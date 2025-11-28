ETV Bharat / travel-and-food

ദിനോസറുകള്‍ ഇപ്പോഴും വാഴുന്നൊരിടം; നൈല്‍ നദിയിലെ പല്ലികളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രം, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഈയിടം ഇന്ത്യയില്‍

ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലെ നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്. ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട ഒരിടമാണിത്. കാഴ്‌ചാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്...

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Representational Image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 12:20 PM IST

21 Min Read
Choose ETV Bharat

മുനീറ ഫാസില്‍

ഴ്‌ചയില്‍ ആറ് ദിവസവും ജോലിയും തിരക്കും. അടച്ചിട്ട ഓഫിസിലെ എസിയുടെ കുളിരില്‍ എട്ട്‌ മണിക്കൂര്‍ നീളുന്ന ജോലി. ആറ് ദിവസം തുടരുന്ന ഈ ശീലത്തില്‍ അല്‍പം വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം. മുഴുവന്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്കും ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരു ദിവസം കമ്പനി അനുവദിച്ച ലീവാണ്.

അങ്ങനെ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അവധി ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് കാണാന്‍ നിരവധി കാഴ്‌ചകളുള്ള ഹൈദരാബാദില്‍ എന്തിന് ഒരു ദിവസം വെറുതെയിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്. അധികമൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതിനൊരുത്തരം മനസില്‍ തെളിഞ്ഞു. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരിടം. സ്വദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും ഒരുപോലെ ആളുകളെത്തുന്ന നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്. കാണാന്‍ നിരവധിയുണ്ട് ഇവിടെയെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടാണ് യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയ്‌ക്ക് തയ്യാറെടുത്തത് വളരെ എക്‌സൈറ്റ്‌മെന്‍റോടെ തന്നെയാണ്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Statue Of Bison. (ETV Bharat)

തെലങ്കാനയിലെ ബഹദൂര്‍പുരയിലാണ് നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. താമസിക്കുന്ന വീടിന് അടുത്ത ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്നും ബസില്‍ കയറിയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ബസില്‍ കയറി പാര്‍ക്കിന്‍റെ പേര് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റെടുത്തു. എകദേശം മുക്കാല്‍ മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ബസ് പാര്‍ക്കിന് മുന്നില്‍ ചെന്ന് നിന്നു. വിസിലൊന്ന് അടിച്ച് കണ്ടക്‌ടര്‍ നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കെത്തിയെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. തെലുഗിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും സ്ഥലം എത്തിയെന്ന് എനിക്കും മനസിലായി. പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് ബസ് നിര്‍ത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി. നിര്‍ത്തിയ സ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്നും നേരെ നോക്കിയപ്പോള്‍ മുന്നിലതാ നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്. രണ്ട് റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് വേണം പാര്‍ക്കിലെത്താന്‍.

അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരു റോഡുകളും മുറിച്ച് കടന്ന് മറുവശത്തെത്തി. വലിയ കവാടത്തില്‍ നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്‌ച ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജനസാഗരമായിരുന്നു. ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ നീണ്ട ക്യൂ. സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം നിരവധി പേര്‍.

അല്‍പ നേരം കൊണ്ട് ടിക്കറ്റെടുത്തു. ഇവിടെ ഗൂഗിള്‍ പേ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റെടുക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം. പൈസ നേരിട്ട് കൊടുത്താന്‍ ജീവനക്കാര്‍ അത് വാങ്ങിക്കില്ല. ടിക്കറ്റെടുത്ത് പാര്‍ക്കിന് അകത്തേക്ക് പോകാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിദേശികള്‍ ജീവനക്കാരോട് ഉയര്‍ന്ന ശബ്‌ദത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.

പണം നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ നന്നായി പരിചരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആതിഥേയത്വ മര്യാദയില്‍പ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരില്‍ നിന്നും പൈസ വാങ്ങി അവര്‍ക്ക് ഞാന്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി ടിക്കറ്റെടുത്ത് നല്‍കി. ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച അവര്‍ക്കത് വലിയ സന്തോഷവുമായി. ടിക്കറ്റ് കൈയില്‍ കിട്ടിയ അവര്‍ തന്നോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ ഞാനും അകത്തേക്ക് കയറാന്‍ ക്യൂവില്‍ നിന്നു. കൈയിലുള്ള ബാഗുകളെല്ലാം നന്നായി പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയുള്ളത്. കുപ്പി അടക്കമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവാദമില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കളൊന്നും കൈയില്‍ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് വേഗത്തില്‍ കയറി പോകാനായി. ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോള്‍ തന്നെ നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് എന്നെഴുതിയ വലിയൊരു ബോര്‍ഡ് കൂടി കാണാം. നിരവധി പേര്‍ അതിന് താഴെ നിന്നും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുക്കുന്നു.

അനങ്ങാ പാറയല്ലിത് അനങ്ങും പാറ: അകത്തെത്തിയ ഞാന്‍ നേരെ ഇടത് വശത്ത് കണ്ട വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത്. അവരെന്തെക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതോ ജീവിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായി. അവരെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന ഇടത്തെ കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഞാനും നോട്ടമെറിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വലിയ മൂന്ന് പാറയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് കാണാനായില്ല. എന്നാലും എന്തായിരിക്കും അതെന്ന ആകാംക്ഷ എന്‍റെ മനസില്‍ താളം കൊട്ടി. വേഗത്തില്‍ കൂടിന് അടുത്തേക്ക് നടന്നു.

