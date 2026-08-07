റൈസിനും ചപ്പാത്തിക്കും കൂട്ടാനൊരു ഉഗ്രൻ കറി; മട്ടർ പനീർ മസാല ഇങ്ങനെയൊന്നു തയ്യാറാക്കിയാലോ
ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, കുബ്ബൂസ്, ചോറ്, ബിരിയാണിയോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മട്ടർ പനീർ മസാല റെസിപ്പി ഇതാ...
Published : August 7, 2026 at 4:44 PM IST
കടലക്കറി, സാമ്പാർ, സ്റ്റ്യൂ എന്നിവയ്ക്ക് പകരക്കാരനായ 'മട്ടർ പനീർ മസാല' എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെ കൂടെയും ചേരുന്ന രുചികരമായ കറിയാണ്. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, കുബ്ബൂസ്, ചോറ്, ബിരിയാണി തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന മട്ടർ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ വിഭവം മികച്ച സൈഡ് ഡിഷിന് ഉപരി ആരോഗ്യകരവുമായ ഒന്നാണ്. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പവും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊപ്പവും കറിയായി കഴിക്കാവുന്ന മട്ടർ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
- പനീർ: 200 ഗ്രാം (ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്)
- ഗ്രീൻപീസ് (മട്ടർ): 1 കപ്പ്
- സവാള: 2 എണ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
- തക്കാളി: 2 എണ്ണം
- ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- മുളകുപൊടി: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- മല്ലിപ്പൊടി: 1.5 ടേബിൾസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി: 1.5 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ജീരകം - 1 ടീസ്പൂൺ
- പച്ചമുളക് - 4 എണ്ണം
- ഗരംമസാല: 1/2 ടീസ്പൂൺ
- പാൽ - അരക്കപ്പ്
- എണ്ണ/ നെയ്യ്: ആവശ്യത്തിന്
- ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്
- മല്ലിയില: ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
പനീർ മട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻപീസ്/ മട്ടർ കുതിർത്ത ശേഷം പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ രുചികരം. അതിനായി ആദ്യം 1 കപ്പ് ഗ്രീൻപീസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കുതിരുന്നതിനായി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അടുത്തതായി ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി പനീർ അല്പം നെയ്യിലോ എണ്ണയിലോ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം പാനിലേയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഏകദേശം 4,5 മിനിറ്റോളം നിർത്താതെ ഇളക്കികൊടുക്കുക. പനീറിൽ മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിച്ച ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഇനി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻപീസ് പ്രഷർകുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനായി കുക്കറിലേ്യ്ക്ക് ഗ്രീൻപീസിനോടൊപ്പം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, എണ്ണ എന്നിവ ഇട്ട ശേഷം വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം ജീരകം, പച്ചമുളക്, സവാള, ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കിയ ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കുക. ഇതിനു ശേഷം തക്കാളി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഇതിലേയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം.
ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കിയ ശേഷം വേവിച്ചെടുത്ത ഗ്രീൻപീസ് മസാലയിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുക്കറിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഇതിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേയ്ക്ക് പാൽ പാലും ആവശ്യാനുസരണം നെയ്യും മല്ലിയിലയും ഇടാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമോ ചോറിനൊപ്പമോ കഴിക്കാം.
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