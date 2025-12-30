ETV Bharat / travel-and-food

ഈ ന്യൂഇയർ അടിപൊളിയാക്കിയാലോ? പുതുവത്സര പാർട്ടി ഗംഭീരമാക്കാൻ ഇതാ ഒരു ഫൂഡ് മെനു

ആഘോഷിക്കാം പുതുവത്സര രാത്രി. ന്യൂഇയർ പാർട്ടിക്കായി ഇതാ ഒരു ഗംഭീര ഫൂഡ് മെനു

NEW YEAR FOOD MENU NEW YEAR PARTY PARTY PLANNER FOOD
New Year Party Food Menu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പുതുവത്സരാഘോഷം ഗംഭീരമാക്കിയാലോ? ന്യൂഇയർ പാർട്ടികളിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിഭവങ്ങൾ. സ്വാദിഷ്‌ടമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ മനം കവരും. അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു 'കല്യാണ ബുഫേ' പോലെ വിഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുതുവത്സര പാർട്ടികളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്. സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും അതിഥികളായി ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഘുവായ മിതമായ ആഹാരം ഒരുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതുവത്സര പാർട്ടി ഗംഭീരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫുഡ് മെനു ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ?

1. മിനി ചാറ്റ് ബാർ

പാനി പൂരി, വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, ചട്‌നി എന്നിവ വച്ച് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരുക്കാം. ചെലവും കുറവാണ് അധികം പാചകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. രുചികരമായ പാനിപൂരി ആസ്വദിക്കാനും ഇതിലൂടെ പറ്റും.

2. ഇന്ത്യൻ ട്വിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റർ

ഒലിവ് ഓയിലും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത പനീർ ക്യൂബുകൾ, മസാല ചീസ് ക്യൂബ്, നട്‌സ്, മുന്തിരി, ആപ്പിൾ കഷണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കി ഒരുക്കി വയ്‌ക്കാം.

3. സമൂസ പ്ലാറ്റർ

ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണ് സമൂസ. ചെറിയ സമൂസകൾ കഴിക്കാനാണ് പലർക്കും ഇഷ്‌ടം. ചീസ്-കോൺ, ചോക്ലേറ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ നിറച്ച് സമൂസ തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് ചട്‌നികൾക്കൊപ്പം ഇത് വിളമ്പാം.

NEW YEAR FOOD MENU NEW YEAR PARTY PARTY PLANNER FOOD
പുതുവത്സര പാർട്ടി (Getty images)

പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ

4. റൈസ് ഡിഷ്

വെജ് ബിരിയാണി, ചിക്കൻ പുലാവ്, ലെമണ്‍ റൈസ് തുടങ്ങിയവ റൈസ് ഡിഷായി നൽകാവുന്നതാണ്.

5. സൈഡ്‌ ഡിഷുകൾ പല തരം

ബട്ടർ ചിക്കൻ, പനീർ ടിക്ക, മഷ്റൂം ചില്ലി, മൃദുവായ ബൺ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൈഡ് ഡിഷുകളായി നൽകാവുന്നതാണ്. തന്തൂരി ചിക്കൻ, രാജ്‌മ മസാല, ക്രിസ്‌പി കോളിഫ്ലവർ, മയോണൈസ് തുടങ്ങിയവയും ഒരുക്കാം. ജ്യൂസും നൽകാവുന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അർധരാത്രി ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ

6. ഫ്രൈസ്

മയോണൈസ്, ചീസ് സോസ്, കെച്ചപ്പ് തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം ചീസ് ഫ്രൈസ്, മസാല ഫ്രൈസ് എന്നിവ വിളമ്പാം.

7. പിസ

വെജും നോണ്‍വെജും മിക്‌സ് ചെയ്‌ത സ്വാദിഷ്‌ടമായ പിസ നൽകാവുന്നതാണ്. പൈനാപ്പിൾ ഇടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിസ ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്തവർ ചുരുക്കമാണ്.

ഡെസേർട്ടുകൾ

8. ഷോട്ട് ഗ്ലാസ് ഡെസേർട്ടുകൾ

ചോക്ലേറ്റ് മൗസ്, വാനില ഐസ്ക്രീം കലർത്തിയ ഗുലാബ് ജാമുൻ തുടങ്ങിയവ മനോഹരമായ ഗ്ലാസുകളിൽ വിളമ്പാം.

9. ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ടുകൾ

രസ്‌മലൈ, കാജു കട്‌ലി, ജിലേബി തുടങ്ങിയവ നൽകുക.

പാനീയങ്ങൾ

10. നാരങ്ങാവെള്ളം, റം, കോള, മോജിറ്റോ, വൈൻ തുടങ്ങിയവ നൽകാവുന്നതാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍:

എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നൽകരുത്. അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ ലഘുഭക്ഷണം, പിന്നീട് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ, ഡെസേർട്ട് അങ്ങനെ വേണം നൽകാൻ.

ALSO READ: ന്യൂഇയര്‍ ഇങ്ങെത്തി; പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാം ആഘോഷ പൂര്‍വ്വം, സന്ദര്‍ശിക്കാം ഈ സ്പോട്ടുകള്‍

TAGGED:

NEW YEAR FOOD MENU
NEW YEAR PARTY
PARTY PLANNER
FOOD
NEW YEAR PARTY FOOD MENU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.