നോക്കി നില്‍ക്കവേ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കന്‍റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരത്തെ ദൂരെ നിന്നും കണ്ട ആ പാറയിലൊന്ന് പതിയെ നീങ്ങും പോലെ തോന്നി. അപ്പോള്‍ അതിനെ സസൂക്ഷ്‌മം താന്‍ നോക്കി. അപ്പോഴേക്കും ചുറ്റുംകൂടി നിന്നവരെല്ലാം വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതൊരു വലിയ ആമയാണെന്ന സത്യം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസിലായത്. ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ ആമയെ താന്‍ കാണുന്നത്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Tortoise. (ETV Bharat)

പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങിയ ആമ നേരെ പോകുന്നത് കൂട്ടിനുള്ളില്‍ അല്‍പം അപ്പുറത്ത് കൂട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. വലിയ തോടിനുള്ളില്‍ നിന്നും പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തല. പിന്നാലെ നീളമുള്ള നാക്ക് നീട്ടി കാരറ്റ് അടക്കമുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ പതുക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഏറെ നേരം കാഴ്‌ച കണ്ട് നിന്നവരെല്ലാം പതിയെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോയിത്തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അല്‍പനേരം കൂടി അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ആമയെ മതിവരുവോളം കണ്ടു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Tortoise (ETV Bharat)

കുഞ്ഞന്‍ പിഗ്മി മാര്‍മോസെറ്റ്: പതിയെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോള്‍ അവിടെ വലിയൊരു കമ്പിക്കൂട് കണ്ടു. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ അതിലൊന്നും കാണാന്‍ എനിക്കായില്ല. കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടിന്‍റെ ഒരു മൂലയില്‍ നിന്നും മറുവശത്തേക്ക് എന്തോ ഒറ്റച്ചാട്ടം വച്ചത് പോലെ തോന്നിയത്.

വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ തിരിച്ച് കൂടിന് മുന്നിലെത്തി നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞന്‍ കുരങ്ങ് അവിടെയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത്രയും ചെറുത്. ഇത് ഏതാണ് ജീവിയെന്ന് അറിയാനായി അവിടെ എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ള ബോര്‍ഡ് വായിച്ചു. പിഗ്മി മാർമോസെറ്റ് (Pygmy marmoset). ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞന്‍ കുരങ്ങാണ്ത്രെ.

വലുപ്പ കുറവ് കാരണമാകാം ഇവന് ഫിംഗര്‍ മങ്കിയെന്നും പേരുണ്ട്. കാണുമ്പോള്‍ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്‌നസ് തോന്നും. എല്ലാവര്‍ക്കും കാണുംവിധം അവന്‍ വന്നിരുന്നതോടെ കൂടിന് മുമ്പില്‍ ആള്‍ത്തിരക്കേറി. അതോടെ അവിടെ നിന്നും ഞാന്‍ പതുക്കെ സ്‌കൂട്ടായി.

ആമ കുളവും ആമ തുരുത്തും: പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് വലിയൊരു കുളം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. അതിന് ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു തുരുത്ത് പോലെയുണ്ട്. കുളത്തിലും ആ തുരുത്തിലുമായി നിരവധി ആമകളെ കണ്ടു. വലുതും ചെറുതും എല്ലാം ഉണ്ട്. ആദ്യം കണ്ട കൂട്ടിലെ ആമയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമോ ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.

അല്‍പം വെയിലൊക്കെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുളത്തിലെ ആ തുരുത്തിലേക്ക് നിരവധി ആമകള്‍ കയറി നില്‍പ്പുണ്ട്. എപ്പോഴും വെള്ളത്തില്‍ നീന്തി തുടിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കും വേണ്ട ഒരു റിലാക്‌സേഷന്‍ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ തങ്ങളെ കാണാനല്ലെ ഇവരെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് അവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വെറുതെ മനസില്‍ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.

സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കൗതുകമായി സിംഹവാലന്‍ മക്കാക്ക്: ഓരോ കാഴ്‌ചയും കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ ഇനിയും ഏറെ കാണാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ആവേശത്തിലാണ് നടത്തം. ആമയെ കണ്ട സന്തോഷം മനസില്‍ നിന്നും മായും മുമ്പാണ് മറ്റൊരു കാഴ്‌ച കണ്ണിലുടക്കിയത്. വട്ടത്തിലുള്ള വലിയൊരു കമ്പിക്കൂട്. അതിനുള്ളില്‍ സന്ദര്‍ശകരെ നോക്കി ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്ന സിംഹവാലന്‍ മക്കാക്ക് (Lion-tailed macaque). ശരീരം മുഴുവന്‍ കറുത്ത രോമങ്ങള്‍. വെളുത്ത സട. കറുത്ത രോമങ്ങള്‍ വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. കാണികള്‍ മക്കാക്കിന്‍റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ പലവിധത്തില്‍ ശബ്‌ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവന്‍ ഇടക്കിടെ കാണികള്‍ക്ക് നേരെ നോക്കി അവന്‍റേതായ കളികളിലാണ്. അല്‍പനേരം അവിടെ നിന്ന ഞാന്‍ വീണ്ടും നടത്തം തുടങ്ങി.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Lion-tailed macaque (ETV Bharat)

വെയിലിന് അല്‍പം ചൂട് കൂടിയത് പോലെ തോന്നി. കുറച്ച് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ രണ്ട് കൂടുകളിലായിട്ട് കുരങ്ങുകളെ കാണാം. അതിലൊന്ന് നേരത്തെ കണ്ടത് പോലെ രോമവും സടയുമെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ നിറം കറുപ്പല്ല. തവിട്ട് നിറമാണ്. സന്ദര്‍ശകര്‍ നിരവധി പേരെ കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് നില്‍ക്കുന്നില്ല. നിലംതൊടാതെ പായും പോലെ തോന്നി.

എന്നാല്‍ ഇതിന് നേരെ എതിര്‍വശത്തുമുണ്ടൊരു കൂട്. അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ കൂട്ടിന് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കുരങ്ങിനെയാണ് കണ്ടത്. നല്ല പാവത്താനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. മാത്രമല്ല അവന്‍ കാണികള്‍ക്ക് കാണാന്‍ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് കാണികളെ കാണാന്‍ വേണ്ടി ഇരിക്കും പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആള്‍ത്തിരക്ക് ഏറെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തില്‍ കാഴ്‌ചക്കാരോട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Monkey. (ETV Bharat)

ബംഗാളിലെയോ ബംഗാള്‍ ടൈഗര്‍?

