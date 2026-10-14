നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതാ അഞ്ച് കിടിലൻ റെസിപ്പികൾ
നവരാത്രി വ്രത നാളുകളോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ വിഭവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉത്സവനാളുകളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്.
Published : October 14, 2026 at 4:35 PM IST
ഭക്തിയുടെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും ആചാരപരമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുടെയും സമയമാണ് നവരാത്രി. രാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വളരെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ നാളായിട്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ സങ്കൽപ്പിച്ച് പോരുന്നത്.
ഈ സമയം ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന രുചികരമായ ചില ലഘുഭക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
സബുദാന വട
ഒരു ക്ലാസിക് നോമ്പ് വിഭവമാണ് സബുദാന വട. വളരെ ക്രിസ്പിയായ ഈ പലഹാരം വളരെ രുചികരമാണ്. കുതിർത്ത ചവ്വരി, വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വറുത്ത നിലക്കടല പൊടിച്ചത്, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം പാകത്തിന് കുഴച്ച് സാധാരണ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണയിൽ വറുക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തും കഴിക്കാം.
മഖാന ചാട്ട്
ലഘുവും എന്നാൽ തൃപ്തികരവുമായ വിഭവമാണ് മഖാന ചാട്ട്. നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത മഖാന, വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വറുത്തെടുത്ത നിലക്കടല, ഉപ്പ്, നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. ഇതിലേയ്ക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
കുട്ടു കി പക്കോടി
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരമ്പരാഗതമായി തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവമാണ് കുട്ടു കി പക്കോടി. ഗോതമ്പ് മാവ് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചത്, പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് മാവ് തയ്യാറാക്കുക. ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളോ കഷണമോ ആക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൊരിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ആലു ടിക്കി
ക്രിസ്പി ആലു ടിക്കി തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേയ്ക്ക് വറുത്ത ജീരകപ്പൊടി, ചെറുതായരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനിയിത് കയ്യിൽ വച്ച് പരത്തിയെടുത്തത് പാനിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി രണ്ട് വശവും മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ആലു ടിക്കി തയ്യാർ ഞൊടിയിടയിൽ.
രാജ്ഗിര ലഡു
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വിഭവമാണിത്. ഇതൊരു മധുരപ്പലഹാരമാണ്. ശർക്കരയാണ് പ്രധാനമായും ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തതിലേയ്ക്ക് ചൂടോടെതന്നെ രാജ്ഗിര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞപ്പുല്ല്/റാഗി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇനിയിത് ചെറിയ ചൂടോടോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചികരമായ ലഡു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാകും. വേണമെങ്കിൽ അൽപ്പം നെയ്യും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
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