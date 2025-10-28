ETV Bharat / travel-and-food

ഒരു വട്ടം കഴിച്ചാൽ ഫാൻ ആകും; നല്ല കിടിലൻ ടേസ്‌റ്റില്‍ 'മട്ടണ്‍ ഉരുളകള്‍', റെസിപ്പി ഇതാ

മട്ടണിൽ അല്‌പം വെറൈറ്റി പരീക്ഷിക്കാം. എല്ലില്ലാത്ത മട്ടണിൽ നല്ല മസാല ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കിടിലൻ ഐറ്റം ഇതാ ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ..

Mutton Balls (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 8:30 PM IST

1 Min Read
ബീഫും ചിക്കനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും രുചികരമായ മറ്റൊന്നാണ് മട്ടൺ? ഇതില്‍ തന്നെ മട്ടണ്‍ കറിയും സ്റ്റ്യൂവുമെല്ലാം പലരും കഴിച്ചു കാണും, എന്നാൽ, എല്ലില്ലാത്ത മട്ടണിൽ നല്ല മസാല ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ "മട്ടണ്‍ ബോൾസ്" അല്ലെങ്കിൽ മട്ടണ്‍ ഉരുളകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളിൽ പുതുമ തേടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഇത്. ഒരു വട്ടം കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും. സല്‍ക്കാരങ്ങളിലും മറ്റ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലെങ്കില്‍ വൈകുന്നേര ചായയ്‌ക്ക് സ്‌നാക്‌സ് ആയിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാം. രുചികരമായ "മട്ടണ്‍ ബോൾസ്" എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം..

ചേരുവകൾ:

  • മട്ടൺ (എല്ലില്ലാത്തത്) - 500 ഗ്രാം
  • സവാള- 1
  • പച്ചമുളക്- 2
  • ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- ½ ടീസ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- 1 ടീസ്‌പൺ
  • ഗരം മസാല- 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • മുട്ട- 1
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്നവിധം:

ആദ്യം മട്ടണ്‍ ചെറിയ കഷ്‌ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. സവാള, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനു ശേഷം അരച്ച്‌വച്ച മട്ടണിലേയ്‌ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇവ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം.

പിന്നീട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക ഇതിലേയ്‌ക്ക് അരിഞ്ഞ്‌ വച്ച സവാള ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം, ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നേരത്തേ ഉണ്ടാക്കിവച്ച ഉരുളകൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. സ്വാദിഷ്‌ടമായ മട്ടണ്‍ ബോൾസ് റെഡി.....