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Bengal Tiger. (Getty)
കാഴ്‌ചകള്‍ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ടെന്ന ചിന്തയില്‍ വീണ്ടും നടപ്പ് തുടങ്ങി. നേരെ ചെല്ലുന്നത് അല്‍പം ഭയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്കാണ്. മരങ്ങളും കുളവും എല്ലാമുള്ളൊരു വലിയ കൂട്. കൂട്ടിലൂടെ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ സധൈര്യം വിഹരിക്കുകയാണ് ബംഗാള്‍‍ ടൈഗര്‍. മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് കൂട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. കൂട്ടിലേക്ക് കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ചിലരാകട്ടെ അവയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാന്‍ പലവിധത്തില്‍ ശബ്‌ദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതൊക്കെയെത്ര കണ്ടതാ.... എന്ന ഭാവത്തിലാണ് അവരുടെ നടപ്പ്.
ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Bengal Tiger In Park. (ETV Bharat)

ദിനോസറുകള്‍ വാഴുന്നൊരിടം: ബംഗാള്‍ കടുവയെ കണ്ടതോടെ വെയിലാണെങ്കിലും അല്‍പം കൂടി ആവേശം കിട്ടിയത് പോലെ തോന്നി. മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോള്‍ വലത് വശത്തേക്ക് മറ്റൊരു റോഡ് കണ്ടു. അധികം സന്ദര്‍ശകരൊന്നും അതിലെ പോകുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചിലരാകട്ടെ അതിലൂടെ പോകുന്നതും കണ്ടു.

ഇതോടെ പോയാല്‍ വല്ലതും കാണുമോ എന്ന സംശയത്തിലായി. അപ്പോഴാണ് റോഡ് അരികില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മാപ്പ് കണ്ടത്. അതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. അതോടെ ദിനോസര്‍ പാര്‍ക്ക് എന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. എന്നാല്‍പ്പിന്നെ പോകാമെന്ന് മനസിലുറപ്പിച്ച് നടന്നു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Photo From The Dinosaur Park. (ETV Bharat)

നല്ല വീതിയുള്ള റോഡ്. ഇരുവശവും തണല്‍ മരങ്ങള്‍. അക്കൂട്ടത്തില്‍ പൂത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഗുല്‍മോഹറും കാണാം. ഇളം കാറ്റ് പൊഴിക്കുന്ന ഗുല്‍മോഹര്‍ പൂക്കള്‍ റോഡില്‍ ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്‍പം കൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ വലിയൊരു ദിനോസറിനെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. സിനിമകളിലൂടെയും പുസ്‌തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം കേട്ടും കണ്ടും മനസിലാക്കിയ ദിനോസര്‍ കണ്‍മുമ്പില്‍ കണ്ടതോടെ വലിയ സന്തോഷമായി.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Dinosaur (ETV Bharat)

ഇംഗ്ലീഷ്‌ സിനിമകളിലെല്ലാം കാണും പോലെ പന പോലുള്ള വലിയ മരങ്ങള്‍ അതിനിടയില്‍ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ദിനോസര്‍. പാര്‍ക്കിന്‍റെ ആ ഭാഗത്ത് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. മരത്തണലില്‍ ആളൊഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചുകള്‍. ദിനോസറിനെയും നോക്കി പതുക്കെ ആ ബെഞ്ചിലിരുന്നു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Photo From Dinosaur Park. (ETV Bharat)

നല്ല വണ്ണമുള്ള കാലുകള്‍ മാനം മുട്ടെ ഉയര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന തല. എന്തൊരു വലിയ ജീവിയെന്ന് തോന്നി. ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക് സിനിമ പോലെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാ ചെയ്യാം എന്ന ചിന്തയില്‍ സിനിമാറ്റിക് രീതിയിലെന്ന പോലെ വീഡിയോകളെടുത്തു.

ഒടുക്കം പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും മടങ്ങാന്‍ നേരം ദിനോസറിനൊപ്പം നിന്നൊരു ഫോട്ടോയെടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. ഒടുക്കം പനകള്‍ മാനം മുട്ടെ വളര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന അവിടേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങി. അതിന്‍റെ കാലിന് ചുവട്ടിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് അതിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ വലുപ്പം മനസിലാകുന്നത്. കാലിന് ചുവട്ടില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക് സിനിമയിലെ പോലെ ഇതിനിപ്പോള്‍ ജീവന്‍ വച്ചാല്‍ താനെന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ഉള്‍ഭയം തോന്നി.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Dinosaur Park. (ETV Bharat)

അതിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ പതുക്കെയൊന്ന് തലോടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ദിനോസറിനെ ആരാകും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ മനസിലുയര്‍ന്നു.

ഏറെ നേരം ദിനോസര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ചെലവഴിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയും ദീര്‍ഘ ദൂരം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൗതുകകരമായ കാഴ്‌ചകള്‍ ഏറെയുണ്ട് ഇനിയും കാണാന്‍. അങ്ങനെ ദിനോസര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും നേരെ തിരികെ മടങ്ങി.

പാര്‍ക്കിലെ ഗൗരവകാരന്‍: നേരത്തെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോയ അവിടെയെത്തി. അപ്പോഴാണ് സന്ദര്‍ശകരുടെ ആര്‍പ്പുവിളി കേട്ടത്. എന്താണെന്ന മനസില്‍ കരുതി ശബ്‌ദം കേട്ടയിടത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോഴാണ് വലിയൊരു ഗുഹയ്ക്ക് മുകളില്‍ പുള്ളിപ്പുലിയെ കണ്ടത്. മുഖത്ത് അല്‍പം ഗൗരവമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ശബമുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്‌ചകാര്‍ക്ക് നേരെ നോക്കി നില്‍ക്കുകയാണ് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യസവുമില്ലാതെ. നിരവധി കാഴ്‌ചകാര്‍ അവിടെ തന്നെ നില്‍പ്പുറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഞാന്‍ യാത്ര തുടര്‍ന്നു.

കാണ്ടാമൃഗത്തിന്‍റെ തൊലി കട്ടി നേരില്‍ കണ്ടു: പിന്നീട് നേരെ പോയത് മറ്റൊരു കൗതുക കാഴ്‌ച കാണാനാണ്. വലിയൊരു കുളം. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ അതിലൊന്നും കണ്ടില്ല. ആകാംക്ഷയോടെ അല്‍പനേരം നോക്കി നിന്നപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും വലിയൊരു തല പൊങ്ങി വന്നത്. വലിയൊരു കാണ്ടാമൃഗം.

ചെറുതായെന്ന് തലപൊക്കിയ അത് വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും എന്തോ ഒന്ന് വായയിലാക്കി വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയി. ഇനിയും പൊങ്ങി വരുമെന്ന് കരുതി അല്‍പ നേരം കൂടി അവിടെ തന്നെ നിന്നു. എന്നാല്‍ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.

തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട്. അതിലാണെങ്കില്‍ തല മുഴുവനായും പുറത്തേക്ക് നീട്ടി നില്‍ക്കുന്ന കാണ്ടാമൃഗത്തെ കണ്ടു. എന്തോ അധിക നേരം അവിടെയങ്ങനെ നില്‍ക്കാന്‍ തോന്നി. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാണ്ടാമൃഗം വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും എണീറ്റ് കരയിലേക്ക് കയറിയത്.

പാര്‍ക്കിലെ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ഹയ്യോ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി! നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള കാണ്ടാമൃഗം. അതിന്‍റെ തൊലി കട്ടി അഭാരമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. വെറുതെയല്ല മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുമ്പോള്‍ നിന്‍റേത് കാണ്ടാമൃഗത്തിന്‍റെ തൊലിക്കട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

കൂട്ടിലൂടെ പതിയെ അതങ്ങനെ നടന്നു. പിന്നീട് അത് നേരെ പോയത് കൂട്ടിനുള്ളിലെ ചെറിയൊരു ഗേറ്റുണ്ട് അതിനടുത്തേക്കാണ്. ഗേറ്റിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ കാണ്ടാമൃഗം അവിടെ വച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് തലയിട്ടു. ഇതോടെ എനിക്ക് കാര്യം മനസിലായി. കാണ്ടാമൃഗത്തിന് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട്.

പാത്രത്തില്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് ആശാന്‍ പരതുന്നത്. എന്താലെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്‌ത ജീവികളാണ് ഈ ഭൂമിയിലെന്ന് ചിന്തിച്ച് യാത്ര തുടര്‍ന്നു. മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഇടക്കിടെ തിരിഞ്ഞ് ഞാന്‍ കാണ്ടാമൃഗത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഓടിയെത്തി മൈ ഡിയര്‍ കരടി: ഇനി നേരെ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാഴ്‌ച കാണാനാണ്. അധികം ഉയരമില്ലാത്ത മതില്‍ കെട്ട് അതില്‍ ചെറിയൊരു കുളവും വലിയ ഗുഹകളും. അതിന് ഒറ്റ നടുക്കായി ഒരു ചെറിയ പാലം. അതിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു കരടി. കൈയെത്തും ദൂരത്താണ് കരടി. വലിയ ആക്‌ടീവൊന്നുമല്ല കക്ഷി. അതുകൊണ്ട് കാഴ്‌ചകാരെല്ലാം വെറുതെയൊന്ന് നോക്കി നടന്ന് പോകുന്നു. കൂടിന് അരികെ നിന്ന് ഞാന്‍ വായെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ കൈനീട്ടി.

പാര്‍ക്കിലെ കരടിയുടെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ചാടിയെണീറ്റ കരടി എനിക്ക് നേരെ വന്നു. പക്ഷെ കാണികള്‍ക്കും കരടിയ്‌ക്ക് ഇടയില്‍ കിടങ്ങുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മതിലിന് അടുത്തേക്ക് വരാന്‍ കരടിക്കാകില്ല. ഏറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതങ്ങനെ എന്നെയും നോക്കി നടന്നു. വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ നടത്തത്തിന് വേഗത കൂടും പോലെ തോന്നി. ഒരു നിമിഷം ഇതിന് മലയാളം വശമുണ്ടോയെന്ന് ഞാന്‍ വെറുതെ ശങ്കിച്ചു പോയി. ഏറെ നേരം അവന്‍റെ കുസൃതിയൊക്കെ കണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Bear In Nehru Zoological Park. (ETV Bharat)

ഒടുക്കം അവരെ കണ്ടെത്തി: ഇനി പോകുന്നത് നാട്ടിന്‍ പുറത്തുള്ളവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു സംഘത്തെ കാണാനാണ്. വലിയൊരു കൂട്ടില്‍ അവരങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്. മറ്റാരുമല്ല കുറുനരി. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കുറുക്കനാണെന്ന് തോന്നും. പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാലിത് കുറുനരിയാണ്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Jackal. (ETV Bharat)

കൂട്ടില്‍ അങ്ങ് ദൂരെ അവര് വട്ടത്തില്‍ ഓടിക്കളിക്കുന്നു. ഇടക്കിടെ സ്ഥിരം രാത്രിയില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്‌ദവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് വീട്ടില്‍ ലീവിന് പോകുമ്പോള്‍ രാത്രിയില്‍ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് ഇവരാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

മൃഗശാലയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍. (ETV Bharat)

എന്‍റെ നാട്ടിലെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. മലയും പുഴയും നിറയെ മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇടത്താണ് എന്‍റെ ഗ്രാമം. അവിടെ ഇടയ്‌ക്കിടെ പകല്‍ സമയത്ത് പോലും കുറുനരിയും കാട്ടാനയും എല്ലാം എത്താറുണ്ട്.

സട കുടഞ്ഞ് ഉശിരോടെ രാജാവ്: ഇനിയുള്ള പോക്ക് കാട്ടിലെ രാജാവിന്‍റെ അടുത്തേക്കാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കൂട്. അതില്‍ മൂന്ന് സിംഹങ്ങള്‍. കാണികളുടെ തിരക്കെല്ലാം കേട്ട് അവ കൂടിനുള്ളിലൂടെ ഉലാത്തുകയാണ്. ഇടയ്‌ക്ക് സടയെല്ലാം കുടഞ്ഞ് അതങ്ങനെ കൂട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Lion. (ETV Bharat)

