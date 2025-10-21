മഞ്ഞില് പുതഞ്ഞ പര്വ്വത നിരകള്; ഈ യാത്രയില് നിങ്ങള്ക്കും റെക്കോഡ് സ്വന്തമായേക്കാം, നേരെ വിട്ടോളൂ നേപ്പാളിലേക്ക്
നേപ്പാളിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ പര്വ്വത നിരകളിലേക്ക് യാത്ര പോകാം. ചില ഹിഡണ് ട്രെക്കിങ് സ്പോട്ടുകളറിയാം...
നേപ്പാൾ: പലരുടെയും യാത്രകളോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർ ബീച്ചുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമൊക്കെ തേടിയാണ് പോകാറ്. എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർക്കാകട്ടെ സാഹസിക യാത്രകളോടായിരിക്കും താത്പര്യം. സാഹസിക യാത്രകള് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ട്രെക്കിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞ് മൂടിയ ഹിമാലയൻ യാത്രകള്. മഞ്ഞ് കാലം അടുക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രെക്കിങ്ങിനായി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടും.
എന്നാൽ മഞ്ഞ് കാലത്തെ ഹിമാലയൻ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ആകാശത്ത് നിന്നും ഊര്ന്നിറങ്ങുന്ന മഞ്ഞ് പര്വ്വതങ്ങളെയാകെ മൂടും. സഥാ സമയവും വര്ഷിക്കുന്ന മഞ്ഞ് മലനിരകളില് അങ്ങനെ തണുത്തുറയും. കാണാന് ഏറെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. എന്നാല് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അല്പം സാഹസികത കൂടുതല് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാം.
എന്നാൽ ഇതൊന്നും സാഹസിക യാത്രികർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല. അന്തരീക്ഷ താപനില മൈനസിനും താഴേക്ക് എത്തിയ പർവതങ്ങള് കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പർവതങ്ങള് കീഴടക്കി റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാനും ചിലപ്പോള് കഴിഞ്ഞേക്കും.
ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്ന് ട്രെക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ശൈത്യകാലം. കൊടുമുടികള് കീഴടക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഹിഡണ് ട്രെക്കിങ് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങ് നേപ്പാളിൽ. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ കൊടുമുടികളെ ആദ്യം കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള 10 കൊടുമുടികളിൽ എട്ടെണ്ണം ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടുന്ന ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. 6,000 മുതൽ 7,000 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള എണ്ണമറ്റ കൊടുമുടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ശൈത്യകാലമാകുമ്പോഴേക്കും നേപ്പാളിലേക്ക് പർവതാരോഹകർ എത്താറുണ്ട്. 400ൽപരം കൊടുമുടികള് നേപ്പാളിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ നിലവിൽ 462 കൊടുമുടികളിൽ ട്രെക്കിങ് അനുവദനീയമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറോളം കൊടുമുടികളിൽ ഇനിയും മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപാതം പതിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ആർക്കും അധികമൊന്നും അറിയാത്ത ചെറുതും വിശാലമായതുമായ ധാരാളം പർവതങ്ങളും നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടെന്ന് സാരം. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തവണ ഹിഡൻ സ്പോട്ടുകള് കീഴക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. സാഹസികത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനം നടത്തി വേണം യാത്ര തിരിക്കാൻ. എന്നാൽ യാത്ര കഴിയുമ്പോള് നിങ്ങളെത്തേടി ചില റെക്കോഡ് നേട്ടങ്ങളും എത്തിയേക്കാം.
ചെറുതും വിശാലവുമായ കൊടുമുടികളിൽ മനുഷ്യ സ്പർശം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത പർവതങ്ങള് കീഴടക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തവണ മാറി ചിന്തിക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ വെല്ലുവിളികളും അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതുമായ യാത്ര ആയതിനാൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശവും ആവശ്യമാണ്.
നിലവിൽ ഈ ശരത്കാലത്ത് ട്രെക്കിങ്ങിനായി നേപ്പാൾ 1,323 ക്ലൈംബിങ് പെർമിറ്റുകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർവതാരോഹകർ യുവാക്കളാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത്തരം ആളുകള്ക്ക് താത്പര്യം സാഹസികത കൂടിയ യാത്രയാണെന്ന് നേപ്പാളി പർവതാരോഹകനും ഗൈഡുമായ വിനായക് മല്ല പറയുന്നു.
നേപ്പാളിലെ ട്രെക്കിങിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്നത് എത്തിച്ചേരാനെടുക്കുന്ന സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നേപ്പാളിലെ പല മധ്യനിര കൊടുമുടികളിലും അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. ദൂരം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ തടസമെന്നും വിനായക് മല്ല പറയുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ സാഹസികത ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകാം. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളാകാം ആ കൊടുമുടിയിലെ ആദ്യ പർവതാരോഹകൻ.
