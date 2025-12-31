ETV Bharat / travel-and-food

അപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാ വണ്ടി എടുക്കുവല്ലേ..? പുതുവത്സരാഘോഷം കളറാക്കാം കേരളത്തിലെ ഈയിടങ്ങളില്‍

പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ....

Representative Image
ETV Bharat Kerala Team

December 31, 2025

ന്യൂഇയർ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പുതുവത്സര പാര്‍ട്ടികള്‍ ആഘോഷിക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ പലരും. ഓരോ വര്‍ഷവും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന ധാരണ പലര്‍ക്കുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ക്രിസ്‌മസിനും പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കും സന്ദര്‍ശിക്കാൻ പറ്റിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചില സ്ഥലങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രം

നാലായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബാലിലോണിയക്കാരാണ് പുതുവര്‍ഷാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് രണ്ടാം പകുതിയോടെ എത്തുന്ന പൗര്‍ണമി ദിനമാണ് ഇവര്‍ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പകലും രാത്രിയും തുല്യമായി വരുന്ന ദിനമായിരുന്നു ഇത്. മെസപ്പട്ടോമിയയിലും ഇതേ ദിവസം തന്നെ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മിക്കയിടങ്ങളിലും ഗ്രിഗോറിയന്‍ കലണ്ടറിന്‍റെ അവസാന മാസത്തിലെ അവസാന ദിനമായ ഡിസംബര്‍ 31ന് രാത്രിയിലാണ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പുതുവത്സര ദിനമായ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയിലേക്കും ആഘോഷങ്ങള്‍ നീളുന്നു.

കേരളം ഈസ് ബെസ്‌റ്റ് ചോയിസ്

ന്യൂഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ഗോവയിലോ മുംബൈയിലോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങ് കൊച്ച് കേരളത്തിലുമുണ്ട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ. പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. പടക്കങ്ങളുടെ വര്‍ണാഭമായ കാഴ്‌ച, വിസ്‌മയിപ്പിക്കുകയും നഗരത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനായി ജനങ്ങളും വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഒത്തുകൂടാറുണ്ട്. ബീച്ചുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, ബാറുകൾ, ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ, ഹൈറേഞ്ചുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ഡിജെ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഈവന്‍റുകളും പതിവാണ്.

  • ഫോർട്ട് കൊച്ചി

എല്ലാ വർഷവും ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനായി വൻ ജനാവലിയാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും വിദേശികളും ന്യൂഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാലാഡി ഫോർട്ട് കൊച്ചി കൂട്ടായ്‌മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെളി മൈതാനിയിലാണ് കൂറ്റൻ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ചത്.

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നു

വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് പപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നതോടെ പൂർത്തിയാകും. ക്രിസ്‌മസ് ട്രീയും അലങ്കാര വിളക്കുകളും നക്ഷത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും പരിസരവും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഭംഗിയാണ്. 48 അടി ഉയരമുള്ള പോർച്ചുഗീസ് വയോധികൻ്റെ മുഖച്ഛായയുള്ള പപ്പാഞ്ഞിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം.

പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ ചരിത്രം: പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ വയോധികൻ എന്ന് അർഥം വരുന്ന പാപ്പാഞ്ഞി കൊച്ചിയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. പോയ വർഷത്തെ തിന്മകളെ അകറ്റി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രതീകമായാണ് പാപ്പാഞ്ഞിയെ ഡിസംബർ 31ന്‌ അർധരാത്രി 12 മണിക്ക് അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നത്. വിദേശികളും സ്വദേശികളും ഉൾപ്പടെ ആയിരങ്ങളാണ് പപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നതിന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരോവർഷവും സാക്ഷികളാവുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലായിരുന്ന കാലത്താണ് കൊച്ചിയില്‍ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്ന ആഘോഷം ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത്.

  • ബേക്കൽ ബീച്ച് കാർണിവൽ

മലബാറുകാർക്ക് ബീച്ച് ആഘോഷങ്ങൾക്കും മറ്റും പറ്റിയ സ്‌പോട്ടാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബേക്കൽ ബീച്ച്. സംഗീത നിശകളും കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങളും കാർണിവൽ ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെയായി ഡിസംബർ 31 വരെ ബീച്ച് പാർക്കിൽ ബീച്ച് കാർണിവൽ നടക്കും. സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമൻസ്, പെറ്റ്ഷോ, അമ്യൂസ്മെൻ്റ് ഷോപ്പിങ് സ്ട്രീറ്റ്, ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌ത പരിപാടികളും ഇവിടെയുണ്ട്.

ബേക്കൽ ബീച്ച് കാർണിവലിൽ നിന്ന്
  • വർക്കല ബീച്ച്

ക്ലിഫ് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ഏക കടൽത്തീരമാണ് വർക്കല. ഇവിടെയും പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല. നൈറ്റ് ലൈറാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. ന്യൂഇയർ മാത്രമല്ല. വെറുതെ വന്നാൽ പോലും സഞ്ചാരികളെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണ് വർക്കല. ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, കഫേ എന്നിവയും ഉണ്ട്. പുതുവർഷാഘോഷങ്ങൾക്കായി ധാരാളം ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്.

വർക്കല ബീച്ച്
  • കോവളം

അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധി നേടിയ കോവളം ബീച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ഹവാ, സമുദ്ര എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ബീച്ചുകളാണ് ഇവിടുള്ളത്. കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് ന്യൂഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ഇഷ്‌ടമുള്ളവർക്ക് ഈ സ്ഥലം ബെസ്‌റ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും നിരവധി പരിപാടികൾ പുതുവർഷ തലേന്നും ഒരുക്കാറുണ്ട്.

കോവളം ബീച്ച്
  • ആലപ്പുഴ

അർത്തുങ്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്‌റ്റ്, ആലപ്പുഴ ബീച്ച് ഫെസ്‌റ്റ്, അന്ധകാരനാഴി ബീച്ച് ഫെസ്‌റ്റ്, കനാൽ ഫെസ്‌റ്റ്, കായൽ കാർണിവൽ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആഘോഷങ്ങൾ ആലുപ്പഴയിൽ എല്ലാത്തവണയും നടക്കാറുണ്ട്. കുമരകത്തും ന്യൂഇയർ പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ട്.