നല്ല സ്റ്റൈലനായ ആ നടത്തവും ഭാവവും ഞാനും കാമറയില്‍ പകര്‍ത്തി. വീണ്ടും യാത്ര തുടര്‍ന്നു. അപ്പോഴേക്കും വെയിലിന് ചൂട് കടുത്തിരുന്നു. അല്‍പം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വലിയ മരങ്ങള്‍ തണല്‍ വിരിച്ചയൊരിടം കണ്ടത്. അവിടെയുള്ള ബെഞ്ചുകളിലെല്ലാം ആളുകള്‍ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിലത്തെല്ലാം നല്ല പച്ച പുല്ലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള്‍ത്തിരക്കില്‍ നിന്ന് അല്‍പം മാറി പുല്ലില്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. എല്ലാവരും വിവിധ ദേശക്കാരും ഭാഷക്കാരും. സ്വദേശികളെല്ലാം വെറുതെ വീക്കന്‍ഡ് ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണ് ഇവിടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി പേര്‍ കുടുംബ സമേതമാണ് പാര്‍ക്കിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പാര്‍ക്കിലെ സിംഹത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഉച്ചഭക്ഷണവും വെള്ളവും അടക്കമാണ്. തണലുളള ഇടം നോക്കി അവരെല്ലാം വലിയ വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നടുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികള്‍ അടക്കം പ്രായമായവര്‍ വരെയുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തില്‍. സ്ഥിരമായി പാര്‍ക്കില്‍ വരുന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരൊന്നും നടന്ന് കൊണ്ട് അധികം കാഴ്‌ചകള്‍ കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കണ്ണ് കെട്ടി കളിയും തൊട്ട് കളിയുമൊക്കെയായി ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്.

ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരില്‍ ചിലര്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കിയതിന് ശേഷം ഈ തണലിടത്തില്‍ കിടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കുന്നതും കാണാം. തണലില്‍ ഇരുന്ന് കാഴ്‌ചകള്‍ കണ്ട് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. ക്ഷീണം മാറിയതോടെ ഞാന്‍ വീണ്ടും നടത്തം ആരംഭിച്ചു.

മാനും മയിലും വാഴും സ്വര്‍ഗം: തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു മൈതാനം. അങ്ങനെ പറയാന്‍ കഴിയുമോയെന്നറിയില്ല. വലിയൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ അങ്ങിങ്ങായി നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍. നിലത്തെല്ലാം പച്ച പുല്ല് വിരിച്ചത് പോലുണ്ട്. അതിനിടയില്‍ ഇടക്കെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ചെറു കുളങ്ങള്‍. ഈ കൂട്ടില്‍ കാണാന്‍ നിരവധി മാന്‍കൂട്ടങ്ങളും മ്ലാവുകളും മയിലുകളും എല്ലാമുണ്ട്.

വലിയ ഇടമായത് കൊണ്ട് അവയ്‌ക്ക് സ്വൈരമായി വിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരിടം. ചിലയിടങ്ങളില്‍ മാനുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കിടക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാല്‍ മറ്റ് ചില മാനുകളും മ്ലാവുകളും തീറ്റ തേടി നടക്കുന്നുണ്ട്. മയിലുകളാകട്ടെ അതിനിടയിലൂടെ കൊത്തി പെറുക്കി നടക്കുന്നു. ശരിക്കും സ്വര്‍ഗീയ ഭൂമി പോലെ തോന്നിയ ഒരിടമാണ് എനിക്കിത്.

കാഴ്‌ചകള്‍ കണ്ട് നില്‍ക്കെ കുറച്ച് മാനുകള്‍ കൂടിനുള്ളില്‍ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കും വന്നു. വല്ലതും തീറ്റ നല്‍കുമോയെന്നറിയാണ് ആ വരവെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും പാര്‍ക്കില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കരുതെന്ന ബോര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിയമം തെറ്റിക്കാന്‍ പാടില്ലല്ലോ. ഏറെ നേരം പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്ന അവരില്‍ ചിലര്‍ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ പിന്‍മാറി പോയി.

അല്‍പം മുന്നോട്ട് നടന്നാല്‍ വലിയൊരു കമ്പിക്കൂട് കാണാം. അതിനുള്ളില്‍ നിരവധി പക്ഷികളും. വലിയ കൊക്കുകളും പ്രാവുകളും അതിനുള്ളിലുണ്ട്. കൂടിനുള്ളില്‍ നിരവധി മരങ്ങളും അവയ്‌ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ ചില്ലകളും എല്ലാമുണ്ട്. താഴെ ഭക്ഷണവും കൊക്കുകള്‍ക്കായി ചെറു കുളങ്ങളും കാണാം. അവയില്‍ ചിലത് മരത്തിന്‍റെ ചില്ലകളില്‍ അനങ്ങാതെയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുള്ള മയക്കത്തിലാകും. പക്ഷികളെയെല്ലാം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും നടന്ന് തുടങ്ങി.

ഉച്ചമയക്കത്തില്‍ കഴുതപ്പുലികളും റെസ്റ്റില്ലാത്ത കടുവയും: നേരെ ചെന്നത് കഴുതപ്പുലികളും കടുവകളുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരിടത്തേക്കാണ്. രണ്ട് കൂടുകളിലായിട്ടാണ് കഴുതപ്പുലികളെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നത്. കൂടിന്‍റെ മതില്‍ക്കെട്ടിന് അധികം ഉയരമില്ല. മുകളില്‍ കമ്പി കൂടുമില്ല. ഇവയ്‌ക്ക് വേഗത്തില്‍ പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോയെന്ന് മനസില്‍ ഓര്‍ത്തു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Bengal Tiger. (ETV Bharat)

ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല മയക്കത്തിലാണ് കഴുതപ്പുലികള്‍. അവയെ ഉണര്‍ത്താന്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ അവരാല്‍ കഴിയും വിധം ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏഹെ... അവരുണ്ടോ അറിയുന്നു. ഇടയ്‌ക്കെപ്പോഴോ തലയൊന്ന് ഉയര്‍ത്തി ചുറ്റും നോക്കി വീണ്ടും മയങ്ങി.

പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത് വലിയൊരു കൂട്ടില്‍ കടുവകളെ കാണാം. അവയിലൊന്ന് കൂട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. ദേഹത്താകെ കറുത്ത വലിയ വരകള്‍. കാണാന്‍ നല്ല കൗതുകം തോന്നി. അതോടൊപ്പം അല്‍പം ഭയവും. കൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള കുളത്തിന് അരികെയെത്തിയ കടുവകളിലൊന്ന് അല്‍പം വെള്ളം കുടിച്ച് വീണ്ടും നടത്തം തുടങ്ങി. കൂട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉച്ച മയക്കത്തിലാണ്.

