ടുകാലത്ത് ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പ്രാദേശിക ചേരുവകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമായി രൂപപ്പെട്ട രീതികളാണ്.
അസമിലെ വേറിട്ട രുചികൾ
കേരളത്തിൽ പുളിരസത്തിനായി വാളൻപുളിയോ കുടംപുളിയോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അസമിൽ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കടുക് എണ്ണ, ഖാർ, തെംഗ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അസമീസ് വിഭവങ്ങൾ മണ്ണാർന്നതും പുളിയുള്ളതുമായ രുചിയാണ് നൽകുന്നത്.
ഉണങ്ങിയ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ ചാരം വെള്ളത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുത്താണ് പരമ്പരാഗതമായി ഖാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആപ്പിൾ, തക്കാളി, നാരങ്ങ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന പുളിയുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് തെംഗ. മുളകിലോ വാഴയിലയിലോ പൊതിഞ്ഞു വേവിക്കുന്നതും ചേരുവകളുടെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയാണിതെങ്കിലും ചേരുവകളിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്.
ഫെർമെൻ്റേഷൻ എന്ന രഹസ്യ ആയുധം
വടക്കുകിഴക്കൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സുഗന്ധവും പുളിയും നൽകുന്നതിൽ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്ത (പുളിപ്പിച്ച) ചേരുവകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. നാഗാലാൻഡിൽ ആക്സോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുളിപ്പിച്ച സോയാബീൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവയാണ്. പുകച്ച പന്നിക്കറിയും ആക്സോണും ചേർത്തുള്ള വിഭവം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. ഇതിനൊപ്പം രാജ മിർച്ച അഥവാ നാഗ കിങ് ചില്ലി കൂടി ചേരുമ്പോൾ വിഭവം തീർത്തും എരിവുള്ളതായി മാറുന്നു.
മണിപ്പൂരിൽ പുളിപ്പിച്ച മീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എറോംബ എന്ന വിഭവം വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. വേവിച്ച പച്ചക്കറികളും ചുവന്ന മുളകും പുളിപ്പിച്ച മീനും ചേർത്തരച്ചാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൂടാതെ പുതുമയുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള സാലഡായ സിങ്ജുവും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ത്രിപുരയുടെ മുയ് ബോറോക് വിഭവങ്ങളിലും പുളിപ്പിച്ച മീൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പുകച്ച മാംസവും മീനുകളും
ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും രുചി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുകയ്ക്കുന്ന രീതി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പന്നിക്കറിക്ക് പുറമെ ചെറിയ പുഴമീനുകൾ വറുത്തോ, ഉണക്കിയോ, പുകച്ചോ, പുളിപ്പിച്ചോ ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു. ഇത് കേവലം രുചിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് കനത്ത മഴയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണെന്ന് നിത്യ സരിൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ മഴയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണരീതിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ചേരുവകളും പാചക പാരമ്പര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരേ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു തന്നെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭക്ഷണരീതികൾ മാറുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ തനതായ ഈ രുചിപ്രപഞ്ചം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിഭവങ്ങൾ മികച്ചൊരു തുടക്കമായിരിക്കും.
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