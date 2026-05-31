ചായ്ക്ക് ഇനി വേറെ പലഹാരം വേണ്ട; മുരിങ്ങയിലയുണ്ടോ ഈ ഒരുവിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ...
Published : May 31, 2026 at 6:24 PM IST
ഈ മഴക്കാലത്തും വളരെയേറെ ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്തതരം ഇലവർഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ സുലഭമാണ്. ചീര, അഗസ്തിക്കീര, നീലലോഹിതച്ചീര, മുള്ളൻചീര, വള്ളിച്ചീര, തഴുതാമ, മുരിങ്ങയില എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു. ധാരാളം അയണും ധാതുക്കളും അടിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇലവർഗങ്ങൾ നിത്യേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും കാഴ്ചശക്തിക്കും വളരെ നല്ലതാണ്.
ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധതരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത ഒഴിച്ചുകറിയും, ഉള്ളിയും മുളകും തേങ്ങയും ചതച്ച് ഒതുക്കിയ തോരനും, ചീരകളുടെ തണ്ടോടെ മുറിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അവിയലും എല്ലാം രുചികളിൽ മുൻപന്തിയിൽത്തന്നെ. നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയോ ചോറോ ആയാൽ പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴിയറിയില്ല.
എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇലകൾക്കൊണ്ടൊരു നാലുമണിപ്പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയാലോ. അതും നല്ല മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് സ്വാദിഷ്ഠമായ ബജ്ജി. ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കും ഒപ്പം കറുമുറെ കഴിക്കാൻ ഇതൊരെണ്ണം മതി. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ ഇരുപത് മിനിട്ട് ധാരാളം. രാവിലെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനൊപ്പവും സൈഡായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മുരിങ്ങയില ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മുരിങ്ങയില- ഒരു കപ്പ്
- ഇഡലി മാവ്- ഒരു കപ്പ്
- സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്- കാൽക്കപ്പ്
- പച്ചമുളക്- ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
- ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്- ഒന്നര ടീസ്പൂൺ
- അരിപ്പൊടി- രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- വെളിച്ചെണ്ണ- വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഇഡലി മാവിലേയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. മുരിങ്ങയില അരിയേണ്ടതില്ല. ഇനി ഇതിലേയ്ക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കാൽക്കപ്പ് സവാള, പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എന്നിവയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കണം. ഇനി മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടുയും ചേർത്ത് ഇളക്കി പാകമാക്കുക.
അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം റവപ്പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മാവ് പാകത്തിന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുക. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് കോരിമാറ്റാവുന്നതാണ്. നല്ല സ്വാദിഷ്ഠമായ മുരിങ്ങയില ബജ്ജി തയ്യാർ ഞൊടിയിടയിൽ.