ആനച്ചന്തം കാണാന്‍ തിരക്കേറെ: എന്നാല്‍ പിന്നെ അവര് കിടന്ന മയങ്ങട്ടെയെന്നും കരുതി വീണ്ടും പ്രയാണം തുടര്‍ന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു ആന പന്തിയും കണ്ടു. ദൂരെ നിന്നും കണ്ടപ്പോള്‍ കാട്ടാനയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിലും അത് വെറുതെ ധാരണ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് കാലില്‍ ചങ്ങല കണ്ടത്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Elephants In Nehru Zoological Park. (ETV Bharat)

മാത്രമല്ല വെറേയും ഉണ്ട് ആനകളിവിടെ. അല്‍പം ദൂരെ നില്‍ക്കുന്ന അവ തീറ്റയെടുക്കുകയാണ്. വെയിലിന്‍റെ ചൂട് കാരണമായിരിക്കും പുറത്തേക്കെല്ലാം മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആനകള്‍. എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണെങ്കിലും ആനകളെ കാണാന്‍ ഇവിടെ ഏറെ പേരുണ്ട്. കൂടി നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെല്ലാം കൗതുകം കാണുന്നുണ്ട്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Elephants In Nehru Zoological Park. (ETV Bharat)

ആന കാഴ്‌ചകളെല്ലാം കണ്ട് നേരെ നടന്ന് കേറിയത് ഒരു പാലത്തിലേക്കാണ്. താഴെ നല്ല ആഴം തോന്നിക്കുന്ന തടാകം. നല്ല വിസ്‌തീര്‍ണമുള്ള തടാകമാണ്. തടാകത്തില്‍ നിറയെ ചെടികള്‍ വളര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന്‍ പായല്‍ പോലെ തോന്നിക്കുന്നവയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

കാഴ്‌ച കാണാന്‍ നില്‍ക്കുന്ന പാലത്തിന് താഴെ വലിയ മീനുകള്‍ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു. സന്ദര്‍ശകര്‍ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ തിന്നാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് അവ. വലുതും ചെറുതും ഒട്ടനവധിയുണ്ട് മീനുകള്‍. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോള്‍ കൂട്ടത്തോടെ അവ പാഞ്ഞെത്തുന്നത് കാണാന്‍ നല്ല രസമുണ്ട്.

ടിക്കറ്റെടുത്ത് കേറിയ ഗേറ്റില്‍ നിന്നും ഏത്രയോ കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യം കാണുന്ന ഓരോ സഞ്ചാരികളുടെയും മുഖത്ത് നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം. നിരവധി പേര്‍ പലയിടങ്ങളിലെ മരച്ചുവട്ടില്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്‌ക്ക് കാണുന്ന കടകളില്‍ നിന്നും ഐസ്‌ക്രീമും പോപ്പ് കോണും വാങ്ങി അതും കഴിച്ച് നടക്കുന്നവരെയും കാണാം.

പ്രതിമയെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഒറിജിനലാണ്: കാഴ്‌ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെയൊരു വലിയ കൂട് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. അവിടെയെന്തോ കാണാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കുറപ്പായി. അത്രയേറെ സഞ്ചാരികള്‍ അവിടെ കൂടി നില്‍പ്പുണ്ട്. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് മാനം മുട്ടെ തലയുര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ജിറാഫുകളെ കണ്ടത്. എന്നാല്‍ അനങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്ന അവയെ കണ്ടപ്പോള്‍ ശരിക്കും പ്രതിമയാണെന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Giraffe In Park. (ETV Bharat)

പിന്നെയാണ് അവ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന കണ്ടത്. ഇതോടെയാണ് പ്രതിമയല്ലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ചത്. വലിയ കൂട്ടിലാണ് ഇവയുള്ളത്. കൂടിന് മുകളിലാണ് ഇവയ്‌ക്കുള്ള ഭക്ഷണം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ഉയരമുള്ള തലയുള്ള ഇവയ്‌ക്ക് താഴെ ഭക്ഷണം വച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്താലെ കാര്യം.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Giraffe In Park. (ETV Bharat)

ആഴക്കടല്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ കണ്‍മുന്നില്‍: അത്ഭുതങ്ങളേറെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിടമാണ് ആഴക്കടല്‍. കടലിലെ നമ്മള്‍ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാഴ്‌ചകളും ഈ പാര്‍ക്കില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെറും പത്ത് രൂപയ്‌ക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റെടുത്താല്‍ നല്ല മനോഹരമായ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത നിരവധി മത്സ്യങ്ങളെ കാണാം. പലനിറത്തിലും വര്‍ണത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള മീനുകളാണ് അക്വേറിയത്തില്‍ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഏനിക്ക് ഏറ്റവും വിസ്‌മയമായി തോന്നിയത് തലയില്‍ വലിയൊരു മുഴ പോലുള്ള ഒരു മീനാണ്. ജീവിതത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഞാനീ കാഴ്‌ച കാണുന്നത്.

പാര്‍ക്കിലെ അക്വാറിയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

നൈല്‍ നദിയിലെ പല്ലിയും ചീങ്കണ്ണികളും മേയുന്ന ഇടം: പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള യാത്ര. സമയം ഏകദേശം അഞ്ച്‌ മണിയോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമയം അതിക്രമിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ഞാന്‍ ചെന്ന് നിന്നത് വലിയ മരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരിടത്താണ്. അവിടെയാകട്ടെ വലിയൊരു മതില്‍ കെട്ട് കാണാം. മതില്‍ കെട്ടിന് മുകളില്‍ നെറ്റ് കൊണ്ടും കൂട് ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒട്ടനവധി നൈല്‍ നദിയിലെ പല്ലികള്‍.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Crocodile (Getty)

ഇതേതാ ജീവിയെന്ന് കരുതി അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മുതലകളാണ്. ഇവയെ നൈല്‍ നദിയിലെ പല്ലിയെന്ന് വിളിക്കാന്‍ ഒരു കാരണമുണ്ട്. 'നൈല്‍ പദിയിലെ പല്ലി' എന്നര്‍ഥം വരുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തില്‍ നിന്നാണ് 'ക്രോക്കോഡൈല്‍' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ വാക്കുണ്ടായത്. അത് തന്നെ കാര്യം.

വലുതും ചെറുതും അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത അത്രയേറെയുണ്ട്. അവയില്‍ ഒന്നും തന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാം ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നി. കൂടിന് നടുക്കൊരു ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ട് കാണാം. വെള്ളം അത്ര തെളിഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇവ ഇടക്കിടെ അതിലേക്ക് ഊളിയിടുന്നത് കൊണ്ടാകാം വെള്ളത്തിന് ചെളിയുടെ നിറം.

