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മലനിരകളെ നീലക്കടലാക്കാൻ കുറിഞ്ഞി വസന്തം വീണ്ടുമെത്തുന്നു; ചൊക്രമുടിയിലും മീശപ്പുലിമലയിലും ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം

12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂവിടുന്ന ‘സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന’ (Strobilanthes kunthiana) ഇനത്തിൽപെട്ട കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കളാണ് മലനിരകളെ നീലക്കടലാക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്.

NEELAKURINJI MOUNTAINS INTO A SEA OF ​​BLUE MUNNAR PALCES IN NEELAKURINJI STROBILANTHES KUNTHIANA
നീലക്കുറിഞ്ഞി (x.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 6:30 PM IST

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ഇടുക്കി: പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ വീണ്ടുമൊരു വസന്തകാലത്തിന് അരങ്ങുണരുന്നു. പ്രകൃതി സ്നേഹികളെയും യാത്രാപ്രേമികളെയും ഒരേപോലെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്നാറിലെ മലനിരകൾ നീലപ്പട്ടുടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കൈയേറ്റമൊഴിപ്പിച്ച് സർക്കാർ തിരിച്ചുപിടിച്ച ചൊക്രമുടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ മഹാവിസ്‌മയം വിരുന്നെത്തുന്നത്. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂവിടുന്ന ‘സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന’ (Strobilanthes kunthiana) ഇനത്തിൽപെട്ട കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കളാണ് മലനിരകളെ നീലക്കടലാക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്.

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)

സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളോടെ ഈ സ്വാഭാവിക പുൽമേടുകൾ പൂർണ്ണമായും നീലക്കുറിഞ്ഞികളാൽ നിറയുമെന്നാണ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇതിനോടകം തന്നെ ചൊക്രമുടിയിൽ കുറിഞ്ഞിച്ചെടികൾ പലതും പൂത്തുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ വിരിയുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഇത്തവണ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്വാഭാവിക പുൽമേടുകളിലാണ് കുറിഞ്ഞി വസന്തം പ്രധാനമായും ദൃശ്യമാകുക. താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ പൂക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

  • ചൊക്രമുടി: സർക്കാർ കൈയേറ്റമൊഴിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ പ്രദേശം ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതിനകം തന്നെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങി.
  • മീശപ്പുലിമല: ഹിമാലയത്തിന് തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇക്കോ ട്രെക്കിങ് കേന്ദ്രം.
  • എടലിമേട്: മാട്ടുപ്പെട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള മനോഹരമായ പുൽമേട്.
  • സെവൻമല
  • ഗുണ്ടമല

തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങും കെഎസ്ആർടിസി സർവീസും

നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രാഥമിക ഒരുക്കങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനൗദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദേവികുളം സബ് കളക്‌ടർ വിഎം ആര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്നു.

NEELAKURINJI MOUNTAINS INTO A SEA OF ​​BLUE MUNNAR PALCES IN NEELAKURINJI STROBILANTHES KUNTHIANA
നീലക്കുറിഞ്ഞി (X.com)

ഫോറസ്‌റ്റ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ (KFDC), ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (DTPC), മൂന്നാർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സൊസൈറ്റി (MEWS), വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (WTI) എന്നീ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

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പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്: ചൊക്രമുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനായി സഞ്ചാരികൾക്ക് ഓൺലൈനായി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. ഇത് വഴി പരിധിയിലധികം ആളുകൾ ഒരേസമയം എത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഗതാഗത ക്രമീകരണം: മേഖലയിലെ കനത്ത വാഹനത്തിരക്കും ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഒഴിവാക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

NEELAKURINJI MOUNTAINS INTO A SEA OF ​​BLUE MUNNAR PALCES IN NEELAKURINJI STROBILANTHES KUNTHIANA
നീലക്കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

മീശപ്പുലിമലയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി പഠനം നടത്തും; അതിലോലമായ പരിസ്ഥിതിയുള്ള മീശപ്പുലിമലയിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതിനായി പ്രദേശത്തിൻ്റെ 'ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി' (താങ്ങാനാകുന്ന സന്ദർശകരുടെ പരിധി) പഠനം നടത്താൻ കെഎഫ്‌ഡിസി അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മീശപ്പുലിമലയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക.

NEELAKURINJI MOUNTAINS INTO A SEA OF ​​BLUE MUNNAR PALCES IN NEELAKURINJI STROBILANTHES KUNTHIANA
നീലക്കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

മൂന്നാറിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവേകുന്നതാണ് ഈ കുറിഞ്ഞി വസന്തം. സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ രീതിയിൽ കുറിഞ്ഞി വസന്തം കാണാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ.

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TAGGED:

NEELAKURINJI
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