സന്ദര്‍ശകര്‍ പലവിധത്തില്‍ ശബ്‌ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവ അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതിനിടെ ആ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ നിന്നും ഒരു തല പൊങ്ങി വന്നു. പിന്നാലെ ഒരു മുതല കരയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് കയറി. മറ്റൊരു കൂട്ടം മുതലുകളുടെ അടുത്തെത്തി അനങ്ങാതെ കിടന്നു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Crocodile In Park (Getty)

ഇത്രയേറെ മുതലകളെ ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. മുതലകളെ കണ്ട് തൊട്ടുടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടിലെ കാഴ്‌ച കാണാന്‍ പോയി. എന്നാല്‍ അവിടെ മുതലയല്ല പകരം ചീങ്കണ്ണിയാണ്. മുതലയെയും ചീങ്കണ്ണിയെയും വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാം. കാരണം അവയുടെ ശരീര പ്രകൃതി അല്‍പം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുതലുകളുടെ അത്രയും എണ്ണം ചീങ്കണ്ണികളില്ല. എന്നാലും രണ്ട് കൂടുകളിലായിട്ടാണ് ഇവയെ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചീങ്കണ്ണിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ ഒരു കൊക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് നടുക്കെത്തി ഒറ്റക്കാലില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ചീങ്കണ്ണി അതിനെ പിടിക്കുമോയെന്നൊരു ആശങ്ക മനസിലുണര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ അല്‍പനേരം വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന കൊക്ക് പിന്നെ കൂട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമെല്ലാം നടന്നു. പക്ഷെ ചീങ്കണ്ണികളൊന്നും അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Crocodile. (Getty)

ഒരു പക്ഷെ അവ കൊക്കിനെ ഭക്ഷിക്കില്ലായിരിക്കുമോ? അതോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കായിരിക്കുമോ? എന്തായാലും മനസിലുണ്ടായ ആശങ്ക പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കൂട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടന്ന കൊക്ക് അല്‍പം സമയം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പറന്നകന്നു.

ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതല്‍ മൃഗങ്ങളുള്ള പാര്‍ക്കില്‍ വരുന്നതെന്ന് സന്ദര്‍ശകനായ സൈനികന്‍ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ഏറെ ദൂരെ നടക്കാനുണ്ടെങ്കിലും കാഴ്‌ചകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ക്ഷീണമൊന്നും അറിയുന്നേയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാന്‍ ഏറെയുണ്ട് ഇവിടെ. മൃഗങ്ങളെ നേരില്‍ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരും എക്‌സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് ഷെരീഫ്‌ പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യയില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാര്‍ക്കിലൊന്ന് സന്ദര്‍ശിക്കാനായതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സന്ദര്‍ശകയായ ദില്‍ഫയും പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനൊപ്പം ആസ്വദിക്കാന്‍ കൂടി പറ്റിയ ഇടമാണിത്. ദിനോസര്‍ പാര്‍ക്കും ബട്ടര്‍ഫ്ലൈ പാര്‍ക്കും എല്ലാം കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് തന്‍റെ കുടുംബമെന്നും ദില്‍ഫ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Toy Train. (ETV Bharat)

സമയം ഏകദേശം അഞ്ചരയോട് അടുത്തു. സൂര്യന്‍ പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് താഴുന്നു. പാര്‍ക്കില്‍ പതിയെ ഇരുട്ട് മൂടി തുടങ്ങി. സഞ്ചാരികളെല്ലാം പതിയെ പാര്‍ക്ക് വിടാനൊരുങ്ങുന്നു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഞാനും. വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാമെന്ന് മനസിലോര്‍ത്ത് നടക്കുമ്പോഴാണ് എക്‌സിറ്റ് ഗേറ്റിന്‍റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയെന്ന് മനസിലാകുന്നത്. അവിടെ കണ്ട കടയില്‍ നിന്നും ഒരു കുപ്പി മിനറല്‍ വാട്ടര്‍ വാങ്ങി കുടിച്ചു. പതുക്കെ പാര്‍ക്ക് വിട്ടു. ഇനിയും വരണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് പടിയിറക്കം.

ആസ്വദിക്കാന്‍ നിരവധി കാഴ്‌ചകളുണ്ട് പാര്‍ക്കില്‍. വിശദമായി ഓരോന്നും കാണണമെങ്കില്‍ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും. മാത്രമല്ല പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ജംഗിള്‍ സഫാരി കൂടിയുണ്ട്. സിംഹത്തെയും കാട്ടുപോത്തിനെയുമെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് കാണണമെങ്കില്‍ ജംഗിള്‍ സഫാരി നടത്തിയാല്‍ മതി.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Way To Butterfly Park. (ETV Bharat)

അതിന് പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ നിന്നും ടിക്കറ്റെടുത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല വിവിധയിനം മീനുകളെല്ലാം ഉള്ള അക്വേറിയം, ബട്ടര്‍ ഫ്ലൈ പാര്‍ക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അക്വേറിയം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ നിന്നും 10 രൂപ ടിക്കറ്റെടുക്കണം. എന്നാല്‍ ബട്ടര്‍ ഫ്ലൈ പാര്‍ക്കില്‍ പോകാന്‍ പ്രത്യേക ടിക്കറ്റൊന്നുമില്ല. ഏറെ ദൂരം നടന്ന് കാണാനുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാല്‍ നടക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ട്രെയിന്‍ സൗകര്യവും പാര്‍ക്കില്‍ സജ്ജമാണ്. ബാറ്ററി ഓപറേറ്റഡ് വെഹിക്കിള്‍, ടോയ്‌ ട്രെയിന്‍, സൈക്കിള്‍ സഫാരി, വീല്‍ ചെയര്‍ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Safari (ETV Bharat)

നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിനെ കൂടുതലറിയാം: 1963 ഒക്‌ടോബര്‍ ആറിനാണ് നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്ന് നല്‍കിയത്. 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള 24 കമാനങ്ങളുള്ള ആർച്ച് ബണ്ട് അണക്കെട്ടായ മിറാലം ടാങ്ക് ബണ്ടിനോട് ചേർന്നാണ് മൃഗശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൃഗശാലയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി നിരവധി ദേശാടന പക്ഷികളെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

തുറന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗശാലയാണിത്. ഇത് മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലടച്ചിടുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായകമാകും. കാണികള്‍ക്കും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ വലിയ കിടങ്ങുകള്‍ നിര്‍മിച്ചാണ് ഇവിടെ അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുരുന്നുകള്‍ ജന്മമെടുക്കുന്ന പാര്‍ക്ക്: 1980കളില്‍ മുതലുകളുടെ എണ്ണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക പ്രജനന കേന്ദ്രം നിലവില്‍ വന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവികള്‍ക്കായും ഇവിടെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിമാൻ, ബ്ലാക്ക് ബക്ക്, നിൽഗായ്, കറുത്ത തലയുള്ള ഐബിസ്, യുറേഷ്യൻ സ്‌പൂൺബിൽ, പെരുമ്പാമ്പ്, ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്ര ആമ, ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ഷെൽ ആമ, ഇന്ത്യൻ ചാമിലിയൻ എന്നിവയുടെയും അപൂർവവും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ കാണ്ടാമൃഗം, നീലഗിരി ലങ്കൂർ, സിംഹവാലൻ മക്കാക്ക്, സാറസ് ക്രെയിൻ, ഗ്രേ പെലിക്കൻ, പെയിന്‍റഡ് സ്റ്റോർക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെയും പ്രജനനത്തിന് പാര്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ മാത്രമല്ല വിദേശ ഇനങ്ങളായ ഒറാങ്ങ് ഉട്ടാൻ, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, ആഫ്രിക്കൻ സിംഹം, ജാഗ്വാർ, ഒട്ടകപ്പക്ഷി, മക്കാവ്, ഗ്രീന്‍ ഇഗ്വാന എന്നിവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍ക്കിലെ നിരക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ: അവധി ദിവസങ്ങള്‍ ഒഴികെ പാര്‍ക്കിലേക്കുള്ള എന്‍ട്രി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 70 രൂപയാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് 45 രൂപയും. എന്നാല്‍ അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് 80 രൂപയും കുട്ടികള്‍ക്ക് 55 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഫോട്ടോകള്‍ ചിത്രീകരിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. സ്റ്റില്‍ ക്യാമറയ്‌ക്ക് 60 രൂപയും വീഡിയോ ക്യാമറയ്‌ക്ക് 120 രൂപയുമാണ്. കാഴ്‌ചകള്‍ കാണാന്‍ തീവണ്ടിയില്‍ കേറേണ്ട മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് 45 രൂപയും കുട്ടികള്‍ക്ക് 25 രൂപയുമാണ്. ജംഗിള്‍ സഫാരിയാണെങ്കില്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് 80 രൂപയും കുട്ടികള്‍ക്ക് 45 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

സന്ദര്‍ശന സമയം: ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെ രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ 5.30 വരെയാണ് പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതേസമയം ജൂലൈ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെ രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 വരെയാകും. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 4.30 വരെ മാത്രമെ ടിക്കറ്റ് നല്‍കുകയുള്ളൂ. തിങ്കളാഴ്‌ചകളില്‍ പാര്‍ക്കിന് അവധിയാണ്.

പാര്‍ക്കില്‍ എത്തിച്ചേരാം: ബഹദൂര്‍ പുരയിലാണ് നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കുള്ളത്. പാര്‍ക്കിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സെന്‍ററല്‍ ബസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ബസില്‍ പാര്‍ക്കിലെത്താം. ബസ്‌ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും 20 മിനിറ്റ് ദൂരെമെയുള്ളൂ പാര്‍ക്കിലേക്ക്.

ഇനി യാത്ര ട്രെയിനിലാണെങ്കില്‍ ഹൈദരാബാദ് ഡെക്കാന്‍, കച്ചിഗുഡ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അടുത്തുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നും എട്ട്‌ കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമെ പാര്‍ക്കിലേക്കുള്ളൂ. സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും ബസിനോ ടാക്‌സിക്കോ ഇവിടെയെത്താവുന്നതാണ്. കച്ചിഗുഡ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ ഇവിടെ നിന്നും 8.6 കീമി ദൂരമാണ് മൃഗശാലയിലേക്കുള്ളത്.

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
Zoo Map. (www.nzptsfd.telengana.gov.in)

വിമാന മാര്‍ഗമാണ് യാത്രയെങ്കില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളവും ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളവുമാണ് അടുത്തുള്ളത്. രാജീവ് ഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയാല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് അപ്രോച്ച് റോഡിലൂടെയും എന്‍എച്ച് 44 വഴിയും വരികയാണെങ്കില്‍ 23.2 കീമി ദൂരമാണുള്ളത്. അതേസമയം ഷംഷാബാദില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ 14.9 കീമി ദൂരമാണ് പാര്‍ക്കിലേക്കുള്ളത്. എന്‍എച്ച് 44 വഴിയാണ് യാത്രയെങ്കില്‍ 23 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പാര്‍ക്കിലെത്താം.

സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം: വര്‍ഷം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദര്‍ശകരാണ് നെഹ്‌റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിലെത്തുന്നത്. 2017 മുതല്‍ 2025 വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താല്‍ 2017-18 വര്‍ഷത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ പാര്‍ക്കിലെത്തിത്. 28, 95, 591 പേരാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഏറ്റവും കുറവാകട്ടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തിലാണ്. 7,26,282 പേരാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ പാര്‍ക്കിലെത്തിയത്. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 22,93,192 പേരാണ് പാര്‍ക്കില്‍ എത്തിയത്. ഈ വര്‍ഷം മെയ്‌ മാസത്തിലാണ് പാര്‍ക്കില്‍ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറിയത്. മെയ്‌യില്‍ മാത്രം പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ചത് 3,25,666 പേരാണ്.

സന്ദര്‍ശകരുടെ കണക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍:

ZOO TOURIST SPOT IN HYDERABAD TELANGANA TOURISM NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
പാര്‍ക്കിലെത്തിയ സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം. (ETV Bharat)

Also Read

TAGGED:

ZOO
TOURIST SPOT IN HYDERABAD
TELANGANA TOURISM
NEHRU ZOOLOGICAL PARK ROOT
NEHRU ZOOLOGICAL PARK HYDERABAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.